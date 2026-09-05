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El truco definitivo para eliminar el sarro de la ducha y mejorar la presión del agua

Con este sencillo truco, puedes decirle adiós al sarro presente en tu baño, obteniendo otros beneficios. Todos los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En 30 minutos, la apariencia de tu ducha puede ser otra. 

En 30 minutos, la apariencia de tu ducha puede ser otra. 

Con el paso del tiempo y el uso diario, es muy habitual notar que el chorro de la ducha empieza a perder fuerza o que las goteras salen hacia direcciones desparejas. Este problema no siempre está ligado a un fallo general, sino que puede deberse a la acumulación de minerales presentes en el agua.

Afortunadamente, existe un truco de limpieza infalible que permite remover todo el sarro de la ducha en pocos minutos, devolviéndole la fluidez y la presión original.

Las obstrucciones de la ducha son muchas veces ocasionadas por el sarro.

Las obstrucciones de la ducha son muchas veces ocasionadas por el sarro.

El truco casero para decirle chau al sarro de la ducha

Aunque muchos recurren habitualmente a preparados de vinagre blanco o lavandina, existe un ingrediente desincrustante altamente eficaz en el hogar que actúa disolviendo la cal sin desgaste: el ácido cítrico en polvo (fácilmente conseguible en droguerías, químicas o dietéticas).

Para poner en marcha esta técnica y recuperar la potencia del agua, solo hay que seguir estos sencillos pasos:

  • Preparar la mezcla: en un recipiente con un litro de agua tibia, disolver de 2 a 3 cucharadas soperas de ácido cítrico.
  • Desmontar el cabezal: si el modelo de tu ducha lo permite, desenroscá el cabezal y sumergilo por completo en la solución durante unos 30 a 45 minutos.
  • Opción sin desmontar: en caso de que la regadera sea fija, colocá la preparación dentro de una bolsa de plástico resistente, envolvé la ducha procurando que los orificios queden sumergidos y sujetala con una gomita elástica durante el mismo lapso.
  • Remover los restos: una vez transcurrido el tiempo, frotá suavemente la zona de los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los depósitos de sarro flojos.
  • Enjuague final: dejá correr el agua a máxima potencia durante un minuto para limpiar las canalizaciones internas y eliminar cualquier residuo sobrante.
Esta limpieza preventiva debe hacerse al menos una vez al mes.

Esta limpieza preventiva debe hacerse al menos una vez al mes.

Cómo evitar que vuelva a acumularse sarro

Para extender la vida útil de los artefactos del baño y no perder la presión del flujo de agua, los especialistas en mantenimiento del hogar aconsejan realizar esta limpieza preventiva al menos una vez al mes.

Asimismo, secar la superficie metálica o plástica de la ducha luego de cada baño reduce sensiblemente la concentración de humedad y evita que los minerales se adhieran con rapidez a los orificios.

En pocas palabras

  • Truco definitivo: se revela un método casero con ácido cítrico para eliminar el sarro de la ducha y mejorar la presión del agua.
  • Procedimiento: consiste en sumergir el cabezal de la ducha en una solución de agua tibia y ácido cítrico por 30-45 minutos.
  • Prevención: se recomienda realizar esta limpieza mensualmente y secar la ducha tras su uso para evitar la acumulación de minerales.
Resumen generado por Thinkindot AI

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