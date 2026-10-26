La UCR repudió los ataques de Javier Milei al periodismo y advirtió sobre una "enorme gravedad institucional"

Leonel Chiarella, presidente del Comité Nacional de la UCR. Foto: X de Leonel Chiarella.

La escalada verbal continuó durante entrevistas radiales y a través de redes sociales, donde el Milei amplificó las descalificaciones y equiparó a los trabajadores de prensa con materia fecal.

Alerta por la degradación del debate público

“Los ataques a la libertad de expresión mutaron hacia la violencia política e incluso cruzaron la frontera de la política interna”, advirtió el Comité Nacional de la UCR en su texto, haciendo hincapié en que este tipo de agresiones verbales no deben ser naturalizadas bajo ningún punto de vista por la dirigencia ni por la ciudadanía.

El radicalismo hizo un repaso histórico e invitó a reflexionar sobre los peligros de reeditar lógicas de confrontación extrema con la prensa -similares a las vividas en otras etapas políticas del país-, advirtiendo que la violencia verbal suele escalar y generar consecuencias imprevisibles, golpeando con mayor dureza a los sectores más vulnerables.

Ante este escenario, el partido opositor (aunque con muchos aliados al mileísmo) exigió al presidente Javier Milei que cese de inmediato con sus embestidas y hostigamientos contra la libertad de expresión, recordando que el respeto irrestricto al disenso es uno de los pilares fundamentales del sistema constitucional argentino.

Para finalizar, la UCR convocó formalmente a los sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, estudiantiles y religiosos a sumarse al reclamo institucional en defensa del pluralismo y las garantías constitucionales, cerrando su comunicado con una emblemática frase de Mariano Moreno: “Quiero más una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”.