Un inflable salió volando en pleno festejo por el Día del Niño y dos chicos terminaron en el hospital

Dos chicos fueron atendidos en el hospital tras el episodio con el inflable

Según informó el medio Radio Verdad, dos niños sufrieron traumatismos de cráneo leves como consecuencia del incidente y debieron ser trasladados para recibir atención en el hospital local.

Las autoridades señalaron que el episodio no pasó a mayores y que los menores se encontraban fuera de peligro tras ser asistidos.

Sin embargo, el momento de tensión quedó registrado por uno de los asistentes al festejo. Las imágenes muestran cómo el inflable se eleva inesperadamente mientras los chicos que estaban dentro caen al suelo.

El video comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó repercusión entre quienes compartieron las imágenes del incidente ocurrido durante la celebración en Cruz del Eje.