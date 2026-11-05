Feriados por la visita del Papa León XIV a la Argentina

El calendario nacional de feriados entra en su recta final del 2026 con un esquema de descansos completamente extraordinario. La llegada al país del Papa León XIV abrirá una seguidilla de días no laborables y feriados especiales, ideales para hacer muchas actividades o descansar.
Estas jornadas están pensadas para acompañar las actividades pastorales y ordenar la circulación en las sedes principales, reconfigurando por completo el almanaque de lo que queda del calendario 2026.
Esta ventana de alivio laboral y escolar variará según la región del país, pero no será la única: a los días decretados por la visita papal se acoplan los feriados patrios y turísticos ya previstos para noviembre y diciembre.
Feriados por la visita del Papa León XIV: día por día y por distrito
El itinerario del Sumo Pontífice contempla tres jornadas consecutivas con distinto alcance territorial:
- Lunes 9 de noviembre: es feriado nacional en todo el país. Alcanza tanto al sector público como a las escuelas y al ámbito privado, conformando un fin de semana largo federal de tres días (sábado 7, domingo 8 y lunes 9).
- Martes 10 de noviembre: feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Córdoba, donde los vecinos contarán con un fin de semana extralargo de cuatro días seguidos.
- Miércoles 11 de noviembre: feriado que regirá únicamente en el territorio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los feriados que quedan en noviembre y diciembre de 2026
Una vez concluida la agenda por la visita del Papa León XIV, el calendario todavía ofrecerá varias oportunidades de corte y viajes cortos antes de las vacaciones de verano:
En noviembre:
- Lunes 23 de noviembre: feriado nacional trasladado por el Día de la Soberanía Nacional (que se conmemora originalmente el 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado). Dejará un fin de semana largo de tres días en todo el país, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.
En diciembre:
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos (puente).
- Martes 8 de diciembre: feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María. Ambos días formarán un fin de semana XL de cuatro jornadas (del sábado 5 al martes 8).
- Viernes 25 de diciembre: feriado nacional por Navidad, que caerá en día viernes y garantizará el último fin de semana largo de tres días del año para despedir el 2026.