Dos chicos resultaron heridos luego de que un inflable se elevara por el aire durante los festejos por el Día del Niño en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje. El episodio ocurrió este domingo y quedó registrado en un video que posteriormente se difundió en redes sociales.
Un inflable salió volando en pleno festejo por el Día del Niño y dos chicos terminaron en el hospital
El episodio ocurrió durante una celebración del Día del Niño en el Parque de la Democracia. Las imágenes se viralizaron.
La celebración se desarrollaba en el Parque de la Democracia, donde numerosas familias participaban de las actividades previstas para la jornada. En medio del encuentro se registraron fuertes ráfagas de viento, que provocaron que un inflable con forma de Minion se soltara.
En ese momento, varios chicos se encontraban dentro de la estructura, que tenía casi tres metros de altura. Al elevarse repentinamente, algunos de los menores cayeron al piso.
Dos chicos fueron atendidos en el hospital tras el episodio con el inflable
Según informó el medio Radio Verdad, dos niños sufrieron traumatismos de cráneo leves como consecuencia del incidente y debieron ser trasladados para recibir atención en el hospital local.
Las autoridades señalaron que el episodio no pasó a mayores y que los menores se encontraban fuera de peligro tras ser asistidos.
Sin embargo, el momento de tensión quedó registrado por uno de los asistentes al festejo. Las imágenes muestran cómo el inflable se eleva inesperadamente mientras los chicos que estaban dentro caen al suelo.
El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó repercusión entre quienes compartieron las imágenes del incidente ocurrido durante la celebración en Cruz del Eje.
En pocas palabras
- Inflable voló: un inflable se elevó por fuertes vientos en un festejo por el Día del Niño en Cruz del Eje.
- Dos heridos: dos niños sufrieron traumatismos de cráneo leves y fueron atendidos en el hospital.
- Sin peligro: a pesar del incidente, los menores se encontraban fuera de peligro tras ser asistidos por los médicos.