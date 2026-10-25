Luis Petri resiste las embestidas de Cornejo para bajarlo, apoyado por Milei y dos encuestas

La otra apareció hace muy pocas horas y es de Aníbal Urios, de DC, firma platense que se aproximó a los resultados en octubre de 2025: pronosticó, un mes antes, victoria de La Libertad Avanza por sobre el peronismo 45% a 24% y fue 53% a 25%.

Las últimas encuestas marcan a Luis Petri y Ulpiano Suarez como los mejores posicionados para 2027.

La más reciente, apuntada a la gobernación, habla de 48% de los votos para Petri, 22,8% para Suarez (otra vez lo ubica como el máximo competidor de Cambia Mendoza) y más atrás, Stevanato, Tadeo y Natalio Mema.

Los números, pero en Buenos Aires

¿Por qué es central el dato estadístico, tanto el que el diputado nacional distribuyó en el medio de esta semana como el que apareció este sábado? No solo por lo obvio, que es ir chequeando el minuto a minuto de cada candidato, sino porque son tiempos en los que la decisión fuerte de la política mendocina no se toma acá, sino en la ciudad de Buenos Aires.

¿Escuchar a Cornejo y correr a Petri de la interna? ¿O embanderar a este candidato que es propio de La Libertad Avanza y sugerir apoyarlo, por lo menos garantizándole una PASO local?

En esa dicotomía, que ansiosamente esperan oficialistas, paraoficialistas y opositores mendocinos, se inserta el mundo de estos guarismos. En otras palabras, el petrismo quiere demostrarle a la Casa Rosada que es el que más y mejor mide y argumentarlo con cifras. Justificar que es el que más y mejores resultados les puede dar en el padrón de casi millón y medio de personas que tenemos, también a los candidatos nacionales del espacio libertario.

Por supuesto, Presidencia de la Nación tiene sus propias encuestas, son constantes y sobre las 24 jurisdicciones. Pero es más o menos lo que pasa en esta batalla en la que, curiosamente, Cornejo y Petri están en la misma condición de espera: los dos aguardan una señal de Casa Rosada que convalide lo que están buscando.

Cornejo-Petri. La última palabra todavía tiene que venir desde Ciudad de Buenos Aires.

El problema, cuenta el ala del diputado, es el tiempo. Nada indica que Karina -el hemisferio político de su propio hermano- y los Menem tengan apuro en tomar decisiones. El calendario les da tiempo casi hasta marzo y hay elementos para pensar que incluso les conviene esperar una mejora de la economía antes de mover fichas.

"Encima la zanahoria de eliminar las PASO, que podría azuzarlos a los Milei, tanto en favor de Cornejo como en favor nuestro, hoy parece que no va a darse. Que no se van a caer y que habrá primarias", revelan cerca del diputado. Eso estira todo.

"Gestualidad digital"

Fue una semana marcada por otros elementos positivos para el diputado. Cosechó esos dos "reposteos" de Milei, que en esta época toman importancia -la vida en las redes en general la toma-, porque pueden denotar que la cercanía sigue estando, que no hay un enfriamiento de la relación que supieron mostrar esos dos dirigentes. Al revés de lo que sostiene el mileísmo: que Petri ya no es un hombre tan querido en la cúpula presidencial.

Esos reposteos -de un presidente que es hiperactivo en X, vale aclarar- son mostrados por Petri como "pequeños trofeos". Demostraciones. Él también tuvo las suyas: le dedicó un extenso mensaje de feliz cumpleaños al mandatario en el que le dijo "tu valentía nos inspira y tu amistad me honra".

Antes lo había parafraseado a Milei en su alocución en Diputados: recuperó su idea de "defender a Occidente" -algo que Milei sostiene mucho; que dijo, por ejemplo, en Davos-, y entre las interacciones digitales tuvo palmadas, entre otros, del Gordo Dan. "Sublime", le puso el streamer libertario.

"Gracias por tu amistad", le dedicó Petri al presidente. Foto: Facebook de Luis Petri.

Por qué Petri hace silencio cuando le pegan

Sobre las peleas hay una definición clara. Lo que menos le interesa hoy al candidato es boxear en un ring contra ningún hombre del cornejismo. "Hoy no le hace falta salir a hablar a Luis", dicen cerca de él. Los ataques constantes de Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, que ahora amainaron, no lo hicieron devolver golpes.

La estrategia consiste en no ayudar a que ninguno de los dos se recorte sobre el otro. Si Petri respondiera, le concedería a ese contendiente una vidriera de polarización valiosísima. Una oportunidad para instalarse en el centro de la escena a partir de una confrontación con él. "Una zoncera que no vamos a regalar", explican textualmente en el petrismo.

Volviendo al asunto de los tiempos, aparece uno de los datos más importantes del mundo Petri. En su entorno circula una postura interesante: no presentar candidatos en los departamentos que adelanten sus elecciones si esos postulantes, si esos posibles candidatos del petrismo, no tienen chances serias de ganar. De competir.

Ese escenario podría plantearse en enero, cuando los intendentes peronistas -quizás también el rivadaviense Mansur- decidan adelantar sus comicios departamentales. Algunos agregan a Allasino entre quienes podrían tomar esa decisión.

Qué hará el petrismo en las desdobladas

Pero lo importante es esto: si Petri no tiene candidatos fuertes para disputar esas intendencias, una alternativa es directamente no presentar listas en esas comunas. No es una decisión tomada, sino un posible plan que hace tiempo manejan algunos de sus colaboradores de jerarquía. No sería un buen mensaje de cara a junio u octubre. Debilitaría.

"Charlatanería", parte de los embates del gabinete cornejista contra Petri.

En ese esquema es importante lo que haga justamente Allasino, un "aliado libre" de los dos ¿Será alguien con el que Petri pueda contar, como le garantizan otros miembros PRO? "Imposible saberlo: un día se saca una foto con nosotros, nosotros nos ponemos contentos, y al otro día aparece abrazado al Alfredo", es lo que dicen.

El martes es el almuerzo de las Fuerzas Vivas. Uno de los escenarios políticos más fuertes del año. Van empresarios, figuras nacionales y la plana dirigencial mendocina. Petri es una de las figuras esperadas y va a estar. El mismo lunes viaja a San Rafael y su hermana Griselda, senadora provincial, también asistirá. Por ahora, evalúan una visita a una casa particular para compartir un almuerzo.

"Tal vez parte del material de campaña", dicen algunos, que aseguran verlo al diputado con un micrófono solapero prendido a la ropa en los grandes eventos. Como si en cualquier momento pudiera surgir material para redes sociales.