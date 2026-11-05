Feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

Estas jornadas están pensadas para acompañar las actividades pastorales y ordenar la circulación en las sedes principales, reconfigurando por completo el almanaque de lo que queda del calendario 2026.

Esta ventana de alivio laboral y escolar variará según la región del país, pero no será la única: a los días decretados por la visita papal se acoplan los feriados patrios y turísticos ya previstos para noviembre y diciembre.