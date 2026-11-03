El Departamento General de Irrigación agradeció a todos los usuarios del agua que participaron el pasado 1 de noviembre en las elecciones de Inspectores de Cauce, así como al personal y a los colaboradores que hicieron posible el desarrollo de la jornada electoral.
Irrigación destacó la participación de los usuarios en las elecciones de Inspectores de Cauce
El Departamento General de Irrigación agradeció la participación en las elecciones de Inspectores de Cauce, clave para la gestión del agua de riego
Compromiso con la gestión del agua
Desde el organismo destacaron que la participación de los regantes constituye una muestra de compromiso con la administración del recurso hídrico y con el fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo la distribución y gestión del agua en el territorio provincial.
Los Inspectores de Cauce cumplen una función estratégica dentro del sistema hídrico mendocino. Son los responsables de administrar y distribuir el agua de riego en sus respectivas jurisdicciones, velar por el mantenimiento y la conservación de los cauces, promover el cumplimiento de la normativa vigente y representar los intereses de los usuarios.
Las elecciones y el rol de los Inspectores de Cauce
Desde Irrigación señalaron que la participación de los usuarios no se limita al acto electoral. También implica involucrarse activamente en el funcionamiento de las Inspecciones de Cauce, asistir a las asambleas, cumplir con las obligaciones correspondientes, colaborar con el sostenimiento de la infraestructura hídrica y acompañar una gestión responsable, transparente y eficiente del recurso.
El organismo hizo extensivo su reconocimiento al personal del Departamento General de Irrigación, a las autoridades de mesa, a los integrantes de las Inspecciones de Cauce y a todas las personas que participaron en la organización y desarrollo del proceso electoral.
Asimismo, recordó que los actos electorales deberán ser considerados y aprobados por el Honorable Tribunal Administrativo del organismo, conforme a los procedimientos establecidos.
Irrigación remarcó que el agua es un recurso compartido cuya administración requiere del compromiso conjunto de usuarios e instituciones. En este sentido, destacó que el ejercicio responsable de las funciones de los Inspectores de Cauce y el trabajo coordinado con el organismo continúan siendo pilares fundamentales para fortalecer el modelo mendocino de gestión del agua y del riego.
En pocas palabras
- Irrigación agradeció la participación de los usuarios en las elecciones de Inspectores de Cauce.
- Se destacó el compromiso con la gestión del agua y el fortalecimiento de las instituciones.
- El organismo remarcó que el agua es un recurso compartido cuya administración requiere compromiso conjunto.