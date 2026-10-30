El Gobierno volvió a dejar sin efecto más de 21.800 pensiones por invalidez: ¿estás en la lista?

El gobierno nacional dejó sin efecto el restablecimiento automático de más de 21.800 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido otorgadas y luego alcanzadas por medidas de revisión administrativa. La medida vuelve a poner bajo auditoría estricta todos esos expedientes.
La marcha atrás, oficializada mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 3695/2026 dictada por la Secretaría Nacional de Discapacidad, retrotrae los efectos de la norma que había dispuesto restituciones colectivas tras presentaciones judiciales.
Quiénes son los más de 21.800 beneficiarios de pensiones afectados por la medida
La medida alcanza directamente a las personas incluidas en un anexo que fue publicado junto con la norma y se puede consultar en este link.
Según se fundamenta en el texto oficial, el Gobierno mantendrá suspendido el pago del beneficio a fin de corroborar que cada titular cumpla de manera efectiva con los requisitos socioeconómicos y médicos exigidos por la legislación vigente para acceder a las pensiones no contributivas.
Para evitar la caducidad definitiva, la Secretaría fijó un período en el cual los titulares podrán presentar las pruebas y documentación respaldatoria correspondientes.
Plazos y requisitos para solicitar la rehabilitación de las pensiones
Los titulares notificados dispondrán de un plazo de 60 días corridos -a partir de la recepción formal del aviso o la publicación oficial del listado- para iniciar la solicitud de rehabilitación de su pensión.
Documentación requerida
Para iniciar el reclamo se debe presentar:
- Certificado Médico Oficial (CMO): emitido de forma digital o en formato papel con diagnóstico actualizado.
- Estudios complementarios: historia clínica, informes médicos o análisis que acrediten el porcentaje de incapacidad laboral.
- Documentación socioeconómica y personal: DNI del titular (y del representante legal, si corresponde) e información que demuestre la vulnerabilidad social o falta de ingresos incompatibles.
Según aclara Nación, la presentación del trámite no garantiza la restitución automática de la pensión. Cada caso será evaluado de forma individual por las áreas auditoras competentes antes de resolver la reincorporación al padrón de liquidación.
El trámite puede gestionarse tanto de manera virtual como presencial a través de las siguientes vías:
- Plataforma Trámites a Distancia (TAD): ingresando con Clave Fiscal al sistema TAD y seleccionando la opción "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".
- Atención Presencial: en las agencias y unidades de gestión de PAMI o en las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
- Correo Electrónico Oficial: enviando la documentación requerida escaneada en formato PDF al mail institucional de citaciones: [email protected].
- Vía Formulario Web: mediante los canales de consulta y contacto del Ministerio de Salud.
En pocas palabras
- Gobierno nacional: dejó sin efecto más de 21.800 pensiones no contributivas por invalidez laboral.
- Revisión de expedientes: se suspende el pago hasta corroborar requisitos socioeconómicos y médicos.
- Plazo para reclamar: los titulares tienen 60 días corridos para presentar documentación y solicitar rehabilitación.