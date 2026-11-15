Es peruana, vive en Mendoza y conocía al Papa mucho antes de su elección: qué la emocionó de su visita

"Me impactó cómo el Papa ha llegado a interpelar los corazones", dijo Susana, peruana que vive en Mendoza

"Me impactó cómo ha llegado a interpelar los corazones desde unos mensajes muy sencillos, que es lo que él siempre ha profesado", explica.

No habla solamente desde el orgullo de que un peruano haya llegado al máximo lugar de la Iglesia Católica. También lo hace desde el conocimiento de una historia anterior a su elección. Susana estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y egresó en 2013. Allí, cuenta, la figura de Prevost ya estaba presente en distintos espacios vinculados con la sociología, la ética y la literatura.

Conocía especialmente su recorrido por Chulucanas, Trujillo y Chiclayo, donde desarrolló una intensa tarea pastoral. Sabía de su cercanía con las comunidades más postergadas, con los jóvenes y con personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad. Por eso, cuando el mundo comenzó a descubrirlo como nuevo pontífice, ella sintió que una historia que conocía desde hacía tiempo llegaba a un lugar impensado.

Susana es peruana y su hijito Lucca, argentino. "Mendocino", dice ella. Siguen muy de cerca la histórica visita de León XIV.

Pero su paso por la Argentina le permitió observar otra dimensión de ese liderazgo.

A Susana le gustó que León XIV no esquivara los asuntos incómodos. Destaca especialmente sus palabras sobre la corrupción, la responsabilidad de quienes gobiernan y el sentido del servicio público. También su atención hacia los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes suelen quedar relegados de las discusiones centrales.

"Me encantó cómo se paró firme con los gobernantes, cuán fuerte habló de la corrupción y de la responsabilidad de servicio para las autoridades de un país", cuenta.

En su mirada, hay una coherencia entre aquel sacerdote que conoció por sus trabajos en Perú y el hombre que hoy ocupa el trono de Pedro. No lo ve buscando aprobación ni acomodando sus convicciones a lo que resulte más conveniente.

El papa León XIV y su lenguaje sencillo que termina conmoviendo

"León hablaba de cosas que incomodan y desde un lenguaje tan sencillo que te termina conmoviendo", resume.

También recuerda sus reflexiones sobre el respeto por la vida, desde la concepción hasta el final, y su manera de poner en el centro la compasión y el servicio. Para ella, esos mensajes tienen una importancia particular cuando están dirigidos a los jóvenes, porque considera que pueden influir en quienes tendrán responsabilidades en la sociedad del futuro.

"Creo que León llega a ese espacio de jóvenes que van a ser el futuro de la sociedad y a los que puede convencer, desde un lenguaje muy sencillo, de la importancia de tener a Jesús como centro de nuestros corazones. Y que sea Jesús el que marque nuestras acciones y nuestros pensamientos", reflexiona.

"Me emocioné cómo el Papa se plantó ante los gobernantes y también en la despedida con el presidente", dijo Susana.

Hay otra imagen de la visita que Susana no olvida. La despedida del Papa de la Argentina y el encuentro con Javier Milei antes de subir al avión rumbo a Perú. Le quedó grabado el momento en que el presidente se mostró visiblemente emocionado.

"Me quedo con la imagen de Milei y el Papa, con esa despedida. Creo que un líder cristiano que logra impactar en el corazón de los gobernantes puede marcar la historia, si eso se traduce después en acciones", señala.

En ese punto aparece otra de sus expectativas: que las palabras no queden solamente en gestos o emociones, sino que puedan convertirse en decisiones concretas, especialmente en favor de quienes más necesitan atención.

"Ahora que vino León, nos hace volver a creer y acercarnos a la Iglesia"

Susana también destaca que León XIV haya reconocido públicamente la influencia de su antecesor, Francisco. Le parece significativo que haya recuperado ese vínculo y que haya mencionado en distintas oportunidades al primer Papa argentino. En su interpretación, esa continuidad puede ayudar a reconstruir puentes y acercar nuevamente a muchas personas a la Iglesia.

"Muchas personas me decían: ¿cómo es posible que nosotros, teniendo un Papa argentino y un Papa tan bueno, no haya venido a la Argentina? Ahora que vino León, nos hace volver a creer y acercarnos a la Iglesia", cuenta.

Susana egresó como abogada en 2013 de la Universidad Católica de Perú.

La emoción tiene, además, una dimensión íntima. Susana es mamá de Lucca, un niño argentino que nació en Mendoza y que crece entre dos culturas. Por eso, la experiencia de haber seguido la visita papal desde la provincia también la conecta con lo que espera para su hijo.

"Siendo mamá de un argentino chiquito, me llena de orgullo que él pueda tener el ejemplo de un líder espiritual tan preciso y tan lleno de amor. Que nuestra juventud, nuestros futuros líderes puedan tener ese impacto social de respeto por la vida va a ser trascendental", dice.

Ahora es el escenario de Perú y Susana lo sigue de cerca

Ahora el escenario es Perú. León XIV llegó a un país que conoce profundamente, donde su trayectoria pastoral dejó recuerdos y afectos. Susana sigue las noticias desde Mendoza, mientras familiares y amigos se preparan para participar de los encuentros. La expectativa es enorme: las entradas para algunos de los acontecimientos más convocantes se agotaron en apenas dos horas, según cuenta.

Para ella, el viaje tiene un significado que excede la nacionalidad del pontífice. Es la posibilidad de que millones de personas vuelvan a escuchar un mensaje que considera esencial: la compasión, el servicio, el respeto por la vida y la atención a los más vulnerables.

La llegada a Perú y la emoción de un pueblo que lo recibió como obispo. Foto: Noticias Argentinas

Años atrás, cuando todavía era un sacerdote y obispo cercano a las comunidades peruanas, Susana ya conocía su trabajo. Hoy, desde Mendoza, observa cómo aquel hombre que admiraba interpela a dos países y se convierte en una referencia para las nuevas generaciones.

Y hay algo que resume ese orgullo mejor que cualquier discurso: su pequeño Lucca nació en Argentina, pero también tiene una parte de Perú. En esa familia que une las dos tierras, León XIV representa un puente que Susana sigue con emoción.