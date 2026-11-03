Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: haberes con aumento del 1,93%, bono de $70.000 y calendario completo de cobro

A la par de este incremento en el haber base, el Gobierno ratificó la continuidad del bono previsional de $70.000, asegurando que ningún beneficiario del haber mínimo de ANSES cobre por debajo del medio millón de pesos.

Escala previsional de noviembre: montos para jubilados y pensionados

Con la actualización formalizada en la normativa estatal, los valores para las distintas categorías del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedaron fijados de la siguiente forma: