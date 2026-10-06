La localidad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes, se encuentra sumida en un profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de un adolescente de apenas 13 años. La tragedia ocurrió en las inmediaciones de la zona costera, donde el menor sufrió un violento accidente mientras se desplazaba a bordo de un cuatriciclo.
Tragedia arriba del cuatriciclo: la desgarradora muerte de un adolescente de 13 años
Un adolescente de 13 años falleció tras un violento accidente con un cuatriciclo. La tragedia provocó escenas desgarradoras
El accidente causó conmoción inmediata entre los vecinos que transitaban por el lugar en ese momento, quienes dieron rápida alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales.
A pesar del rápido despliegue de las ambulancias y de las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales médicos en el hospital de la zona, el adolescente no logró sobrevivir al severo cuadro de traumatismos originado por el choque.
Tragedia en Corrientes: quién era adolescente que perdió la vida
La víctima de la tragedia fue identificada como Felipe Nicolás Carlino, un adolescente de 13 años perteneciente a una conocida y querida familia de la comunidad de Monte Caseros.
La noticia de su prematura partida generó una ola de mensajes de dolor y condolencias en redes sociales por parte de allegados, amigos e instituciones educativas y deportivas de la ciudad, quienes expresaron su conmoción ante la irreparable pérdida y enviaron su acompañamiento a los familiares.
Cómo fue el accidente en la costanera: la tragedia más triste
Según las primeras pericias realizadas por el personal policial y las actuaciones de rigor dispuestas por la fiscalía interviniente, el accidente se produjo cuando el adolescente circulaba al mando de un cuatriciclo por el sector costero.
Por causas que aún son objeto de investigación, el joven perdió el dominio del vehículo de cuatro ruedas, lo que provocó una desestabilización y el posterior vuelco de la unidad sobre el terreno. Durante la maniobra, el menor impactó de lleno contra la superficie, sufriendo lesiones de extremada gravedad.
Efectivos de la comisaría jurisdiccional siguen realizando peritajes sobre el cuatriciclo para determinar la mecánica exacta del accidente.
En pocas palabras
- Tragedia en Corrientes: Un adolescente de 13 años falleció tras un violento accidente con un cuatriciclo en Monte Caseros.
- Accidente fatal: El menor, identificado como Felipe Nicolás Carlino, perdió el control del vehículo en la zona costera, sufriendo lesiones graves.
- Conmoción local: La prematura muerte generó profundo dolor y mensajes de condolencias en la comunidad correntina.