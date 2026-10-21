Demandó a su vecina por humedad en la medianera, reclamó $800.000 y el fallo judicial trajo más de una sorpresa

La resolución del pleito quedó supeditada a la intervención técnica de un perito ingeniero designado por el tribunal. Tras una exhaustiva inspección in situ sobre la estructura medianera, el especialista arribó a conclusiones categóricas:

Antigüedad de la estructura: El muro divisorio acumulaba casi 50 años de antigüedad , presentando un proceso natural de envejecimiento de los materiales.

El muro divisorio acumulaba casi , presentando un proceso natural de envejecimiento de los materiales. El origen del daño: Las filtraciones y el ascenso de humedad no se generaban en el inmueble lindero, sino en la falta de mantenimiento preventivo y el deterioro de la capa aislante en el sector correspondiente a la propia denunciante.

Las filtraciones y el ascenso de humedad no se generaban en el inmueble lindero, sino en la en el sector correspondiente a la propia denunciante. Estado de la propiedad vecina: El informe técnico corroboró que la pared de la demandada exhibía un sellado, revoque y terminación en óptimas condiciones de conservación, descartando cualquier tipo de filtración activa hacia la casa lindante.

Sin indemnización y con la obligación de pagar los gastos del juicio

Con el informe técnico sobre la mesa, la causa tramitada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de La Matanza llegó a su definición. El magistrado a cargo del expediente concluyó que no existía elemento probatorio alguno que permitiera responsabilizar a la vecina de 76 años por los desperfectos de la propiedad contigua.

En consecuencia, la Justicia resolvió desestimar íntegramente el reclamo reparatorio por los $800.000 solicitados. Además, el fallo aplicó el principio procesal de la derrota y estableció que la mujer que inició la demanda deberá hacerse cargo de la totalidad de las costas judiciales, asumiendo los honorarios profesionales y los aranceles derivados del proceso que ella misma impulsó.