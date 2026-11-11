La Policía de Mendoza investiga un asesinato ocurrido en las calles Dalia y Teresa O’Connor, de Luján de Cuyo, donde un hombre de 45 años, recibió un disparo de arma de fuego y murió horas más tarde.
Asesinaron a un hombre de un balazo tras una discusión en la vía pública en Luján de Cuyo
La víctima, de 45 años, volvía de un viaje en camión con su sobrino cuando se cruzó con un Chevrolet Corsa gris y tras una discusión se produjo el crimen
De acuerdo con los datos preliminares, la víctima regresaba de un viaje en camión junto a su sobrino, de 19 años, cuando se encontró con un Chevrolet Corsa gris con cinco ocupantes que bloqueaba el paso.
Al pedirles que permitieran avanzar, se desató una discusión. Los sujetos comenzaron a insultarlos y a arrojarles piedras. El conductor siguió la marcha hasta una vivienda de calle Teresa O’Connor, donde el joven descendió del vehículo.
Instantes después, el sobrino escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a su tío tendido en el suelo, con una herida de arma de fuego.
Llamados al 911 y traslado al hospital
Personal policial llegó al lugar luego de recibir varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos efectuados desde un automóvil gris. El hombre fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Central, donde le practicaron maniobras de reanimación. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.
Antecedentes de la víctima
Según se informó, el fallecido registraba antecedentes judiciales por robo, hurto, abuso sexual simple, lesiones y daños, con sobreseimiento definitivo en todas las causas, además de una detención en 2021.
Los detectives de Homicidios trabajan para reconstruir lo sucedido e identificar a los ocupantes del Corsa gris. Hasta el momento no se informaron detenidos.
En pocas palabras
- Crimen en Luján: Asesinaron a un hombre de 45 años tras una discusión en la vía pública.
- Detalles del suceso: La víctima regresaba en camión y se cruzó con un auto gris que bloqueaba el paso, desencadenando la violencia.
- Investigación en curso: La policía busca a los ocupantes del Chevrolet Corsa gris; no hay detenidos hasta el momento.