El truco definitivo para eliminar el sarro de la ducha y mejorar la presión del agua

Para poner en marcha esta técnica y recuperar la potencia del agua, solo hay que seguir estos sencillos pasos:

Preparar la mezcla: en un recipiente con un litro de agua tibia, disolver de 2 a 3 cucharadas soperas de ácido cítrico.

en un recipiente con un litro de agua tibia, disolver de 2 a 3 cucharadas soperas de ácido cítrico. Desmontar el cabezal: si el modelo de tu ducha lo permite, desenroscá el cabezal y sumergilo por completo en la solución durante unos 30 a 45 minutos.

si el modelo de tu ducha lo permite, desenroscá el cabezal y sumergilo por completo en la solución durante unos 30 a 45 minutos. Opción sin desmontar: en caso de que la regadera sea fija, colocá la preparación dentro de una bolsa de plástico resistente, envolvé la ducha procurando que los orificios queden sumergidos y sujetala con una gomita elástica durante el mismo lapso.

en caso de que la regadera sea fija, colocá la preparación dentro de una bolsa de plástico resistente, envolvé la ducha procurando que los orificios queden sumergidos y sujetala con una gomita elástica durante el mismo lapso. Remover los restos: una vez transcurrido el tiempo, frotá suavemente la zona de los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los depósitos de sarro flojos.

una vez transcurrido el tiempo, frotá suavemente la zona de los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los depósitos de sarro flojos. Enjuague final: dejá correr el agua a máxima potencia durante un minuto para limpiar las canalizaciones internas y eliminar cualquier residuo sobrante.

Esta limpieza preventiva debe hacerse al menos una vez al mes.

Cómo evitar que vuelva a acumularse sarro

Para extender la vida útil de los artefactos del baño y no perder la presión del flujo de agua, los especialistas en mantenimiento del hogar aconsejan realizar esta limpieza preventiva al menos una vez al mes.

Asimismo, secar la superficie metálica o plástica de la ducha luego de cada baño reduce sensiblemente la concentración de humedad y evita que los minerales se adhieran con rapidez a los orificios.