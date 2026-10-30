El Gobierno volvió a dejar sin efecto más de 21.800 pensiones por invalidez: ¿estás en la lista?

Según se fundamenta en el texto oficial, el Gobierno mantendrá suspendido el pago del beneficio a fin de corroborar que cada titular cumpla de manera efectiva con los requisitos socioeconómicos y médicos exigidos por la legislación vigente para acceder a las pensiones no contributivas.

Para evitar la caducidad definitiva, la Secretaría fijó un período en el cual los titulares podrán presentar las pruebas y documentación respaldatoria correspondientes.

Plazos y requisitos para solicitar la rehabilitación de las pensiones

Los titulares notificados dispondrán de un plazo de 60 días corridos -a partir de la recepción formal del aviso o la publicación oficial del listado- para iniciar la solicitud de rehabilitación de su pensión.

En el anexo de la Resolución 3695/2026 está el listado de las personas que se quedaron sin pensiones por invalidez.

Documentación requerida

Para iniciar el reclamo se debe presentar:

Certificado Médico Oficial (CMO): emitido de forma digital o en formato papel con diagnóstico actualizado.

emitido de forma digital o en formato papel con diagnóstico actualizado. Estudios complementarios: historia clínica, informes médicos o análisis que acrediten el porcentaje de incapacidad laboral.

historia clínica, informes médicos o análisis que acrediten el porcentaje de incapacidad laboral. Documentación socioeconómica y personal: DNI del titular (y del representante legal, si corresponde) e información que demuestre la vulnerabilidad social o falta de ingresos incompatibles.

Según aclara Nación, la presentación del trámite no garantiza la restitución automática de la pensión. Cada caso será evaluado de forma individual por las áreas auditoras competentes antes de resolver la reincorporación al padrón de liquidación.

El trámite puede gestionarse tanto de manera virtual como presencial a través de las siguientes vías: