Agosto terminó con un pico de casos de bronquiolitis y saturó las camas del Hospital Notti

Los menores de 15 años representan casi el 50% de las muestras positivas del VSR en Mendoza. En la foto, movimiento en la guardia del Notti. Nicolás Ríos / Diario UNO

La directora de Epidemiología de Mendoza, Andrea Falaschi, confirmó que el pico del virus ya quedó atrás. "La semana 31 (del 2 al 8 de agosto) fue el pico de sincicial, ya está bajando", explicó la médica a Diario UNO.

Y añadió que el comportamiento de este virus se retrasó levemente respecto del año pasado. Ese desplazamiento hizo que una mayor cantidad de cuadros se concentrara durante las últimas semanas del invierno, con impacto directo sobre las internaciones pediátricas.

Según explicaron desde el Notti, buena parte de las camas ocupadas corresponde a chicos con enfermedades respiratorias estacionales. Algunos de estos pacientes necesitan asistencia con oxígeno, especialmente cuando la infección afecta con mayor intensidad a los más pequeños.

Falaschi señaló además que la circulación de gripe ya dejó de registrarse como un problema significativo en este momento de la temporada.

Más chicos con cuadros respiratorios

El escenario también se refleja fuera de los hospitales. Durante las últimas semanas se notó un aumento de las inasistencias escolares vinculadas a enfermedades respiratorias, algo que las familias y las escuelas registran en distintos puntos de la provincia. En los grupos de padres, un tema recurrente es la tos seca en los niños y la dificultad para respirar bien.

El tiempo mendocino tampoco ayuda. La sequedad del ambiente y los episodios de viento Zonda pueden irritar y resecar las vías respiratorias, en un contexto en el que los virus estacionales todavía circulan, así lo explicaron los especialistas.

Los datos oficiales del Boletín Epidemiológico N°16 de Mendoza, publicado el 31 de agosto con información analizada hasta el 22 de agosto, muestran que la circulación viral tuvo un fuerte impacto en los niños.

Profesionales del Hospital Notti. El principal hospital pediátrico tuvo una alta demanda de camas por cuadros respiratorios, principalmente el virus que causa la bronquiolitis. Nicolás Ríos / Diario UNO

Durante 2026 se analizaron 4.255 muestras de infecciones respiratorias en la provincia. De ellas, 2.334 fueron positivas, con una tasa de positividad del 54,9%.

El dato que más llama la atención es la edad de los pacientes: el 75% de las muestras positivas correspondió a menores de 15 años, con 1.724 casos.

La bronquiolitis, dentro de los parámetros esperados

Hasta la semana epidemiológica 33 se acumularon 2.612 casos de bronquiolitis.

De acuerdo con el boletín, la enfermedad se mantiene dentro de las zonas de "éxito" y "seguridad" del corredor endémico provincial. Esto significa que, pese a la fuerte presencia de cuadros respiratorios, los casos de bronquiolitis no superaron los registros históricos esperados para esta época del año.

Sin embargo, el análisis de los virus que provocan las infecciones muestra por qué las internaciones siguen siendo una preocupación.

El virus que más aparece en los cuadros graves

En el total de las muestras analizadas, el virus sincicial respiratorio registró 496 casos confirmados y representó el 21% de las determinaciones positivas. Influenza A fue el virus más detectado, con el 38%.

Pero la situación cambia cuando se observa a los pacientes que necesitan internación.

Entre los pacientes ambulatorios, el virus sincicial representó apenas el 5,5% de los resultados positivos. En los internados generales, en cambio, alcanzó el 17,7%, con 228 casos.

Y en los cuadros respiratorios graves pasó a ocupar el primer lugar.

En las unidades centinela de Infección Respiratoria Aguda Grave -que incluyen a los hospitales Schestakow, Notti y Lagomaggiore-, VSR representó el 49,6% de las muestras positivas, frente al 25,5% de Influenza A.

Además, el 89,5% de las muestras positivas en estas unidades correspondió a menores de 15 años.

Así, aunque el pico de circulación del virus sincicial ya pasó, sus efectos todavía se sienten en las salas pediátricas. Agosto terminó con una señal alentadora -la curva comenzó a bajar-, pero septiembre encuentra al principal hospital infantil público de Mendoza con una ocupación cercana al límite de su capacidad, como generalmente ocurre, indicaron desde el nosocomio.