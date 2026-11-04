Un descanso de verano en una quinta de Ituzaingó terminó en una intensa disputa judicial por un siniestro improvisto que tuvo mala suerte. Lo que creía ser una estadía familiar para relajar terminó en la justicia después de que la caída de un árbol destruyera el auto del inquilino.
Alquiló una casa quinta para el verano, un árbol cayó sobre su auto y la Justicia ordenó indemnizarlos por daños
En enero un árbol cayó sobre el auto de un inquilino que estaba estacionado en la casa que había alquilado para descansar y ahora hay más de 9 millones en juego
Alquiló una casa quinta para el verano y un árbol cayó sobre su auto
Después de firmar un contrato de alquiler temporario por 30 días, pactado desde el 21 de diciembre de 2022 hasta el 21 de enero de 2023, durante la noche del 20 en vísperas del final de la estadía un árbol enorme del parque interno se desplomó sobre el auto del locatario.
El rodado, estacionado sobre un camino interno de acceso, sufrió graves averías en su estructura. Según expuso el damnificado en su demanda judicial, la noche presentaba cielo nublado y lluvias intermitentes pero sin ráfagas intensas de viento.
Asimismo, denunció que la vegetación de la casa carecía de mantenimiento y que a la mañana siguiente un jardinero cortó el tronco y retiró los restos por indicación de una de las demandadas.
La justicia pidió condena millonaria para la propietaria
El damnificado demandó exigiendo indemnización por daños materiales, privación de uso y desvalorización del auto. En primera instancia, el juzgado desestimó la demanda, dando una cláusula contractual que liberaba a quien firmó el alquiler y catalogó el suceso como caso fortuito originado por una alerta meteorológica naranja.
Sin embargo, la justicia dio vuelta parcialmente el fallo. Las juezas establecieron la responsabilidad objetiva de la dueña del predio por el riesgo de las cosas, al determinar que una alerta preventiva no acredita un evento extraordinario e inevitable en el lugar.
De esta forma se condenó a la propietaria a abonar más de 9,1 millones de pesos por daños materiales, más los intereses devengados hasta su cancelación.
En pocas palabras
- Alquiler de verano: un inquilino sufrió daños millonarios en su auto por la caída de un árbol.
- Fallo judicial: la Cámara de Apelaciones revocó una sentencia inicial y responsabilizó a la propietaria.
- Indemnización: la dueña deberá pagar más de 9,1 millones de pesos por daños materiales, más intereses.