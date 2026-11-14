El papa León XIV regresó a Chiclayo donde fue obispo: la intimidad de su reencuentro familiar

El papa León XIV permanecerá 7 días en Perú.

Leidy Rimaycuna resaltó la sencillez y cercanía del Sumo Pontífice hacia los sectores más vulnerables, recordando sus iniciativas solidarias pasadas en Chiclayo, como las colectas para instalar plantas de oxígeno durante la pandemia de Covid-19 o su presencia en zonas afectadas por el ciclón Yaku. Según ella, el ejercicio de la máxima autoridad de la Iglesia católica no ha modificado el trato directo y cálido que siempre lo caracterizó.

El papa León XIV, un pastor cercano a su comunidad

El papa León XIV demostró una vez más su carácter accesible al manifestar su deseo de mantenerse cerca de la comunidad de Chiclayo, donde ejerció como obispo entre 2015 y 2023.

Su regreso al Perú se produjo en el contexto de un viaje apostólico que abarca 3 países sudamericanos, marcando un momento significativo para la Iglesia local.

En su relato a Vatican News, Leidy Rimaycuna enfatizó que la figura del Papa se mantiene fiel a su esencia humana, impulsando iniciativas solidarias que dejaron huella durante su gestión como obispo. La conexión del Sumo Pontífice con su antigua diócesis sigue intacta, según la familia, en cada gesto público y privado que realiza.

Un emotivo reencuentro familiar en Chiclayo

La presencia del papa León XIV en Chiclayo ejerce un impacto inspirador en las nuevas generaciones, particularmente en aquellos jóvenes que se encuentran en proceso de discernimiento vocacional.

Su recorrido y compromiso con el servicio al prójimo se presentan como un testimonio vivo de entrega y esperanza.

La hermana del secretario personal del Pontífice destacó la tranquilidad que transmite León XIV, una cualidad que se evidencia en cada encuentro. "Es una persona muy tranquila, y te hace sentir esa misma paz y calma", concluyó Leidy Rimaycuna, resumiendo el ambiente de serenidad que emana del Santo Padre en su visita a su querida diócesis.