El olor que la araña violinista no soporta: cómo usarlo para proteger a tu familia

Pocos saben que existe un remedio casero tan sencillo como económico que actúa como un potente repelente natural. Las plagas en general, y la violinista en particular, tienen un sentido de la quimiorrecepción sumamente desarrollado a través de pequeños pelos sensitivos ubicados en sus patas. Por este motivo, hay un olor específico que resulta completamente insoportable para ellas.

Cuál es el olor que ahuyenta a la araña violinista

Se trata del aceite esencial de menta piperita combinado con vinagre blanco. Mientras que los seres humanos suelen percibir el aroma de la menta como fresco y agradable, para este tipo de arácnidos resulta sumamente agresivo y saturante, anulando sus sentidos y dificultando su orientación.