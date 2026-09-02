El 2 de septiembre de 2011, Chile vivió uno de los episodios más oscuros de su historia en los últimos años. Lo que comenzó como un viaje solidario para apoyar la reconstrucción del archipiélago de Juan Fernández tras el devastador terremoto y maremoto de 2010, finalizó en un trágico accidente aéreo que se cobró la vida de 21 personas, entre ellas el carismático conductor de televisión Felipe Camiroaga y el filántropo Felipe Cubillos.
Tragedia en Juan Fernández: la misión humanitaria que terminó en la peor catástrofe aérea de la televisión chilena
La tragedia aérea, que conmovió a Chile, ocurrió durante la compleja aproximación a la isla Robinson Crusoe, cobrando la vida de figuras como Felipe Camiroaga
La aeronave CASA C-212 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) despegó desde Santiago con destino a la remota isla Robinson Crusoe. A bordo viajaba un equipo multidisciplinario integrado por periodistas de Televisión Nacional de Chile (TVN), miembros de la organización desafío Levantemos Chile, funcionarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y personal militar.
¿Qué ocurrió el 2 de septiembre del 2011?
El aeródromo de la isla Robinson Crusoe es conocido por la complejidad de sus operaciones, y el mismo está ubicado en una estrecha meseta rodeada de acantilados y expuesto a constantes turbulencias, exige maniobras de alta precisión.
Según las investigaciones posteriores, las condiciones meteorológicas al momento del arribo eran extremadamente complejas. La tripulación realizó dos intentos de aproximación a la pista de aterrizaje, enfrentando ráfagas de viento de gran intensidad. Durante la última maniobra, el avión perdió la sustentación y se impactó a gran velocidad contra las aguas del Océano Pacífico, desintegrándose al instante.
¿Quiénes fueron las víctimas de esta tragedia?
La confirmación de la noticia paralizó al país. Miles de personas se congregaron frente a las instalaciones de TVN en Santiago para despedir a Felipe Camiroaga, figura central del programa matinal Buenos días a todos, y a todo el equipo periodístico.
- Felipe Camiroaga: considerado uno de los comunicadores más influyentes de la televisión hispana, su cercanía y carisma marcaron a varias generaciones.
- Felipe Cubillos: líder de Desafío Levantemos Chile, cuyo compromiso con la reconstrucción del país tras el sismo de 2010 inspiró a miles de voluntarios.
- Los equipos de apoyo: profesionales de la cultura, la comunicación y las fuerzas armadas que entregaron su vida en una misión exclusivamente solidaria.
Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por semanas, y sin dudas se trató de una de las operaciones oceánicas más complejas registradas en la región. El siniestro aéreo impulsó profundos cambios en los protocolos de navegación aérea militar en zonas de alto riesgo y consolidó una memoria colectiva en torno al espíritu de servicio de las 21 víctimas.
En pocas palabras
- Tragedia aérea: un accidente en Juan Fernández en 2011 costó la vida de 21 personas.
- Misión solidaria: el vuelo llevaba ayuda para la isla tras el terremoto de 2010.
- Víctimas destacadas: entre los fallecidos se encontraban Felipe Camiroaga y Felipe Cubillos.