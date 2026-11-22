Un saludo en la calle terminó convirtiéndose en una escena mortal en González Catán, Buenos Aires, Argentina. Mariano Grinspun, de 22 años, caminaba junto a su novia, Natacha Araceli Palavecino, cuando se cruzaron con una mujer que había sido compañera de colegio de él.
Bastó que Mariano la saludara para que su pareja reaccionara violentamente y lo que ocurrió después quedó registrado hasta por cámaras de seguridad de la zona.
Saludó a otra mujer y desató su furia: apuñaló a su pareja en la vía pública y fue condenada a prisión perpetua
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de octubre de 2024. Según la investigación, Palavecino primero enfrentó a la joven y la atacó con un arma blanca, provocándole heridas.
Después se dirigió contra Mariano y lo apuñaló en el pecho. El joven intentó alejarse, pero cayó al suelo y cuando llegaron los servicios de emergencia, ya había fallecido.
La tragedia, sin embargo, no comenzó esa madrugada. Mariano ya había sufrido agresiones anteriores, un mes antes, había sido atendido en un hospital por una puñalada en la espalda. También existía una denuncia y una restricción judicial que le prohibía a Palavecino acercarse a él. Sin embargo, ambos habían retomado la convivencia y el noviazgo.
Además, la mujer tenía una condena anterior por haber atacado a otra pareja. Después del crimen, Palavecino intentó responsabilizar a otra persona por las heridas de Mariano, pero las cámaras de seguridad y los testimonios permitieron reconstruir lo sucedido.
Durante el juicio, su defensa sostuvo que ella también había sido víctima de violencia de género y que actuó para defenderse. Sin embargo, el tribunal no encontró pruebas que respaldaran esa versión. Finalmente, el 30 de marzo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 4 de La Matanza condenó a Natacha Araceli Palavecino a prisión perpetua por el asesinato de Mariano Grinspun, ya que los jueces rechazaron que hubiera actuado bajo emoción violenta.
En pocas palabras
- Condena perpetua: Natacha Araceli Palavecino fue sentenciada a prisión perpetua por el asesinato de su pareja en González Catán.
- Detalles del crimen: la mujer apuñaló a su novio en el pecho tras un saludo a otra mujer, según cámaras de seguridad.
- Antecedentes: la agresora ya tenía denuncias previas y una condena anterior por violencia contra otra pareja.