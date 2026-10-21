Las dudas que dejó la condena a Daniel Orozco y Janina Ortiz por el desvío de $35,5 millones

De hecho, se espera que Janina Ortiz renuncie a la banca de diputada provincial que consiguió en las elecciones de 2023 cuando se alió al demarchismo.

Daniel Orozco y Janina Ortiz cuando llegaban al Polo Judicial para el juicio abreviado que terminó en condena. Foto: Paula Jalil/radio Nihuil.

Daniel Orozco versus Luis Lobos

Tomando como referencia el caso de Luis Lobos, condenado en 2022 a una pena unificada de 8 años de cárcel por delitos de corrupción, en su época de intendente de Guaymallén, quedaron flotando un par de dudas.

¿Les cabía a Daniel Orozco y Janina Ortiz un juicio del fuero Civil por extinción de dominio, como sucedió con el jefe comunal peronista, a tal punto que le fue rematada la llamada mansión Lobos en un barrio semiprivado de la calle Tirasso?

Luis Lobos cumple condena de 8 años en la cárcel por fraude (en dos casos) y enriquecimiento ilícito.

¿Podía la Justicia iniciar un proceso para recuperar los $35,5 millones desviados, incautando y rematando bienes muebles o inmuebles a nombre de los condenados Orozco y Ortiz?

La respuesta también es negativa porque la extinción de dominio no aplica al delito de peculado sino a otros, como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fruto de la corrupción o el narcotráfico, que también contemplan la fijación de una multa económica. Como le ocurrió a Lobos.

La plata de Las Heras

¿Perdió definitivamente la Municipalidad de Las Heras la posibilidad de recuperar los $35,5 millones que Daniel Orozco y Janina Ortiz desviaron hacia la cooperativa de trabajo trucha "Manos a la Obra"? No.

La condena en juicio abreviado al exintendente Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, puede ser aprovechada por la Fiscalía de Estado para iniciar un juicio por la responsabilidad civil y el daño causado a las arcas públicas.

Esta posibilidad será motorizada por el Ministerio Público Fiscal, que remitirá la sentencia al organismo que conduce Fernando Simón.