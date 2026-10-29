Bordón admitió que Javier Milei tiene chances de ser reelegido, "pero la aprobación de la gestión es baja"

Sobre la gestión de Javier Milei

Bordón le reconoció a la gestión de Javier Milei haber logrado el mentado equilibrio fiscal, pero insistió en que eso no supone que la economía esté ordenada.

"Si vos tenés una economía en la que sólo el 15% crece, hay un 45% que está estancado y un 40% que retrocede, entonces caés en la cuenta de que ese 15% representan unos 800.000 puestos de trabajo, contra un 85% de 8 o 9 millones de personas. Además con un crecimiento de la población tenemos la misma masa laboral de hace años, con más informalidad que la que había antes de este gobierno", contrastó.

El dirigente peronista se cuidó de que su análisis fuese interpretado como un discurso que anticipe un desastre económico, o que se lea que él desde ya descarta que Milei pueda lograr su meta de reelegirse, "lo que digo es que bajo ningún punto de vista él tiene garantizada la reelección", remarcó.

Javier Milei y cómo se involucró en las elecciones presidenciales de Brasil

Bordón también analizó qué impacto puede tener para la Argentina el hecho de que Javier Milei se haya involucrado como lo hizo en las elecciones presidenciales en Brasil.

"La última visita que hizo fue de una agresividad muy severa, que creo que no corresponde", dijo en referencia al viaje del libertario al vecino país para respaldar al senador Flávio Bolsonaro. "Ahora eso se repite frente a la sorpresa de no saludar. Gobiernos de centro derecha como los de Perú o Chile, todos, incluso Paraguay, reconocieron el resultado", se quejó frente a la decisión de Milei de no reconocer la victoria de Ignacio Lula Da Silva tras su triunfo electoral que le dio la reelección.

A diferencia de Milei, los presidentes de Chile, Cuba, Paraguay, Bolivia y Uruguay, además de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se manifestaron tras conocerse el resultado de los comicios brasileños. Lula también recibió el reconocimiento de líderes de la Unión Europea.

"Este tipo de enfrentamientos no ayudan a nadie, y mucho menos a la Argentina", cerró Bordón.