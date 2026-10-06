Tragedia arriba del cuatriciclo: la desgarradora muerte de un adolescente de 13 años

Tragedia en Corrientes: quién era adolescente que perdió la vida

La víctima de la tragedia fue identificada como Felipe Nicolás Carlino, un adolescente de 13 años perteneciente a una conocida y querida familia de la comunidad de Monte Caseros.

La noticia de su prematura partida generó una ola de mensajes de dolor y condolencias en redes sociales por parte de allegados, amigos e instituciones educativas y deportivas de la ciudad, quienes expresaron su conmoción ante la irreparable pérdida y enviaron su acompañamiento a los familiares.

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Según las primeras pericias realizadas por el personal policial y las actuaciones de rigor dispuestas por la fiscalía interviniente, el accidente se produjo cuando el adolescente circulaba al mando de un cuatriciclo por el sector costero.

Por causas que aún son objeto de investigación, el joven perdió el dominio del vehículo de cuatro ruedas, lo que provocó una desestabilización y el posterior vuelco de la unidad sobre el terreno. Durante la maniobra, el menor impactó de lleno contra la superficie, sufriendo lesiones de extremada gravedad.

Efectivos de la comisaría jurisdiccional siguen realizando peritajes sobre el cuatriciclo para determinar la mecánica exacta del accidente.