Pity Álvarez: la exorbitante cantidad de años de cárcel que le pidió la fiscalía

Asimismo, requirió que el cumplimiento de la condena comience a regir una vez que finalice la internación psiquiátrica que el cantante cumple de manera forzosa en una clínica de la localidad bonaerense de Castelar, debido al delicado estado de salud mental que atravesó durante el desarrollo del proceso judicial.

Por su parte, la querella representada por el abogado Fabián Améndola había solicitado la semana pasada una pena de 11 años y dos meses de prisión bajo la misma calificación legal.

A diferencia de la fiscalía, los particulares damnificados peticionaron que el cumplimiento de la sentencia se efectúe bajo la modalidad de arresto domiciliario, contemplando la posibilidad de autorizar salidas laborales destinadas a reparar el daño económico y moral ocasionado a la familia de la víctima.

El debate oral, encabezado por los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, continuará en las próximas jornadas con la exposición de los alegatos por parte de la defensa técnica, a cargo de los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

Se prevé que el tribunal fije una fecha para la lectura del veredicto una vez concluidas las exposiciones de todas las partes involucradas en el proceso judicial.