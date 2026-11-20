El proceso buscó determinar la responsabilidad penal del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Díaz, quien murió tras recibir disparos de arma de fuego. Con el veredicto, el tribunal puso fin a un juicio que generó gran repercusión por la situación judicial y personal del músico.

Del rock al homicidio

El homicidio ocurrió alrededor de la 1.30 del 12 de julio de 2018, frente al acceso de una de las torres del barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano.

Según la reconstrucción judicial, Pity Álvarez y Cristian Díaz comenzaron a discutir y el enfrentamiento escaló hasta que el músico sacó una pistola del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza.

Díaz cayó al suelo y Álvarez efectuó otros tres disparos dirigidos a la misma zona. Al confirmar el procesamiento, la Cámara del Crimen señaló que no había pruebas de que la víctima estuviera armada.

Pity, un ícono del rock argentino que terminó mal.

Después del ataque, el cantante huyó y el arma utilizada terminó en una alcantarilla, donde fue recuperada. Se entregó a la mañana siguiente, el 13 de julio, en una comisaría de Villa Lugano, y reconoció el crimen ante la prensa con una frase que tuvo amplia repercusión: “Lo maté porque era él o yo”.

Durante el juicio, la fiscalía respaldó su reconstrucción con los testimonios de quienes presenciaron el episodio -la entonces pareja del músico y un amigo de Díaz- y las pericias que establecieron que los disparos se realizaron a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros.