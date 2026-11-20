Según las primeras reconstrucciones, López habría mantenido una discusión con Solís Torres por cuestiones relacionadas con el alquiler. La disputa habría escalado hasta convertirse en una riña, durante la cual la mujer presuntamente lo hirió con un arma blanca en el tórax.

La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore, pero ingresó sin vida como consecuencia de la lesión.

La investigación judicial

Tras el episodio, la mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Con la imputación formalizada este viernes, la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.

La calificación de homicidio simple establece una escala penal de 8 a 25 años de prisión en caso de una eventual condena.