La tala de un roble de grandes dimensiones acabó con un nido de milano real en Porquera de Santullán, una localidad del municipio de Barruelo de Santullán, en Palencia. El árbol, situado junto al cementerio del pueblo, fue cortado con una motosierra y la caída dejó el nido y los huevos esparcidos por el suelo.
Cortaron un árbol de roble, destruyeron el nido de ave en extinción y ahora enfrenta una multa de hasta 200.000 euros
Un milano real, especie en peligro de extinción, perdió su nido y huevos tras la tala de un roble en Palencia, generando una investigación y posibles sanciones económicas.
La asociación ecologista La Braña denunció los hechos ante las autoridades ambientales y el Seprona, y pidió colaboración ciudadana para esclarecer lo ocurrido. Por el momento, no se había hecho pública la identidad de los responsables ni se había confirmado el motivo de la actuación.
Árboles talados: Investigan la destrucción de nido de ave en peligro de extinción
El colectivo llevaba semanas siguiendo a una pareja de milanos reales que había elegido ese árbol de roble para reproducirse. Según explicó la asociación, la última observación se produjo el 7 de mayo de 2026. En ese momento, las dos aves se encontraban en buen estado y el proceso de cría avanzaba con normalidad. La eclosión de los huevos estaba prevista para junio.
Sin embargo, durante una visita posterior, los voluntarios encontraron el árbol cortado a aproximadamente un metro del suelo. En el lugar estaban los restos del nido y los huevos destrozados. La Braña comunicó lo sucedido al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Un agente de la Junta y voluntarios de la asociación inspeccionaron después la zona.
Destruyeron los huevos de una rapaz en peligro de extinción: buscan al responsable
El caso afecta a una especie especialmente protegida. El milano real (Milvus milvus) está catalogado como «En peligro de extinción» en España, según el Catálogo Español de Especies Amenazadas. SEO/BirdLife también lo incluye en esa categoría y advierte de amenazas como la pérdida de hábitat de nidificación, el envenenamiento y las colisiones con tendidos eléctricos.
La Braña señaló que, si se confirman los hechos y las responsabilidades, el autor podría enfrentarse a una multa de hasta 200.000 euros y a penas de hasta tres años de prisión. Estas cifras corresponden a las posibles consecuencias legales que difundió la asociación; no significan que exista ya una condena ni que se haya identificado al responsable.
Además, el colectivo aseguró haber detectado otros dos árboles de robles de grandes dimensiones talados en las inmediaciones. En esos casos tampoco encontraron los troncos, por lo que pidió que se investigaran las circunstancias de las talas.
En pocas palabras
- Investigación abierta: Se investiga la tala de un roble en Palencia que destruyó el nido de un milano real en peligro de extinción.
- Especie protegida: El milano real está catalogado como «En peligro de extinción» en España, siendo su hábitat de nidificación esencial para su supervivencia.
- Posibles sanciones: Los responsables de la tala podrían enfrentar multas de hasta 200.000 euros y penas de prisión.