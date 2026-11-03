La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos importes que percibirán los jubilados y pensionados durante noviembre de 2026. Con la firma de su titular, Guillermo Arancibia, se oficializó el reajuste mensual del 1,93% que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre informado por el INDEC.
Jubilaciones de ANSES en noviembre de 2026: haberes con aumento del 1,93%, bono de $70.000 y calendario completo de cobro
ANSES oficializó las nuevas escalas para los adultos mayores. Con la suba por inflación y el refuerzo económico extraordinario, la jubilación mínima alcanza los $514.158,46 en mano
A la par de este incremento en el haber base, el Gobierno ratificó la continuidad del bono previsional de $70.000, asegurando que ningún beneficiario del haber mínimo de ANSES cobre por debajo del medio millón de pesos.
Escala previsional de noviembre: montos para jubilados y pensionados
Con la actualización formalizada en la normativa estatal, los valores para las distintas categorías del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedaron fijados de la siguiente forma:
- Jubilación mínima garantizada: se estableció en un básico de $444.158,46. Al incorporarse el bono estatal de $70.000,00, el ingreso final de bolsillo alcanza los $514.158,46.
- Jubilación máxima: el tope previsional legal quedó fijado en $2.988.765,82 mensuales (sin cobro de bono).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico asciende a $355.326,77, alcanzando un total de $425.326,77 con el adicional extraordinario.
- Prestación Básica Universal (PBU): quedó establecida formalmente en $203.182,22.
- Bases imponibles para aportantes: la base mínima salarial para el período devengado de noviembre se ubicó en $149.592,45, mientras que el tope máximo imponible trepó a $4.861.685,38.
Esquema de liquidación del bono de $70.000
El refuerzo de ingresos continúa funcionando bajo un mecanismo de compensación económica:
- Cobro íntegro: se acredita de manera automática y completa a quienes perciben el haber mínimo jubilatorio o la PUAM.
- Cobro proporcional: los jubilados que perciben un haber básico superior a los $444.158,46 pero inferior a los $514.158,46, reciben la diferencia exacta en pesos necesaria para alcanzar ese techo garantizado.
- Sin bono: los haberes jubilatorios que igualen o superen los $514.158,46 no tienen derecho a percibir este subsidio complementario.
Calendario de pagos para jubilados y pensionados en noviembre de 2026
Las acreditaciones bancarias a jubilados se realizarán de manera escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
Haberes que no superan la jubilación mínima
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre.
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre.
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre.
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre.
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre.
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre.
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre.
Haberes que superan la jubilación mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
En pocas palabras
- Jubilación Mínima Garantizada: El haber mínimo en noviembre es de $444.158,46, alcanzando $514.158,46 con el bono de $70.000.
- Bono de $70.000: Se mantiene el refuerzo para quienes cobren hasta $514.158,46, con liquidación proporcional para haberes intermedios.
- Calendario de Pagos: Las acreditaciones se realizarán desde el 11 hasta el 30 de noviembre, según terminación del DNI y monto del haber.