El bodegón sureño abre sus puertas con Cornejo, Félix y Petri invitados a comer

Luis Petri, Alfredo Cornejo y Javier Milei, en el último almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael. Foto: archivo

Alimentado con pastillas

Bicho raro el presidente argentino, dicen que lo persigue la paranoia de que podrían envenenarlo en algún lugar donde le sirvan un plato casero. La particular fijación, cual capítulo atrapante de una serie fantástica ambientada en la Edad Media onda Juego de Tronos (Game of Thrones), tiene sentido si se observa la mirada de líder internacional que busca ostentar Milei quien se autopercibe una figura de la política mundial.

Por ese motivo se alimenta poco y mal: viaja con productos enlatados, bebidas gaseosas carbonatadas que consume en cantidades industriales y de vez en cuando utiliza comprimidos para proveerse de algún complejo vitamínico, algo que le recomiendan los galenos quienes -no pudiendo modificar los hábitos de un presidente testarudo- están obligados a acompañarlo como parte del dispositivo de seguridad que lo sigue a todos lados.

El viaje presidencial

En 2025, Milei se trasladó con una aparatosa comitiva y dispositivos de seguridad blindados desde el tranquilo aeropuerto de Las Paredes en San Rafael hasta el Centro de Congresos Alfredo Bufano en el parque Norte de la ciudad donde se realiza la tradicional comida.

Permaneció encerrado con su hermana en una habitación de 5x3 hasta que pasaron los discursos del anfitrión a cargo de la cámara organizadora y del intendente Omar Félix -que no quiso escuchar- y recién entró cuando promediaba el discurso de su aliado Cornejo.

Entendible que dentro de su diatriba bravucona no quisiera escuchar al opositor y reconocido referente peronista Félix por más que fuera el jefe político de la tierra que pisaba. El desprecio más grande fue que no escuchase a quien le daba la bienvenida a la reunión, y por entonces presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria sanrafaelina, el empresario del transporte Gabriel Brega.

Karina, Javier Milei y el empresario sanrafaelino Gabriel Brega. Foto: gentileza Cámara de Comercio de San Rafael

La derrota cobra fuerza

Esa negativa a empaparse de los problemas del interior profundo del país estaría a punto de pasarle una factura enorme a Milei: las encuestas empiezan a mostrar no solo la caída en la imagen del presidente que hociquea el 30% sino la dificultad que podría tener a un año exacto de las elecciones presidenciales, para reelegir en su cargo.

Al menos al día de hoy las cosas no se presentan sencillas para el oficialismo nacional. A la embestida desde la madre patria –tras su tumultuoso paso por Madrid- por parte de los propios líderes de la derecha que el presidente adula, se suma la afrenta que no cede de Patricia Bullrich jugando la personal.

Celebraron los hermanos Milei que la Justicia decidió sobreseerlos en la causa por el escándalo $Libra. Todos sabemos que los comportamientos espasmódicos de la Justicia Federal porteña están más politizados que una unidad básica o que un comité de barrio, digamos todo.

Volviendo al bodegón

La institución gremial sureña anfitriona de la comida está presidida por primera vez en su historia por una mujer, la joven empresaria de la construcción Silvina Pietrelli, quien dará su primer discurso a cargo de la entidad.

Tiene buena llegada y sintonía con el Gobierno provincial pero es consciente de que no representa solo a sus intereses en esa posición de poder que le han otorgado empresarios agrícolas, bodegueros, industriales, turísticos y agricultores finqueros que atraviesan una crisis que no a todos se les hace fácil sortear en el día a día, atravesada por problemas que van desde la caída del consumo, la demanda de mayores salarios y la baja de la actividad industrial, entre otros nubarrones no tan propios de El Niño.

Resta saber si tomará nota de esos reclamos y podrá trasladarlos con el arte de la palabra, inteligencia y contundencia a la dirigencia política, sobre todo al gobernador que se despedirá del poder en unos 400 días.

Javier Milei asistió al Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael durante 2025. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Autobombo

En esta columna de domingo hace meses que hablamos de lo que muchos se empiezan a animar a hablar ahora: está todo mal entre Cornejo y Luis Petri. Tratarán de disimularlo hasta el final pero tarde o temprano los puentes colapsarán y tampoco será por los efectos del fenómeno de El Niño.

Evitan cruzarse desde hace tiempo. De hecho, la ausencia del diputado nacional y ex ministro de Milei al almuerzo sanrafaelino sería una clara muestra de eso. Por el otro lado, su presencia no le garantiza poder disfrutar del encuentro. Como excusa podrían aparecen las “cuestiones de agenda” y los “asuntos de fuerza mayor” como elipsis emergentes del verdadero motivo: no me lo fumo, no me lo quiero cruzar.