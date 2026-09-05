El truco definitivo para eliminar el sarro de la ducha y mejorar la presión del agua

Con el paso del tiempo y el uso diario, es muy habitual notar que el chorro de la ducha empieza a perder fuerza o que las goteras salen hacia direcciones desparejas. Este problema no siempre está ligado a un fallo general, sino que puede deberse a la acumulación de minerales presentes en el agua.
Afortunadamente, existe un truco de limpieza infalible que permite remover todo el sarro de la ducha en pocos minutos, devolviéndole la fluidez y la presión original.
El truco casero para decirle chau al sarro de la ducha
Aunque muchos recurren habitualmente a preparados de vinagre blanco o lavandina, existe un ingrediente desincrustante altamente eficaz en el hogar que actúa disolviendo la cal sin desgaste: el ácido cítrico en polvo (fácilmente conseguible en droguerías, químicas o dietéticas).
Para poner en marcha esta técnica y recuperar la potencia del agua, solo hay que seguir estos sencillos pasos:
- Preparar la mezcla: en un recipiente con un litro de agua tibia, disolver de 2 a 3 cucharadas soperas de ácido cítrico.
- Desmontar el cabezal: si el modelo de tu ducha lo permite, desenroscá el cabezal y sumergilo por completo en la solución durante unos 30 a 45 minutos.
- Opción sin desmontar: en caso de que la regadera sea fija, colocá la preparación dentro de una bolsa de plástico resistente, envolvé la ducha procurando que los orificios queden sumergidos y sujetala con una gomita elástica durante el mismo lapso.
- Remover los restos: una vez transcurrido el tiempo, frotá suavemente la zona de los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los depósitos de sarro flojos.
- Enjuague final: dejá correr el agua a máxima potencia durante un minuto para limpiar las canalizaciones internas y eliminar cualquier residuo sobrante.
Cómo evitar que vuelva a acumularse sarro
Para extender la vida útil de los artefactos del baño y no perder la presión del flujo de agua, los especialistas en mantenimiento del hogar aconsejan realizar esta limpieza preventiva al menos una vez al mes.
Asimismo, secar la superficie metálica o plástica de la ducha luego de cada baño reduce sensiblemente la concentración de humedad y evita que los minerales se adhieran con rapidez a los orificios.
En pocas palabras
- Truco definitivo: se revela un método casero con ácido cítrico para eliminar el sarro de la ducha y mejorar la presión del agua.
- Procedimiento: consiste en sumergir el cabezal de la ducha en una solución de agua tibia y ácido cítrico por 30-45 minutos.
- Prevención: se recomienda realizar esta limpieza mensualmente y secar la ducha tras su uso para evitar la acumulación de minerales.