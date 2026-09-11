Irrigación lanzó su proyecto de Relevamiento Forestal y Paisajístico en los diques

Esta experiencia piloto, que comienza con las 30 hectáreas del predio del Dique Cipolletti, se hará extensiva al patrimonio forestal de todos los Diques cabecera de la Provincia de Mendoza.

Valorar, proteger y gestionar el paisaje

Según la Ing. Sonia Fioretti, integrante del equipo y Titular de la Cátedra de Espacios Verdes de la FCA, entender el paisaje como una construcción social, donde la naturaleza y la cultura se funden, es la clave para valorarlo, protegerlo y gestionarlo con una mirada integral. En este marco se desarrolla este proyecto que pone en valor un "patrimonio vivo”.

El proyecto rescata el vínculo emotivo y perceptual que este bosque urbano genera en las personas, consolidándolo como un refugio de biodiversidad, bienestar e identidad; donde además debe garantizarse su permanencia en el tiempo evaluando el riesgo forestal y planificando reforestaciones.

El objetivo principal es poner en valor el patrimonio forestal, evaluando riesgo y sugiriendo mejoras de riego.

El binomio indisoluble: la cultura del árbol y la cultura del agua

Para otra de las integrantes del equipo, la Ingeniera Claudia Martínez, miembro Cátedra de Diseño del Paisaje de la Carrera de Arquitectura-Facultad de Ingeniería, Mendoza representa un caso paradigmático de urbanización en tierras secas, donde la vida humana depende de un binomio indisoluble: la Cultura del Árbol y la Cultura del Agua, ambas integran la infraestructura verde y azul que sostiene el modelo de Ciudad-Oasis”.

Esta conmemoración del Día del Árbol pretende ser un dispositivo de sensibilización, educación ambiental y gobernanza comunitaria, que permita visibilizar que el árbol en el oasis no es un elemento decorativo opcional, sino una estrategia ambiental y vital que demanda la continua valoración y protección legal, científica y ciudadana.

Sectorizar para ordenar el trabajo y definir prioridades

Para llevar a cabo el proyecto, el predio del Dique Cipolletti fue dividido en doce sectores, cada uno con su propia realidad forestal, patrimonial y de uso. Esta sectorización permite ordenar las prioridades, decidir por dónde comenzar y qué tipo de abordaje necesita cada rincón del predio, ya sea la identificación de riesgo forestal, el reconocimiento de ejemplares notables o el diagnóstico del sistema de riego.

La secuencia de trabajo en los sectores no es simultánea ni azarosa: se estableció un orden de prioridad que responde al estado de conservación y a la intensidad de uso de cada área. Se trabajará en primer lugar en los sectores de mayor concurrencia.

Este trabajo solo es posible porque se hace de manera conjunta: profesionales y estudiantes de la Cátedra de Espacios Verdes y de Dasonomía de la Facultad de Ciencias Agrarias, especialistas en Diseño del Paisaje de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo sumados a los Departamentos de Gestión Ambiental, Planificación Hídrica y Patrimonio y Cultura del Agua del Departamento General de Irrigación, aportan cada uno su mirada particular sobre el agua, el suelo, el paisaje y la historia del lugar. Es en ese cruce de miradas donde el relevamiento deja de ser un simple inventario de árboles y se convierte en una verdadera puesta en valor del patrimonio forestal e hídrico que compartimos.

Profesionales y estudiantes de diversas áreas trabajan en la gestión integral del paisaje.

Jóvenes conmemorando el día del árbol

Paralelamente a la presentación del Proyecto se realizó una actividad lúdica con adolescentes. El desarrollo estuvo a cargo de la Cátedra Espacios verdes de la FCA y del área de Comunicación Pública de la Ciencia CCT CONICET Mendoza, junto al Equipo de Educación y Gobernanza del DGI.

"Jóvenes exploradores, grandes árboles” es la actividad a la que se invitó a estudiantes de tercer año de la Escuela 4048 de Panquehua. Fue una experiencia destinada a vivenciar el bosque y sus beneficios, valorar el paisaje heredado y reconocer al agua como protagonista indispensable para la vida en nuestro oasis.

Para finalizar el acto y sumar un paso hacia el mantenimiento del pulmón verde, alumnos, profesionales y funcionarios comenzaron con la imprescindible reforestación de predio sembrando más de 20 ejemplares de variadas especies.

El acto de presentación se completó con la presencia de equipos de investigación de las instituciones intervinientes, referentes de distintos organismos de gobierno y municipios concesionarios del predio, escuelas de la zona, bomberos voluntarios, vecinos y la comunidad que habita el predio del Dique Cipolletti.