Javier Milei no felicitó a Lula y el gobierno evalúa el nuevo escenario con Brasil

A diferencia de sus pares sudamericanos, el libertario optó por no emitir salutaciones diplomáticas. La postura de Javier Milei ratificó la distancia ideológica que mantiene con el reelecto gobernante vecino, luego de una campaña de fuerte tensión retórica.

El escrutinio oficial otorgó a Lula el 51,79% de los sufragios contra el 48,21% de Bolsonaro. Aquel desenlace marcó un traspié para el armado apadrinado por el presidente argentino, quien había exteriorizado su respaldo público al espacio derechista.

El mandatario siguió las alternativas desde la residencia de Olivos y difundió mensajes sobre el proceso. En el gobierno nacional imperó la reserva hasta constatar los cómputos consolidados por la justicia electoral del país vecino.

Javier Milei reúne a sus ministros por el tablero regional

El encuentro de ministros convocado para este lunes ordenará la estrategia oficial ante el recambio legislativo y regional. El debate surge tras semanas de cruces donde Javier Milei cuestionó abiertamente el programa económico del PT.

El revés bolsonarista sembró dudas en el oficialismo acerca del despliegue continental de sus aliados. La dirigencia analiza el alcance que tendrá este resultado sobre las fuerzas afines a la Casa Rosada.

Según consignó el medio digital Infobae, puertas adentro conviven dos miradas: algunos prevén cortocircuitos comerciales, pero otros aseguran que Javier Milei mantendrá intacto su peso como referente liberal en Sudamérica.

La contienda en el país vecino repercutió en el tablero político de cara al 2027. Dirigentes opositores y referentes peronistas festejaron la ratificación de Lula da Silva en el poder.

Con todo, el desenlace en las urnas no forzará giros inmediatos en el rumbo económico libertario. La gestión deberá definir canales pragmáticos sin desatender la balanza comercial que une a ambos socios.