Javier Milei retuiteó un discurso de Petri en el Congreso sobre el peligro del islamismo

Occidente está en peligro porque abandonó todas las ideas y valores que lo hicieron grande. Ya lo dijo @JMilei en Davos.



Por eso hoy Argentina puede demostrarle a Europa y a todo Occidente que una Nación que recupera sus valores y raíces recupera su futuro! pic.twitter.com/kYYWONmz0i — Luis Petri (@luispetri) October 21, 2026

Las críticas al islamismo radical

Durante su exposición en el Congreso, Petri retomó las afirmaciones de Milei en Davos y describió al islamismo radical como una amenaza para los valores occidentales. Entre sus cuestionamientos, mencionó el sometimiento de las mujeres, la persecución de minorías religiosas, la esclavitud sexual y los castigos contra quienes son acusados de blasfemia.

También cuestionó la glorificación del martirio suicida y afirmó que, en ese marco ideológico, se les enseña a los niños que sus vidas tienen más valor como instrumentos de violencia que como proyectos de futuro.

El legislador vinculó esos planteos con la necesidad de reivindicar los valores y las raíces culturales de Argentina. Su intervención se inscribió en la línea del discurso que Milei presentó en el foro internacional, donde el Presidente defendió su visión sobre la cultura occidental y cuestionó distintas corrientes ideológicas y políticas.