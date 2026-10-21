Demandó a su vecina por humedad en la medianera, reclamó $800.000 y el fallo judicial trajo más de una sorpresa

Un prolongado conflicto entre dos frentistas terminó con un pronunciamiento contundente en los tribunales bonaerenses. Lo que comenzó como un reclamo doméstico por manchas de filtración y deterioro edilicio derivó en una demanda formal en La Matanza, donde una mujer de 75 años llevó a juicio a su vecina de 76 por los daños visibles por humedad en la pared divisoria de ambas propiedades.
En su presentación ante los estrados, la demandante argumentó que la estructura divisoria (medianera) presentaba severos deterioros provocados de forma directa por supuestos canteros instalados del otro lado del muro. Con el fin de afrontar las tareas de albañilería y pintura para reparar los sectores afectados, la mujer exigió una indemnización de $800.000, además de solicitar que se ordenara el retiro de la vegetación que presuntamente humedecía la estructura.
El informe pericial que desarmó la acusación
Frente a la acusación formal, la vecina demandada negó de plano la existencia de canteros fijos amurados a la pared y aclaró que en ese patio únicamente contaba con macetas móviles. Al mismo tiempo, acreditó que con anterioridad había contratado mano de obra para aplicar tratamientos hidrófugos e impermeabilizantes sobre su propio lateral.
La resolución del pleito quedó supeditada a la intervención técnica de un perito ingeniero designado por el tribunal. Tras una exhaustiva inspección in situ sobre la estructura medianera, el especialista arribó a conclusiones categóricas:
- Antigüedad de la estructura: El muro divisorio acumulaba casi 50 años de antigüedad, presentando un proceso natural de envejecimiento de los materiales.
- El origen del daño: Las filtraciones y el ascenso de humedad no se generaban en el inmueble lindero, sino en la falta de mantenimiento preventivo y el deterioro de la capa aislante en el sector correspondiente a la propia denunciante.
- Estado de la propiedad vecina: El informe técnico corroboró que la pared de la demandada exhibía un sellado, revoque y terminación en óptimas condiciones de conservación, descartando cualquier tipo de filtración activa hacia la casa lindante.
Sin indemnización y con la obligación de pagar los gastos del juicio
Con el informe técnico sobre la mesa, la causa tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de La Matanza llegó a su definición. El magistrado a cargo del expediente concluyó que no existía elemento probatorio alguno que permitiera responsabilizar a la vecina de 76 años por los desperfectos de la propiedad contigua.
En consecuencia, la Justicia resolvió desestimar íntegramente el reclamo reparatorio por los $800.000 solicitados. Además, el fallo aplicó el principio procesal de la derrota y estableció que la mujer que inició la demanda deberá hacerse cargo de la totalidad de las costas judiciales, asumiendo los honorarios profesionales y los aranceles derivados del proceso que ella misma impulsó.
En pocas palabras
- Vecina demandada: Mujer de 75 años reclamó $800.000 a su vecina por daños en medianera.
- Fallo judicial: Justicia desestimó el reclamo tras informe pericial que culpó a la antigüedad y falta de mantenimiento.
- Consecuencias: La demandante deberá afrontar la totalidad de los gastos del juicio.