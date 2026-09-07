Cambio histórico en el manejo del agua: cómo funcionará el nuevo plan de Mendoza para ganarle a la sequía

Para su diseño, Irrigación adaptó estándares internacionales como la metodología DRRA del Banco Mundial y los modelos de Planes Especiales de Sequía aplicados en España, alineándose además con el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y el Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (SISSA).

Más del 95% del agua de Mendoza proviene de la nieve; el nuevo plan busca prever el impacto de la escasez desde la alta montaña.

Tres pilares para anticipar la crisis

Monitoreo y alerta temprana: red científica de medición hidrológica para prever escenarios de escasez antes de que afecten a los cauces. Evaluación de vulnerabilidad: mapeo exhaustivo del impacto potencial en la población, cultivos y sectores productivos según la cuenca. Medidas progresivas: acciones estructurales y de gestión diseñadas para atenuar los daños antes y durante los períodos críticos.

El protocolo CoTeSe: orden de prioridades intocable

Una de las herramientas centrales aprobadas es el Protocolo CoTeSe, un mecanismo transparente que clasifica técnicamente los niveles de riesgo según la acumulación de nieve, el derrame previsto de los ríos y las reservas en diques.

Los embalses provinciales contarán con un sistema de monitoreo técnico constante para medir las reservas en tiempo real.

Ante cualquier escenario de conflicto o restricción por el recurso, el protocolo impone un orden jerárquico estricto y de cumplimiento obligatorio:

Consumo humano: prioridad absoluta e innegociable para la población.

prioridad absoluta e innegociable para la población. Protección de cultivos permanentes: resguardo de la matriz productiva de largo plazo.

resguardo de la matriz productiva de largo plazo. Caudales ecológicos: preservación de los caudales mínimos para evitar el colapso ambiental.

Descentralización por cuencas

Si bien el PEGRIS funciona como marco general provincial, la resolución encomienda a Irrigación la elaboración de los PAGRIS (Planes de Acción para la Gestión del Riesgo de Sequía) específicos para cada cuenca. Estos planes territoriales se diseñarán junto a los Consejos Asesores de Cuenca de los ríos Mendoza, Tunuyán (Superior e Inferior), Diamante, Atuel, Malargüe, Barrancas, Grande y Colorado.

La gestión del riesgo se diseñará cuenca por cuenca en conjunto con los Consejos Asesores para optimizar el caudal de los canales de riego.

En caso de que los indicadores califiquen una sequía como "severa" o "extrema", la Superintendencia deberá solicitar formalmente la Declaración de Emergencia previa a la aplicación de medidas restrictivas de gran escala.

La medida cuenta con el aval institucional del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, y el cuerpo de consejeros de las distintas cuencas provinciales.