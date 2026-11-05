Cortaron un árbol de roble, destruyeron el nido de ave en extinción y ahora enfrenta una multa de hasta 200.000 euros

Sin embargo, durante una visita posterior, los voluntarios encontraron el árbol cortado a aproximadamente un metro del suelo. En el lugar estaban los restos del nido y los huevos destrozados. La Braña comunicó lo sucedido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Un agente de la Junta y voluntarios de la asociación inspeccionaron después la zona.

Destruyeron los huevos de una rapaz en peligro de extinción: buscan al responsable

El caso afecta a una especie especialmente protegida. El milano real (Milvus milvus) está catalogado como «En peligro de extinción» en España, según el Catálogo Español de Especies Amenazadas. SEO/BirdLife también lo incluye en esa categoría y advierte de amenazas como la pérdida de hábitat de nidificación, el envenenamiento y las colisiones con tendidos eléctricos.

La Braña señaló que, si se confirman los hechos y las responsabilidades, el autor podría enfrentarse a una multa de hasta 200.000 euros y a penas de hasta tres años de prisión. Estas cifras corresponden a las posibles consecuencias legales que difundió la asociación; no significan que exista ya una condena ni que se haya identificado al responsable.

Además, el colectivo aseguró haber detectado otros dos árboles de robles de grandes dimensiones talados en las inmediaciones. En esos casos tampoco encontraron los troncos, por lo que pidió que se investigaran las circunstancias de las talas.