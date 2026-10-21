El presidente Javier Milei retuiteó una publicación del diputado nacional por Mendoza Luis Petri en la que reproduce un discurso contra el "islamismo radical".
Javier Milei retuiteó un discurso de Petri en el Congreso sobre el peligro del islamismo
El diputado nacional mendocino retomó los planteos del presidente sobre la crisis de los valores occidentales y reivindicó las raíces culturales de Argentina
El legislador libertario salió a respaldar el discurso que el titular del Ejecutivo pronunció en el Foro Económico Mundial de Davos y reprodujo sus cuestionamientos al islamismo radical durante una exposición en la Cámara de Diputados de la Nación.
A través de sus redes sociales, Petri sostuvo que Occidente está en peligro porque abandonó las ideas y los valores que, según su interpretación, explican su desarrollo. En ese marco, planteó que Argentina puede mostrarle a Europa y al resto de Occidente que recuperar sus raíces y valores permite proyectar el futuro de una nación.
Las críticas al islamismo radical
Durante su exposición en el Congreso, Petri retomó las afirmaciones de Milei en Davos y describió al islamismo radical como una amenaza para los valores occidentales. Entre sus cuestionamientos, mencionó el sometimiento de las mujeres, la persecución de minorías religiosas, la esclavitud sexual y los castigos contra quienes son acusados de blasfemia.
También cuestionó la glorificación del martirio suicida y afirmó que, en ese marco ideológico, se les enseña a los niños que sus vidas tienen más valor como instrumentos de violencia que como proyectos de futuro.
El legislador vinculó esos planteos con la necesidad de reivindicar los valores y las raíces culturales de Argentina. Su intervención se inscribió en la línea del discurso que Milei presentó en el foro internacional, donde el Presidente defendió su visión sobre la cultura occidental y cuestionó distintas corrientes ideológicas y políticas.
En pocas palabras
- Petri apoyó a Milei: el diputado mendocino respaldó el discurso del Presidente en Davos sobre valores occidentales.
- Amenaza islamista: el legislador describió al islamismo radical como un peligro para la civilización occidental.
- Raíces argentinas: Petri reivindicó la recuperación de valores y raíces culturales para proyectar el futuro de Argentina.