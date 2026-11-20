María Estela Solís Torres (54) fue imputada este viernes por el homicidio de Marcelo Rodrigo López (37), a quien le alquilaba una habitación. La mujer está acusada del asesinato ocurrido en Las Heras. Se la señala por el apuñalar a López durante una discusión por cuestiones vinculadas al pago del alquiler.
Imputaron a la mujer sospechosa de matar a un hombre en Las Heras por un alquiler
María Estela Solís Torres, sindicada por apuñalar y matar a Marcelo Rodrigo López (37), arriesga una pena de 8 a 25 años de prisión por homicidio simple
La imputación fue dispuesta por el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lleva adelante la investigación del crimen ocurrido el jueves en el barrio 9 de Julio de El Challao. La acusación es por homicidio simple, un delito que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Una discusión por el alquiler terminó en homicidio
El hecho ocurrió alrededor de las 20.19, cuando varios llamados a la línea de emergencias alertaron sobre un hombre herido con un arma blanca en la vía pública.
Según las primeras reconstrucciones, López habría mantenido una discusión con Solís Torres por cuestiones relacionadas con el alquiler. La disputa habría escalado hasta convertirse en una riña, durante la cual la mujer presuntamente lo hirió con un arma blanca en el tórax.
La víctima fue trasladada en un vehículo particular al Hospital Lagomaggiore, pero ingresó sin vida como consecuencia de la lesión.
La investigación judicial
Tras el episodio, la mujer fue aprehendida y quedó a disposición de la Justicia. Con la imputación formalizada este viernes, la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional.
La calificación de homicidio simple establece una escala penal de 8 a 25 años de prisión en caso de una eventual condena.
En pocas palabras
- Femicidio en Las Heras: María Estela Solís Torres fue imputada por el homicidio de su inquilino, Marcelo Rodrigo López.
- Discusión por alquiler: la víctima fatal habría mantenido una disputa con la acusada por deudas de renta.
- Imputación judicial: la mujer, de 54 años, enfrenta una pena de 8 a 25 años de prisión por homicidio simple.