Cuándo es el próximo feriado en Argentina: falta poco para un nuevo fin de semana largo

Si bien la fecha original de esta efeméride es el 20 de noviembre (en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845), al tratarse de un feriado trasladable, el Gobierno dispuso su corrimiento al lunes siguiente. De esta manera, en pocos días volverá a conformarse un nuevo fin de semana largo de tres días, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el lunes 23 inclusive.

Feriados 2026: qué queda para cerrar el año

Con el 23 de noviembre a la vuelta de la esquina, al calendario oficial le restarán apenas dos instancias más de descanso antes de despedir el año, ambas en diciembre y con formato de fin de semana largo:

Lunes 7 y martes 8 de diciembre: se armará un fin de semana extralargo de cuatro días (del sábado 5 al martes 8). El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, que funcionará como puente hacia el martes 8, feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

extralargo de cuatro días (del sábado 5 al martes 8). El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos, que funcionará como puente hacia el martes 8, inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: la celebración de Navidad caerá viernes, lo que garantizará el último fin de semana largo de tres días del 2026 (del viernes 25 al domingo 27) para cerrar el calendario festivo.

De esta forma, tras el paréntesis excepcional que dejó la gira del Papa en la Argentina, el mes de noviembre todavía guarda una oportunidad más para descansar o planificar una escapada antes de entrar en la recta final hacia las fiestas de fin de año.