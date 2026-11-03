Irrigación destacó la participación de los usuarios en las elecciones de Inspectores de Cauce

Las elecciones y el rol de los Inspectores de Cauce

Desde Irrigación señalaron que la participación de los usuarios no se limita al acto electoral. También implica involucrarse activamente en el funcionamiento de las Inspecciones de Cauce, asistir a las asambleas, cumplir con las obligaciones correspondientes, colaborar con el sostenimiento de la infraestructura hídrica y acompañar una gestión responsable, transparente y eficiente del recurso.

El organismo hizo extensivo su reconocimiento al personal del Departamento General de Irrigación, a las autoridades de mesa, a los integrantes de las Inspecciones de Cauce y a todas las personas que participaron en la organización y desarrollo del proceso electoral.

Irrigación agradeció la participación de los usuarios en las elecciones de Inspectores de Cauce.

Asimismo, recordó que los actos electorales deberán ser considerados y aprobados por el Honorable Tribunal Administrativo del organismo, conforme a los procedimientos establecidos.

Irrigación remarcó que el agua es un recurso compartido cuya administración requiere del compromiso conjunto de usuarios e instituciones. En este sentido, destacó que el ejercicio responsable de las funciones de los Inspectores de Cauce y el trabajo coordinado con el organismo continúan siendo pilares fundamentales para fortalecer el modelo mendocino de gestión del agua y del riego.