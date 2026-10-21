El Ministerio Público Fiscal inició el proceso para recuperar bienes de la corrupción de Daniel Orozco

Orozco y Janina Ortiz este martes, luego de admitir la culpa. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO.

El rol de la Fiscalía de Estado

Este procedimiento para recuperar los activos es equiparable a la extinción de dominio, aunque no se trata de ese mecanismo en sentido estricto. Fiscales del fuero civil podrían haberlo hecho, pero hasta acá no es la decisión tomada para lograr la recuperación de lo malversado.

Las actuaciones comenzaron a primera hora del miércoles, pero además hay especulaciones sobre un "paso previo" que Fiscalía de Estado daría para protegerse ante la posibilidad de no tener qué embargarle al matrimonio: que presente un pedido de medida cautelar al mismo tiempo, precisamente para evitar que Orozco y Ortiz vendan o transfieran los bienes antes de que se oficialicen los procedimientos.

Mientras todo eso ocurre -hasta el mediodía de este miércoles no habían ingresado los detalles a Fiscalía de Estado-, los equipos de Simón tendrán primero que estudiar la causa y, ahí sí, realizar el reclamo específico. No ocurriría más allá del viernes.

Janina Ortiz, esposa de Daniel Orozco. Imagen ilustrativa.

La sentencia que se conoció este martes

Orozco y Ortiz fueron condenados a tres años de prisión en suspenso tras declararse culpables de delitos de corrupción vinculados al desvío de $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras, destinados a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.

Además, ambos recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el caso de Ortiz, la condena también incluyó el delito de amenazas agravadas por el uso de un arma de fuego contra una empleada municipal.

Al salir de la audiencia ante la jueza Marina Martín, el exintendente de Las Heras criticó el desempeño de su exabogada, Elena Quintero. La acusó de "falta de rumbo técnico" e "incapacidad para defender sus derechos". Al mismo tiempo, elogió a su sucesor en la defensa, Raúl Burela.