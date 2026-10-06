El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Cristián "Pity" Álvarez, se encuentra en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral y público por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. Así lo concluyó un informe de casi 30 páginas elaborado por el Cuerpo Médico Forense y entregado este martes al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.
La Justicia determinó que Pity Álvarez está apto para ir a juicio por homicidio
Las funciones cognitivas del músico se encuentran compensadas, por lo que no se detectaron elementos objetivos que indiquen una alteración de sus facultades mentales que le impida comprender el proceso judicial
De acuerdo con las conclusiones del estudio, las funciones cognitivas del músico se encuentran compensadas, por lo que no se detectaron elementos objetivos que indiquen una alteración de sus facultades mentales que le impida comprender el proceso penal y ejercer su derecho a defensa.
Para arribar a esta resolución, los especialistas evaluaron antecedentes clínicos, documentación de su actual internación y tres entrevistas audiovisuales recientes concedidas por Álvarez, incorporadas al expediente a solicitud del fiscal general Sandro Abraldes. En dicho material, los peritos observaron pautas de comunicación y conductas compatibles con la aptitud procesal.
Los detalles de la pericia presencial
El examen presencial se llevó a cabo el pasado lunes en la sede del Cuerpo Médico Forense, ubicada en la calle Lavalle. De la junta médica participaron un psiquiatra y un psicólogo oficiales, junto con los peritos de parte de la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego.
Durante la evaluación, los profesionales describieron a Álvarez como un paciente "vigil, tranquilo, globalmente orientado" y con una atención estable, aunque por momentos mostró una colaboración fluctuante y cierta reticencia a responder sobre determinados temas. Asimismo, descartaron la presencia de alucinaciones o delirios sensoperceptivos al momento del examen.
Pese al dictamen de la pericial oficial, los peritos presentados por la defensa firmaron el documento en "disconformidad total", al sostener que el estado de salud del músico no le permite afrontar las exigencias de un debate oral.
Recomendaciones y próximos pasos judiciales
El informe médico incluye además una sugerencia preventiva: en caso de que el tribunal disponga la realización de audiencias virtuales mientras el músico continúe internado, se deberá garantizar un esquema de contención y supervisión médica constante para atender eventuales fluctuaciones en su cuadro de salud.
Tras la recepción del documento, los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro convocaron a las partes a una audiencia para este viernes 9 de octubre a las 11:30. En esa jornada, el tribunal resolverá si se reanuda el proceso judicial y fijará las condiciones del debate.
En pocas palabras
- Justicia argentina: determinó que Pity Álvarez está apto para ir a juicio por homicidio.
- Informe forense: concluye que sus funciones cognitivas están compensadas para afrontar el proceso.
- Peritaje: peritos de la defensa manifestaron disconformidad total con el dictamen oficial.