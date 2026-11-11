La fiscalía solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian Pity Álvarez, en el marco del juicio oral y público por el homicidio de su vecino Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano.
Pity Álvarez: la exorbitante cantidad de años de cárcel que le pidió la fiscalía
A la espera de los alegatos, la fiscalía pidió una gran cantidad de años de cárcel para Pity Álvarez. La condena se cumplirá después de su internación
Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29, el fiscal federal Sandro Abraldes consideró al músico autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
El representante del Ministerio Público sostuvo que Pity Álvarez obró con una absoluta desatención hacia la vida ajena al efectuar al menos cuatro disparos durante una discusión en la vía pública.
Asimismo, requirió que el cumplimiento de la condena comience a regir una vez que finalice la internación psiquiátrica que el cantante cumple de manera forzosa en una clínica de la localidad bonaerense de Castelar, debido al delicado estado de salud mental que atravesó durante el desarrollo del proceso judicial.
Por su parte, la querella representada por el abogado Fabián Améndola había solicitado la semana pasada una pena de 11 años y dos meses de prisión bajo la misma calificación legal.
A diferencia de la fiscalía, los particulares damnificados peticionaron que el cumplimiento de la sentencia se efectúe bajo la modalidad de arresto domiciliario, contemplando la posibilidad de autorizar salidas laborales destinadas a reparar el daño económico y moral ocasionado a la familia de la víctima.
El debate oral, encabezado por los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, continuará en las próximas jornadas con la exposición de los alegatos por parte de la defensa técnica, a cargo de los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.
Se prevé que el tribunal fije una fecha para la lectura del veredicto una vez concluidas las exposiciones de todas las partes involucradas en el proceso judicial.
En pocas palabras
- Fiscalía pidió 18 años y medio: la fiscalía solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión para Cristian Pity Álvarez.
- Homicidio agravado: se lo considera penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
- Condena post-internación: el cumplimiento de la condena comenzará tras finalizar su internación psiquiátrica.