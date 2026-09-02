Irrigación y Capital coordinan la limpieza de cauces para evitar desbordes en la ciudad

Coordinación entre Irrigación y Capital para acelerar la limpieza

Marinelli explicó que el encuentro surgió a partir de una iniciativa del intendente Ulpiano Suarez, cuyo equipo se acercó al organismo para coordinar tareas. “En los sectores donde el cauce está pegado a las viviendas —como el canal Jarillal, en Boulogne Sur Mer— la limpieza la haremos desde Irrigación junto a la Inspección de Cauce. El Municipio se ocupará de la limpieza de veredas y del traslado del material que se retire, ya sea basura urbana o sedimentos propios del embanque”, detalló.

El titular del organismo del agua señaló que, debido a la cantidad de puentes y caños, en muchos tramos no es posible trabajar con maquinaria pesada. “Son tareas manuales. Hay que coordinar cuadrillas y hacerlo con pala y gente, no hay otra manera”, afirmó.