Las 7 nuevas carreras de la DGE que se podrán estudiar en los institutos superiores de Mendoza

Tecnicatura Superior en Diseño Digital e Interactivo: reemplaza la oferta presencial de Diseño Multimedial y suma contenidos sobre inteligencia artificial, videojuegos, animación, comunicación transmedia y desarrollo web.

reemplaza la oferta presencial de Diseño Multimedial y suma contenidos sobre inteligencia artificial, videojuegos, animación, comunicación transmedia y desarrollo web. Tecnicatura Superior en Gestión de Procesos en Organizaciones Inteligentes: incorpora metodologías ágiles, analítica de datos e IA aplicada para la optimización de procesos en empresas e instituciones.

incorpora metodologías ágiles, analítica de datos e IA aplicada para la optimización de procesos en empresas e instituciones. Tecnicatura Superior en Guía de Senderos y Actividades en Entornos Naturales: orientada al turismo y la conservación, suma tecnologías de navegación satelital, herramientas de orientación digital, seguridad y accesibilidad.

orientada al turismo y la conservación, suma tecnologías de navegación satelital, herramientas de orientación digital, seguridad y accesibilidad. Tecnicatura Superior en Agente de Propaganda Médica: actualiza su plan para responder a las transformaciones de la industria farmacéutica y el uso de plataformas digitales de información.

actualiza su plan para responder a las transformaciones de la industria farmacéutica y el uso de plataformas digitales de información. Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial: renueva sus contenidos integrando prácticas profesionalizantes desde el primer año para la investigación técnica de accidentes de tránsito.

renueva sus contenidos integrando prácticas profesionalizantes desde el primer año para la investigación técnica de accidentes de tránsito. Profesorado de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual: adecua su programa a los nuevos lineamientos nacionales y suma esquemas de educación híbrida para las cohortes 2027.

adecua su programa a los nuevos lineamientos nacionales y suma esquemas de educación híbrida para las cohortes 2027. Profesorado de Educación Secundaria en Matemática: actualiza el diseño curricular para los ingresantes a partir del ciclo lectivo 2027, garantizando la validez nacional del título.

La actualización de las carreras busca preparar a los alumnos para las nuevas demandas del mercado laboral.

Fuerte impronta tecnológica y nuevas herramientas digitales

Uno de los aspectos más representativos de esta reforma es la incorporación transversal de la tecnología en áreas operativas y de servicios. La carrera de Diseño Digital e Interactivo, por ejemplo, busca formar egresados capaces de supervisar proyectos de comunicación moderna y plataformas interactivas, mientras que la tecnicatura dedicada a las organizaciones inteligentes brindará competencias técnicas en seguridad de la información y sistemas de calidad.

Incluso las carreras ligadas al turismo y al ambiente como la guía de senderos dejaron de lado las metodologías tradicionales para integrar mapas digitales, sistemas de posicionamiento global y criterios de sustentabilidad para el manejo de grupos en espacios abiertos.

Las nuevas carreras incorporan herramientas de inteligencia artificial y programación digital.

Trámite de habilitación para abrir las inscripciones

A pesar de la oficialización de los planes de estudio en el Boletín Oficial, desde la Dirección General de Escuelas aclararon un dato fundamental para los aspirantes: la aprobación del marco normativo no significa la apertura automática de las matrículas en todos los centros de estudio.

La renovada oferta académica les permitirá a los mendocinos capacitarse en carreras cortas con rápida salida laboral.

Cada instituto de Educación Superior, ya sea de gestión pública o privada, deberá presentar la documentación correspondiente y obtener una autorización previa emitida por la Dirección de Educación Superior. Este procedimiento busca verificar que los establecimientos cuenten con los recursos técnicos, el equipamiento informático y el cuerpo docente capacitado para dictar las materias bajo los nuevos estándares.