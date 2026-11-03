Súper martes en Estados Unidos

José María Videla Sáenz se desempeña actualmente como subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza.

También podemos hacer referencia a las políticas externas que ha tenido la presidencia republicana de Trump en los últimos años. Marcada por un cambio sustancial en el relacionamiento con aliados tradicionales de los Estados Unidos como Canadá y los miembros de la OTAN. Y el impacto de algunas situaciones complejas como por ejemplo la competencia por el liderazgo global con China, o el conflicto en Irán, este último de gran impacto en los precios de los combustibles, como mencionamos en el párrafo anterior.

En el plano de las gobernaciones, los escenarios más competitivos incluyen estados como Ohio, Iowa, Alaska, Georgia y Nevada. En Texas, Abbott mantiene una leve ventaja según los sondeos más recientes, aunque la contienda se presenta ajustada. Kansas aparece como uno de los pocos distritos donde el Partido Republicano podría recuperar terreno. El resultado neto de estas batallas abiertas determinará el balance final de gobernaciones.

En la Cámara Baja que hoy es liderada por el partido republicano con 218 miembros y que tiene por Speaker a Mike Johnson de Luisiana (quien seguramente será reelecto como congresista), la mayoría de los modelos y analistas anticipan que cambiará de control a favor de los demócratas, probablemente los azules se alzarán con alrededor de 20 bancas o más. Números cercanos a lo que sucedió en 2006 cuando en plena guerra de Irak, durante la presidencia de George W. Bush los republicanos tuvieron una sangría de 30 bancas y los demócratas tuvieron una recuperación total del Congreso.

La gran batalla al final del día para este martes estará en Senado, donde se decidirá si Trump continuará su presidencia como en 2018 donde los demócratas en una victoria considerable arrebataron a los republicanos 41 bancas, pero la suerte a Donald lo favoreció manteniendo el control del Senado con una ganancia neta de dos bancas, o como en 2006. No es de esperar que haya una super ola como las de 1994, en la que la “revolución republicana” le arrebató 52 bancas a Clinton en la cámara baja y obtuvo el control de ambas cámaras. O cuando en 1974 los “Watergate babies” se hicieron de 49 bancas de representantes y 4 de senadores.

Las carreras más determinantes se darán en Ohio, Texas, Maine, Alaska, Kansas, Iowa y Michigan. En lugares donde hace décadas era impensable que un demócrata ganara, probablemente veremos sorpresas, por ejemplo en Texas entre Ken Paxton y James Talarico (quien puede convertirse en un influyente dirigente demócrata). Al final del día en esos estados se definirá si Trump termina con una situación no del todo cómoda pero con el control del Senado como en 2018, o si como la mayoría de los pronósticos aciertan, perdiendo ambas cámaras como Bush en el 2006.

Para Argentina, el resultado permitirá evaluar con mayor precisión el margen de maniobra con el que contará la administración Trump en los próximos meses y, en consecuencia, el marco en el que continuará el desarrollo de la agenda bilateral.