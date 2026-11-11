Asesinaron a un hombre de un balazo tras una discusión en la vía pública en Luján de Cuyo

Instantes después, el sobrino escuchó varias detonaciones. Al salir, encontró a su tío tendido en el suelo, con una herida de arma de fuego.

La Policía busca a los 5 sospechosos que se movilizaban en un Corsa gris y que tuvieron un altercado con la víctima. Imagen ilustrativa.

Llamados al 911 y traslado al hospital

Personal policial llegó al lugar luego de recibir varios llamados al 911 que alertaban sobre disparos efectuados desde un automóvil gris. El hombre fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado al Hospital Central, donde le practicaron maniobras de reanimación. Finalmente, se confirmó su fallecimiento.

Antecedentes de la víctima

Según se informó, el fallecido registraba antecedentes judiciales por robo, hurto, abuso sexual simple, lesiones y daños, con sobreseimiento definitivo en todas las causas, además de una detención en 2021.

Los detectives de Homicidios trabajan para reconstruir lo sucedido e identificar a los ocupantes del Corsa gris. Hasta el momento no se informaron detenidos.