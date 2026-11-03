Ciclo lectivo 2027: cuáles son las opciones de tecnicaturas y formación docente disponibles

Los institutos de Educación Superior de gestión estatal y privada ofrecen tecnicaturas presenciales y a distancia, profesorados y formaciones profesionales en toda la provincia. Prensa Gobierno

Entre las novedades para 2027 se destacan nuevas tecnicaturas vinculadas con sectores estratégicos y actividades emergentes, como la Tecnicatura Superior en Petróleo y Gas con orientación en Extracción No Convencional; por otro lado, mientras que el área industrial incorpora Producción de Cannabis y Cáñamo, una propuesta de dos años y medio vinculada con nuevas actividades productivas y sus procesos técnicos.

En turismo se incorpora la Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales, con una duración de dos años orientada al senderismo, la conducción de grupos, la seguridad y el aprovechamiento responsable del patrimonio natural.

Además, en el 2027 comenzarán las tecnicaturas en Diseño Digital e Interactivo y Gestión de Procesos en Organizaciones Inteligentes, ambas con una duración de dos años y medio, orientadas a responder a los cambios que introducen las tecnologías digitales y los nuevos modelos de organización del trabajo.

En salud se incorporan las tecnicaturas superiores en Prótesis Dental, de dos años y medio, y Diálisis.

Para 2027 también se suman propuestas como Interpretación y Comunicación Bilingüe Inglés-Español, de dos años y medio; Operaciones, Infraestructura y Logística Ferroviaria, de dos años; y Mantenimiento Electromecánico de Vehículos Pesados, de dos años y medio.

Formación docente

También está la posibilidad de estudiar alguna carrera vinculada con la formación docente, a través de profesorados de cuatro años de duración. La oferta incluye Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Física, además de profesorados en Matemática, Física, Química, Biología, Lengua y Literatura, Inglés, Historia, Geografía, Filosofía, Informática, Ciencias de la Educación y distintas disciplinas artísticas, como Música, Teatro, Danza y Artes Visuales.

Los estudiantes que ingresen a primer año en 2027 comenzarán su formación con planes de estudio actualizados, que incorporan nuevos enfoques pedagógicos, contenidos y herramientas para responder a los desafíos actuales de la enseñanza y fortalecer la formación de los futuros docentes.

La oferta para 2027 incorpora nuevas carreras vinculadas con la tecnología, la salud, la minería, la industria y el turismo. Prensa Gobierno

Formaciones profesionales

A las tecnicaturas y los profesorados mencionadas previamente se suman las Formaciones Profesionales de Nivel III (FP III). Se trata de propuestas de menor duración y orientación práctica, destinadas al desarrollo de competencias específicas para distintas ocupaciones y actividades laborales.

La oferta de FP III comprende especialidades relacionadas con minería, metalmecánica, tecnología, energías renovables, producción agroindustrial, vitivinicultura, construcción, diseño, comunicación, logística y servicios. Entre las opciones se encuentran formaciones en perforación minera, instalaciones solares fotovoltaicas, marketing digital, mantenimiento de redes informáticas, producción vitivinícola y operación de maquinaria industrial, fracturación hidráulica, entre otras.