Después se dirigió contra Mariano y lo apuñaló en el pecho. El joven intentó alejarse, pero cayó al suelo y cuando llegaron los servicios de emergencia, ya había fallecido.

La tragedia, sin embargo, no comenzó esa madrugada. Mariano ya había sufrido agresiones anteriores, un mes antes, había sido atendido en un hospital por una puñalada en la espalda. También existía una denuncia y una restricción judicial que le prohibía a Palavecino acercarse a él. Sin embargo, ambos habían retomado la convivencia y el noviazgo.

Natacha Araceli Palavecino siendo arrestada.

Además, la mujer tenía una condena anterior por haber atacado a otra pareja. Después del crimen, Palavecino intentó responsabilizar a otra persona por las heridas de Mariano, pero las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir lo sucedido.

Durante el juicio, su defensa sostuvo que ella también había sido víctima de violencia de género y que actuó para defenderse. Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas que respaldaran esa versión. Finalmente, el 30 de marzo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de La Matanza condenó a Natacha Araceli Palavecino a prisión perpetua por el asesinato de Mariano Grinspun, ya que los jueces rechazaron que hubiera actuado bajo emoción violenta.