Juan Manuel y su familia en Perú. Hoy dice que tiene dos "tierras". Alvear y Chiclayo.

Por eso, cada noticia relacionada con el Papa tiene para este docente y licenciado en Biología y Microbiología un significado que va mucho más allá de la actualidad internacional. Es volver, de alguna manera, a las calles, los recuerdos y las personas de su tierra.

"Es una sensación muy grande. Saber que el Papa quiere tanto al Perú, que ama la tierra, su gente, su lugar, su zona, es algo muy agradable", cuenta desde General Alvear.

El Papa y dos décadas en Chiclayo, la ciudad de un mendocino por adopción

Prevost vivió alrededor de dos décadas en Perú. Su recorrido pastoral incluyó distintas regiones del país, pero Chiclayo ocupó un lugar central en su historia. Allí fue obispo durante aproximadamente siete años y dejó una huella que todavía despierta cariño entre quienes lo conocieron o compartieron alguna etapa de su trabajo.

Juan Manuel habla de él con entusiasmo. Recuerda especialmente sus gestos humanos, su amabilidad y su trato cercano. No se queda en los títulos ni en los cargos que fue ocupando con el paso del tiempo. Lo que destaca es la manera de relacionarse con la gente.

"Siempre fue amable, gentil. Eso es lo que recuerdo de él", resume.

En plena tarea. Juan Manuel es biólogo y encontró en Mendoza su campo laboral.

La relación de su familia con aquella etapa tiene también otro capítulo: su hermana trabajó con Prevost cuando era obispo, en una oficina vinculada a su actividad en Chiclayo. Ese recuerdo familiar vuelve todavía más cercano un acontecimiento que hoy tiene repercusión mundial.

Para Juan Manuel, que el Papa haya adoptado también la nacionalidad peruana es otra señal del afecto que construyó con el país. Lo interpreta como una muestra de pertenencia y de amor por una tierra que lo recibió durante tantos años.

Un amor que cruzó fronteras y llegó a General Alvear

La llegada de Juan Manuel a Mendoza no tuvo que ver con una oportunidad laboral ni con una decisión académica. Tuvo que ver con el amor.

Se conoció por internet con una mujer argentina, mendocina, y durante más de un año mantuvieron una relación a distancia. Hasta que un día decidieron dejar atrás las conversaciones virtuales y convertir aquella historia en una vida compartida.

Viajó a la Argentina, llegó a Mendoza y finalmente se instaló en General Alvear. Se casó, formó una familia y empezó a construir una nueva rutina lejos de Chiclayo.

"Me enamoré y por eso llegué acá. Mendoza es mi segunda casa. Alvear es mi segunda casa", dice.

El comienzo tuvo sus desafíos. Uno de los primeros fue el clima. Acostumbrado a las temperaturas templadas de Chiclayo, donde los inviernos suelen rondar los 14 o 15 grados y los veranos los 27 o 28, tuvo que aprender a convivir con los inviernos mendocinos y sus temperaturas bajo cero, pero también con veranos que pueden superar los 35 grados.

El comienzo tuvo sus desafíos. Uno de los primeros fue el clima. Acostumbrado a las temperaturas templadas de Chiclayo, donde los inviernos suelen rondar los 14 o 15 grados y los veranos los 27 o 28, tuvo que aprender a convivir con los inviernos mendocinos.

"Eso me chocó bastante al principio. Estuve un par de años sintiendo mucho el cambio", recuerda.

También hubo que incorporar costumbres. El mate llegó a su vida, aunque reconoce que lo toma poco y que prefiere el dulce. Aprendió a preparar asados, incorporó el vino a los brindis y a las celebraciones y fue encontrando su lugar en una cultura que, con el tiempo, dejó de resultarle ajena.

En su casa, sin embargo, Perú sigue estando presente de una manera muy concreta: a través de la cocina.

Ceviche, arroz con pollo y pollo a la brasa, las comidas típicas de Perú que hoy mantiene

El ceviche, el arroz con pollo, el pollo a la brasa, el seco de cabrito, el arroz con pato y el ají de gallina forman parte de ese repertorio de sabores que extraña y reproduce cuando puede. Son platos que le permiten recuperar algo de su infancia y de su vida anterior, incluso a cientos de kilómetros de distancia.

También recuerda las celebraciones patrias del 28 de julio, cuando Perú conmemora su independencia con varios días de festejos, desfiles escolares y militares. Extraña, además, los aniversarios de Chiclayo, esas fechas que en su ciudad natal se viven con un sentido de pertenencia difícil de trasladar a otro lugar.

Aunque se siente plenamente integrado, hay diferencias que todavía identifica. Al principio le llamaban la atención el tono de voz y algunos gestos de los argentinos. Hoy, después de tantos años, ya forman parte de su cotidianeidad.

La familia de Juan Manuel, de origen mendocina pero con raíces en Chiclayo, Perú.

En el ámbito académico, científico y laboral encontró un espacio de pertenencia. Trabajó en el hospital de General Alvear, compartió experiencias con médicos, enfermeros y otros profesionales y actualmente desarrolla su actividad en la docencia superior, además de su vínculo con la biología y la microbiología.

Es licenciado en Biología y Microbiología, egresado de una universidad peruana, y en Mendoza continuó su formación con una especialización universitaria y estudios de posgrado en docencia universitaria.

Dos países, una misma pertenencia

Juan Manuel no ha cortado el vínculo con su origen. Viaja a Perú todos los años. A mitad de año suele hacerlo solo y hacia diciembre regresa con su familia para reencontrarse con sus padres y sus afectos.

Esos viajes tienen algo de regreso y algo de renovación. Porque cuando está mucho tiempo en Mendoza extraña Perú, pero cuando permanece algunos días en su tierra natal también empieza a sentir la falta de Argentina.

"Cuando estoy acá un tiempo ya extraño Perú y cuando estoy allá un tiempo extraño también Argentina. La gente, los afectos", explica.

Juan Manuel Guivar junto a su madre, hermana y profesora en su Chiclayo natal.

Quizás por eso la historia de León XIV lo moviliza de una manera especial. El Papa representa también ese puente entre dos lugares, la posibilidad de pertenecer a una tierra sin dejar de amar la propia y de conservar los vínculos que marcaron una vida.

Desde Alvear, Juan Manuel sigue con atención cada noticia sobre el Pontífice. Lo hace con la emoción de quien conoce el lugar del que viene y guarda recuerdos de la época en que todavía era el obispo de Chiclayo, mucho antes de que su nombre recorriera el mundo.

Hoy, mientras el mundo descubre a León XIV, él vuelve mentalmente a su ciudad, a su gente y a aquellos años en los que su hermana compartió parte de su trabajo pastoral.

Y entre Mendoza y Perú, entre el mate y el ceviche, entre los inviernos mendocinos y el calor de Chiclayo, encuentra una respuesta sencilla para explicar dónde está su hogar.

Tiene dos. Y en los dos se siente en casa.