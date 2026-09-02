El Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Capital definieron cómo se organizarán para avanzar más rápido en la limpieza de cauces en distintos puntos de la ciudad. La reunión estuvo encabezada por el Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto a Eva González, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, y el Secretario de Gestión Hídrica, Diego Coronel.
Irrigación y Capital coordinan la limpieza de cauces para evitar desbordes en la ciudad
El Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Capital acordaron tareas para acelerar la limpieza de cauces y prevenir desbordes en zonas urbanas
Coordinación entre Irrigación y Capital para acelerar la limpieza
Marinelli explicó que el encuentro surgió a partir de una iniciativa del intendente Ulpiano Suarez, cuyo equipo se acercó al organismo para coordinar tareas. “En los sectores donde el cauce está pegado a las viviendas —como el canal Jarillal, en Boulogne Sur Mer— la limpieza la haremos desde Irrigación junto a la Inspección de Cauce. El Municipio se ocupará de la limpieza de veredas y del traslado del material que se retire, ya sea basura urbana o sedimentos propios del embanque”, detalló.
El titular del organismo del agua señaló que, debido a la cantidad de puentes y caños, en muchos tramos no es posible trabajar con maquinaria pesada. “Son tareas manuales. Hay que coordinar cuadrillas y hacerlo con pala y gente, no hay otra manera”, afirmó.
Riesgos por embanque y pedido de colaboración a la comunidad
Sergio Marinelli advirtió que estos cauces transportan carga aluvional y que, si no están despejados, pueden desbordar y derivar el caudal hacia las calles, generando nuevos problemas.
Por su parte, González destacó que el objetivo es ordenar y calendarizar las intervenciones. “Vamos a comenzar por el Jarillal con una limpieza colaborativa entre Irrigación y el Municipio. Además, vamos a continuar el trabajo que viene realizando Hidráulica en el tramo oeste del canal, donde ya se avanzó en la zona urbanizada. Después seguiremos con el Tajamar, con la idea de que en estos primeros 20 días de septiembre los canales estén en las mejores condiciones posibles”, explicó.
La funcionaria pidió a los vecinos que acompañen el esfuerzo evitando arrojar residuos en los cauces. “Necesitamos que la comunidad tome conciencia: un canal limpio es fundamental para prevenir problemas”, sostuvo.
En pocas palabras
- Coordinación para limpieza: el Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Capital acordaron tareas conjuntas para acelerar la limpieza de cauces.
- División de tareas: Irrigación se encargará de la limpieza de cauces y el Municipio de veredas y traslado de material.
- Prevención de desbordes: el objetivo es mejorar las condiciones de los canales y evitar desbordes en zonas urbanas.