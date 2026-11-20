El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 condenó este viernes a Cristian "Pity" Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz
El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recibió la sentencia este viernes, tras un juicio que se extendió durante tres meses
La sentencia se conoció luego de tres meses de debate y 20 audiencias. El músico no estuvo presente en la sala, debido a que permanece internado de manera involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar y los jueces no autorizaron su traslado.
Los pedidos de condena y la postura de la defensa
Durante los alegatos, el fiscal Sandro Abraldes había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella reclamó 11 años y dos meses. Por su parte, la defensa pidió la absolución al sostener que el cantante había actuado en legítima defensa.
El proceso buscó determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Díaz, quien murió tras recibir disparos de arma de fuego. Con el veredicto, el tribunal puso fin a un juicio que generó gran repercusión por la situación judicial y personal del músico.
Del rock al homicidio
El homicidio ocurrió alrededor de la 1.30 del 12 de julio de 2018, frente al acceso de una de las torres del barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.
Según la reconstrucción judicial, Pity Álvarez y Cristian Díaz comenzaron a discutir y el enfrentamiento escaló hasta que el músico sacó una pistola del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza.
Díaz cayó al suelo y Álvarez efectuó otros tres disparos dirigidos a la misma zona. Al confirmar el procesamiento, la Cámara del Crimen señaló que no había pruebas de que la víctima estuviera armada.
Después del ataque, el cantante huyó y el arma utilizada terminó en una alcantarilla, donde fue recuperada. Se entregó a la mañana siguiente, el 13 de julio, en una comisaría de Villa Lugano, y reconoció el crimen ante la prensa con una frase que tuvo amplia repercusión: “Lo maté porque era él o yo”.
Durante el juicio, la fiscalía respaldó su reconstrucción con los testimonios de quienes presenciaron el episodio -la entonces pareja del músico y un amigo de Díaz- y las pericias que establecieron que los disparos se realizaron a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros.
En pocas palabras
- Pity Álvarez: fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz.
- Juicio: la sentencia se dictó tras un debate de tres meses y 20 audiencias.
- Situación del músico: permanecerá internado en una clínica psiquiátrica y no asistió a la lectura del fallo.