Alquiló una casa quinta para el verano, un árbol cayó sobre su auto y la Justicia ordenó indemnizarlos por daños

Asimismo, denunció que la vegetación de la casa carecía de mantenimiento y que a la mañana siguiente un jardinero cortó el tronco y retiró los restos por indicación de una de las demandadas.

La justicia pidió condena millonaria para la propietaria

El damnificado demandó exigiendo indemnización por daños materiales, privación de uso y desvalorización del auto. En primera instancia, el juzgado desestimó la demanda, dando una cláusula contractual que liberaba a quien firmó el alquiler y catalogó el suceso como caso fortuito originado por una alerta meteorológica naranja.

La Cámara de Apelación de Morón condenó a la propietaria de una quinta a pagar 9,1 millones de pesos por la caída de un árbol sobre un vehículo.

Sin embargo, la justicia dio vuelta parcialmente el fallo. Las juezas establecieron la responsabilidad objetiva de la dueña del predio por el riesgo de las cosas, al determinar que una alerta preventiva no acredita un evento extraordinario e inevitable en el lugar.

De esta forma se condenó a la propietaria a abonar más de 9,1 millones de pesos por daños materiales, más los intereses devengados hasta su cancelación.