El ex gobernador y ex embajador argentino José Octavio Bordón tiene 80 años y acumula sobre sus espaldas más de 60 de hacer política. No sólo vio pasar un sin número de campañas presidenciales, sino que hasta protagonizó la del 1995 cuando lo enfrentó a Carlos Menem. Desde ese lugar tiene sobrado rodaje para evaluar estrategias de quienes pretenden llegar o volver a ocupar el sillón de Rivadavia.
Bordón admitió que Javier Milei tiene chances de ser reelegido, "pero la aprobación de la gestión es baja"
El ex gobernador y ex embajador en Estados Unidos, Octavio Bordón, marcó que "es más la gente que quisiera un cambio que la que quiere continuidad"
Desde su óptica, Javier Milei aún conserva chances de lograr la relección, aunque advirtió: "La aprobación de la gestión y del gobierno es muy baja. Es mucha más la gente que quisiera un cambio que la que quiere continuidad".
A su entender, las posibilidades del libertario de mantenerse en el sillón presidencial y atravesar exitoso las elecciones del 2027 también se sostienen en el hecho de que "no hay una oposición que dé las garantías suficientes como para hacer un cambio, que resuelva los temas macroeconómicos, que con diálogo y consensos nos permita seguir bajando la inflación, y nos brinde una reactivación económica".
Sobre la gestión de Javier Milei
Bordón le reconoció a la gestión de Javier Milei haber logrado el mentado equilibrio fiscal, pero insistió en que eso no supone que la economía esté ordenada.
"Si vos tenés una economía en la que sólo el 15% crece, hay un 45% que está estancado y un 40% que retrocede, entonces caés en la cuenta de que ese 15% representan unos 800.000 puestos de trabajo, contra un 85% de 8 o 9 millones de personas. Además con un crecimiento de la población tenemos la misma masa laboral de hace años, con más informalidad que la que había antes de este gobierno", contrastó.
El dirigente peronista se cuidó de que su análisis fuese interpretado como un discurso que anticipe un desastre económico, o que se lea que él desde ya descarta que Milei pueda lograr su meta de reelegirse, "lo que digo es que bajo ningún punto de vista él tiene garantizada la reelección", remarcó.
Javier Milei y cómo se involucró en las elecciones presidenciales de Brasil
Bordón también analizó qué impacto puede tener para la Argentina el hecho de que Javier Milei se haya involucrado como lo hizo en las elecciones presidenciales en Brasil.
"La última visita que hizo fue de una agresividad muy severa, que creo que no corresponde", dijo en referencia al viaje del libertario al vecino país para respaldar al senador Flávio Bolsonaro. "Ahora eso se repite frente a la sorpresa de no saludar. Gobiernos de centro derecha como los de Perú o Chile, todos, incluso Paraguay, reconocieron el resultado", se quejó frente a la decisión de Milei de no reconocer la victoria de Ignacio Lula Da Silva tras su triunfo electoral que le dio la reelección.
A diferencia de Milei, los presidentes de Chile, Cuba, Paraguay, Bolivia y Uruguay, además de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se manifestaron tras conocerse el resultado de los comicios brasileños. Lula también recibió el reconocimiento de líderes de la Unión Europea.
"Este tipo de enfrentamientos no ayudan a nadie, y mucho menos a la Argentina", cerró Bordón.
En pocas palabras
- Octavio Bordón: consideró que hay más argentinos que desean un cambio que la continuidad del gobierno libertario.
- Posibilidades de Milei: aún conserva chances de reelección, pero no están garantizadas.
- Contexto político: señaló la ausencia de una oposición sólida que ofrezca alternativas viables.