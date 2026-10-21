El Ministerio Público Fiscal inició el proceso para recuperar bienes vinculados a los hechos de corrupción por los que fueron condenados el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su pareja, Janina Ortiz. Fuentes de la investigación confirmaron a Diario UNO este miércoles por la mañana que el organismo avanza para que la Provincia pueda recuperar el patrimonio afectado.
El Ministerio Público Fiscal inició el proceso para recuperar bienes de la corrupción de Daniel Orozco
Tras la condena por corrupción a Orozco y Janina Ortiz, el MPF inició las gestiones para recuperar los fondos. Fiscalía de Estado deberá avanzar con el reclamo
Concretamente, el MPF remitirá la sentencia dictada este martes contra Orozco y Ortiz por peculado a la Fiscalía de Estado, conducida por el doctor Fernando Simón. Es porque ese organismo es el encargado de "defender el patrimonio del fisco y es la parte legítima de juicios en que se afecten intereses de la provincia", según establece el artículo 177 de la Constitución provincial, que es el que ya entró en juego en este recorrido.
Es decir, la Justicia da el puntapié inicial y ahora es ese órgano autárquico el que debe hacer la petición para que los mendocinos "se reencuentren" con estos fondos y/o bienes que fueron desviados de su destino correcto por la dupla que manejó la intendencia lasherina durante un lustro.
El rol de la Fiscalía de Estado
Este procedimiento para recuperar los activos es equiparable a la extinción de dominio, aunque no se trata de ese mecanismo en sentido estricto. Fiscales del fuero civil podrían haberlo hecho, pero hasta acá no es la decisión tomada para lograr la recuperación de lo malversado.
Las actuaciones comenzaron a primera hora del miércoles, pero además hay especulaciones sobre un "paso previo" que Fiscalía de Estado daría para protegerse ante la posibilidad de no tener qué embargarle al matrimonio: que presente un pedido de medida cautelar al mismo tiempo, precisamente para evitar que Orozco y Ortiz vendan o transfieran los bienes antes de que se oficialicen los procedimientos.
Mientras todo eso ocurre -hasta el mediodía de este miércoles no habían ingresado los detalles a Fiscalía de Estado-, los equipos de Simón tendrán primero que estudiar la causa y, ahí sí, realizar el reclamo específico. No ocurriría más allá del viernes.
La sentencia que se conoció este martes
Orozco y Ortiz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras declararse culpables de delitos de corrupción vinculados al desvío de $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras, destinados a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.
Además, ambos recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Ortiz, la condena también incluyó el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra una empleada municipal.
Al salir de la audiencia ante la jueza Marina Martín, el exintendente de Las Heras criticó el desempeño de su exabogada, Elena Quintero. La acusó de "falta de rumbo técnico" e "incapacidad para defender sus derechos". Al mismo tiempo, elogió a su sucesor en la defensa, Raúl Burela.
En pocas palabras
- Ministerio Público Fiscal: inició el proceso para recuperar bienes desviados por corrupción de Daniel Orozco.
- Fiscalía de Estado: deberá avanzar con el reclamo judicial para recuperar los fondos públicos.
- Condena: Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.