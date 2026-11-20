El video que muestra la magnitud del operativo

La epopeya en números

Los números detrás de la pantalla explican la magnitud de la ingeniería montada por MediaHub para cubrir 16 transmisiones principales:

Equipo humano: 350 profesionales afectados directamente al operativo —entre ellos 14 productores—, todos vestidos con uniformes diseñados especialmente para mantener una estética prolija frente a las delegaciones diplomáticas y la custodia vaticana.

350 profesionales afectados directamente al operativo —entre ellos 14 productores—, todos vestidos con uniformes diseñados especialmente para mantener una estética prolija frente a las delegaciones diplomáticas y la custodia vaticana. Equipamiento de captura: 183 cámaras, 14 drones y tres vehículos especiales equipados con grúa en el techo (autocam).

183 cámaras, 14 drones y tres vehículos especiales equipados con grúa en el techo (autocam). Conectividad y móviles: 11 camiones de transmisión, 11 móviles de traducción, 19 antenas satelitales y 50 puestos individuales de streaming en protocolo SRT de alta calidad.

11 camiones de transmisión, 11 móviles de traducción, 19 antenas satelitales y 50 puestos individuales de streaming en protocolo SRT de alta calidad. Alcance global: 8 señales simultáneas en 8 idiomas distintos enviadas directamente al Vaticano y a la televisión pública italiana (RAI), distribuidas hacia Europa y el resto del mundo a través de los satélites SES-6 y ARSAT-1 y la BT Tower en Londres.

Para la transmisión se utilizaron 183 cámaras, 14 drones y tres vehículos especiales equipados con grúa en el techo (autocam).

Transmisión ininterrumpida del papa León XIV

El desafío técnico no admitía pausas a lo largo de las 98 horas. Para resolver los tramos en los que León XIV descansaba en la Nunciatura Apostólica, se trasladaba o mantenía reuniones privadas, el equipo sostuvo una programación de continuidad permanente intercalando compactos editados, especiales temáticos y los mejores pasajes de sus discursos, evitando cualquier pantalla en negro en los televisores de todo el planeta.

El desafío técnico no admitía pausas a lo largo de las 98 horas de la visita del papa León XIV.

La preparación fue quirúrgica y estuvo coordinada segundo a segundo con la Guardia Suiza, la Gendarmería vaticana y el Centro Televisivo Vaticano —que designó al director de cámaras de las celebraciones e incluyó en la comitiva a María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación—.

Semanas antes del arribo, los equipos de avanzada recorrieron cada locación para definir ángulos de toma sin invadir los perímetros de seguridad. Grillone memorizó por completo el guion de la gira y los planos asignados a cada una de las 183 cámaras, estableciendo un "plan B" inmediato ante cualquier eventualidad técnica o climática, en jornadas marcadas por alertas meteorológicas de tormentas y lluvias en el AMBA y Córdoba.

Tensión versus emoción

En el plano humano, la exigencia llevó al equipo al límite. Durante 10 días continuos, técnicos y productores trabajaron lejos de sus hogares durmiendo un promedio de apenas 2 horas por jornada. "Estábamos en el minuto a minuto con una tensión y una atención extremas; mi teléfono no paraba de sonar ni un segundo durante toda la transmisión", relató Grillone sobre el vértigo que se vivía dentro del control central, donde cada llamado y cada mensaje requerían respuestas inmediatas en tiempo real.

A pesar de la adrenalina de la operación, hubo 2 instancias que quebraron la coraza profesional dentro de los camiones de exteriores: la visita íntima del Pontífice a los residentes con discapacidad del Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la Vigilia con los Jóvenes en el Monumento de los Españoles.

En el cierre de esa noche en Palermo, cuando el Papa contempló los fuegos artificiales, subió al automóvil y comenzó a llover, el impacto en el equipo fue inmediato. "Hicimos llorar hasta el cielo", resumió Grillone al recordar el instante en que bajó del móvil, se miró con el gerente técnico y ambos tomaron dimensión de que acababan de transmitirle al planeta entero tanto la emoción del Santo Padre como la devoción de más de un millón de jóvenes.

La cobertura de la visita del papa León XIV a Sudamérica alcanzó a casi 1.200 millones de personas en todo el mundo.

Sin buscar protagonismo ni acercarse a menos de 20 metros de León XIV, el director mantuvo el foco absoluto hasta el último instante. Recién el miércoles 11, cuando el avión papal despegó desde Ezeiza hacia Perú y la transmisión concluyó sin fisuras una hora más tarde, llegó el verdadero desahogo.

"En el momento no podés parar a sentir, tenés que sostener todo. Recién cuando volví a mi casa después de 10 días y vi que mi familia, lejos de reprochar la ausencia, me recibió felicitándome con orgullo, me dejé caer y me emocioné de verdad al pensar: 'guau, esto se lo transmitimos al mundo'", confiesa Pablo Grillone, quien hasta el día de hoy sigue recibiendo mensajes de agradecimiento de colegas, técnicos y miles de espectadores que sintieron en cada pantalla la cercanía del Papa con la Argentina.

Acerca de Media Hub

Media Hub es un grupo especializado en producción y servicios audiovisuales de alta complejidad, con altos estándares de calidad. A lo largo de más de 30 años de trayectoria, el grupo partió de su experiencia técnica y evolucionó hacia un modelo de producción integral, eficiente y conectado con la industria audiovisual actual.

Media Hub combina experiencia, infraestructura, creatividad y capacidad operativa para llevar adelante algunos de los proyectos más desafiantes de la Argentina y la región. Su trabajo abarca la transmisión de todo tipo de deportes, así como de festivales, conciertos y eventos de gran escala, tal como la televisación de la visita de Papa León XIV a la Argentina.

En 2018 Comité Olímpico Internacional seleccionó a Media Hub como productora responsable de la transmisión de la señal internacional única de los Juegos Olímpicos de la Juventud. El grupo también estuvo a cargo de distribuir a todo el mundo la señal única del G20 celebrado en la Ciudad de Buenos Aires y de organizar integralmente la Cumbre de Economía Verde, en la que disertaron ocho premios Nobel y el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Cada Marzo es responsable de transmitir los recitales del Lollapalloza.

Pero su experiencia y capacidad técnica, no sólo se enfoca a los servicios de transmisión, sino que cuenta con un edificio que alberga 4 estudios, donde se realizaron grandes producciones como Cantando por un Sueño y Trato Hecho, además de producciones para Netflix , Amazon Prime Video y Disney+. También dispone de estudios de streaming en los que se realizan a diario distintos shows, entre ellos el del Kun Agüero.

El grupo presta servicios de producción y realización audiovisual para plataformas y canales, como en el caso de Por el Mundo, con Marley. También desarrolla y produce contenidos propios, entre ellos Winter News, para ESPN y Disney+.

Más fotos de la cobertura del Papa en Argentina:

Javier Milei y el Papa León XIV y las míticas imágenes de su recibimiento y despedida en el aeropuerto.

Cada gesto, cada lágrima y cada sonrisa del Papa quedó registrada durante esta transmisión inédita para Argentina.