Tragedia en Juan Fernández: la misión humanitaria que terminó en la peor catástrofe aérea de la televisión chilena

Según las investigaciones posteriores, las condiciones meteorológicas al momento del arribo eran extremadamente complejas. La tripulación realizó dos intentos de aproximación a la pista de aterrizaje, enfrentando ráfagas de viento de gran intensidad. Durante la última maniobra, el avión perdió la sustentación y se impactó a gran velocidad contra las aguas del Océano Pacífico, desintegrándose al instante.

¿Quiénes fueron las víctimas de esta tragedia?

La confirmación de la noticia paralizó al país. Miles de personas se congregaron frente a las instalaciones de TVN en Santiago para despedir a Felipe Camiroaga, figura central del programa matinal Buenos días a todos, y a todo el equipo periodístico.

Felipe Camiroaga: considerado uno de los comunicadores más influyentes de la televisión hispana, su cercanía y carisma marcaron a varias generaciones.

El pueblo chileno despide con cariño al conductor Felipe Camiroaga.

Felipe Cubillos: líder de Desafío Levantemos Chile, cuyo compromiso con la reconstrucción del país tras el sismo de 2010 inspiró a miles de voluntarios.

líder de Desafío Levantemos Chile, cuyo compromiso con la reconstrucción del país tras el sismo de 2010 inspiró a miles de voluntarios. Los equipos de apoyo: profesionales de la cultura, la comunicación y las fuerzas armadas que entregaron su vida en una misión exclusivamente solidaria.

Las labores de búsqueda y rescate se extendieron por semanas, y sin dudas se trató de una de las operaciones oceánicas más complejas registradas en la región. El siniestro aéreo impulsó profundos cambios en los protocolos de navegación aérea militar en zonas de alto riesgo y consolidó una memoria colectiva en torno al espíritu de servicio de las 21 víctimas.