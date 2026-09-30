Las 7 nuevas carreras de la DGE que se podrán estudiar en los institutos superiores de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) dio un paso decisivo para modernizar la oferta de Educación Superior en Mendoza. A través de un bloque de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aprobaron los nuevos diseños curriculares para 7 carreras cortas y profesorados que se dictan en los institutos de la provincia, adaptando la formación académica a los cambios tecnológicos y a las nuevas exigencias del mercado laboral.
Esta renovación curricular busca preparar a los futuros profesionales para un escenario productivo atravesado por la digitalización. Dentro del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno mendocino, se destacan opciones centradas en inteligencia artificial, desarrollo informático, la industria farmacéutica, el turismo sustentable y la prevención en el tránsito, junto con la actualización de la formación docente.
Las 7 propuestas aprobadas por la DGE
Las resoluciones normativas establecen el nuevo marco de estudio para 5 tecnicaturas superiores y la actualización pedagógica de dos profesorados estatales:
- Tecnicatura Superior en Diseño Digital e Interactivo: reemplaza la oferta presencial de Diseño Multimedial y suma contenidos sobre inteligencia artificial, videojuegos, animación, comunicación transmedia y desarrollo web.
- Tecnicatura Superior en Gestión de Procesos en Organizaciones Inteligentes: incorpora metodologías ágiles, analítica de datos e IA aplicada para la optimización de procesos en empresas e instituciones.
- Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales: orientada al turismo y la conservación, suma tecnologías de navegación satelital, herramientas de orientación digital, seguridad y accesibilidad.
- Tecnicatura Superior en Agente de Propaganda Médica: actualiza su plan para responder a las transformaciones de la industria farmacéutica y el uso de plataformas digitales de información.
- Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial: renueva sus contenidos integrando prácticas profesionalizantes desde el primer año para la investigación técnica de accidentes de tránsito.
- Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual: adecua su programa a los nuevos lineamientos nacionales y suma esquemas de educación híbrida para las cohortes 2027.
- Profesorado de Educación Secundaria en Matemática: actualiza el diseño curricular para los ingresantes a partir del ciclo lectivo 2027, garantizando la validez nacional del título.
Fuerte impronta tecnológica y nuevas herramientas digitales
Uno de los aspectos más representativos de esta reforma es la incorporación transversal de la tecnología en áreas operativas y de servicios. La carrera de Diseño Digital e Interactivo, por ejemplo, busca formar egresados capaces de supervisar proyectos de comunicación moderna y plataformas interactivas, mientras que la tecnicatura dedicada a las organizaciones inteligentes brindará competencias técnicas en seguridad de la información y sistemas de calidad.
Incluso las carreras ligadas al turismo y al ambiente como la guía de senderos dejaron de lado las metodologías tradicionales para integrar mapas digitales, sistemas de posicionamiento global y criterios de sustentabilidad para el manejo de grupos en espacios abiertos.
Trámite de habilitación para abrir las inscripciones
A pesar de la oficialización de los planes de estudio en el Boletín Oficial, desde la Dirección General de Escuelas aclararon un dato fundamental para los aspirantes: la aprobación del marco normativo no significa la apertura automática de las matrículas en todos los centros de estudio.
Cada instituto de Educación Superior, ya sea de gestión pública o privada, deberá presentar la documentación correspondiente y obtener una autorización previa emitida por la Dirección de Educación Superior. Este procedimiento busca verificar que los establecimientos cuenten con los recursos técnicos, el equipamiento informático y el cuerpo docente capacitado para dictar las materias bajo los nuevos estándares.
En pocas palabras
- Mendoza Moderniza: se aprueban siete nuevas carreras en institutos superiores, incluyendo tecnicaturas en IA, diseño digital, turismo y seguridad vial.
- Adaptación Laboral: la DGE actualiza planes de estudio para responder a las exigencias tecnológicas y del mercado, con énfasis en digitalización.
- Proceso de Habilitación: la apertura de inscripciones para estas carreras requiere una autorización previa de la Dirección de Educación Superior para cada instituto.