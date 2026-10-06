La Justicia determinó que Pity Álvarez está apto para ir a juicio por homicidio

Los detalles de la pericia presencial

El examen presencial se llevó a cabo el pasado lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en la calle Lavalle. De la junta médica participaron un psiquiatra y un psicólogo oficiales, junto con los peritos de parte de la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.

Durante la evaluación, los profesionales describieron a Álvarez como un paciente "vigil, tranquilo, globalmente orientado" y con una atención estable, aunque por momentos mostró una colaboración fluctuante y cierta reticencia a responder sobre determinados temas. Asimismo, descartaron la presencia de alucinaciones o delirios sensoperceptivos al momento del examen.

Pese al dictamen de la pericial oficial, los peritos presentados por la defensa firmaron el documento en "disconformidad total", al sostener que el estado de salud del músico no le permite afrontar las exigencias de un debate oral.

Pity Álvarez cuando estuvo en junio en el teatro griego "Frank Romero Day". Cristian Lozano. / DIARIO UNO

Recomendaciones y próximos pasos judiciales

El informe médico incluye además una sugerencia preventiva: en caso de que el tribunal disponga la realización de audiencias virtuales mientras el músico continúe internado, se deberá garantizar un esquema de contención y supervisión médica constante para atender eventuales fluctuaciones en su cuadro de salud.

Tras la recepción del documento, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro convocaron a las partes a una audiencia para este viernes 9 de octubre a las 11:30. En esa jornada, el tribunal resolverá si se reanuda el proceso judicial y fijará las condiciones del debate.