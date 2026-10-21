El ex intendente radical Daniel Orozco y su esposa, Janina Ortiz, se declararon culpables en el caso de las cooperativas truchas de Las Heras y fueron condenados por el delito de peculado por el desvío de $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras, pero no fueron sancionados con multas económicas porque el Código Penal no lo prevé en su artículo 261.
Las dudas que dejó la condena a Daniel Orozco y Janina Ortiz por el desvío de $35,5 millones
¿Por qué a Daniel Orozco y Janina Ortiz no les aplicaron multas cuando se declararon culpables? ¿Habrá juicio para recuperar el dinero, que hoy ronda los $430 millones?
Sin embargo, la Fiscalía de Estado dispone de las herramientas para iniciar un juicio civil contra los condenados para recuperar $430 millones, monto actualizado del perjuicio a la comuna, según los peritos contables del Cuerpo Médico Forense.
La ley penal, en cambio, sí contemplaba para Daniel Orozco y Janina Ortiz la prisión (en suspenso o efectiva) y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tal como se les impuso el martes por la noche, al cierre del juicio abreviado en la sala 23 del Polo Judicial Penal.
De hecho, se espera que Janina Ortiz renuncie a la banca de diputada provincial que consiguió en las elecciones de 2023 cuando se alió al demarchismo.
Daniel Orozco versus Luis Lobos
Tomando como referencia el caso de Luis Lobos, condenado en 2022 a una pena unificada de 8 años de cárcel por delitos de corrupción, en su época de intendente de Guaymallén, quedaron flotando un par de dudas.
¿Les cabía a Daniel Orozco y Janina Ortiz un juicio del fuero Civil por extinción de dominio, como sucedió con el jefe comunal peronista, a tal punto que le fue rematada la llamada mansión Lobos en un barrio semiprivado de la calle Tirasso?
¿Podía la Justicia iniciar un proceso para recuperar los $35,5 millones desviados, incautando y rematando bienes muebles o inmuebles a nombre de los condenados Orozco y Ortiz?
La respuesta también es negativa porque la extinción de dominio no aplica al delito de peculado sino a otros, como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, fruto de la corrupción o el narcotráfico, que también contemplan la fijación de una multa económica. Como le ocurrió a Lobos.
La plata de Las Heras
¿Perdió definitivamente la Municipalidad de Las Heras la posibilidad de recuperar los $35,5 millones que Daniel Orozco y Janina Ortiz desviaron hacia la cooperativa de trabajo trucha "Manos a la Obra"? No.
La condena en juicio abreviado al exintendente Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, puede ser aprovechada por la Fiscalía de Estado para iniciar un juicio por la responsabilidad civil y el daño causado a las arcas públicas.
Esta posibilidad será motorizada por el Ministerio Público Fiscal, que remitirá la sentencia al organismo que conduce Fernando Simón.
En pocas palabras
- Condena a Daniel Orozco y Janina Ortiz: fueron declarados culpables por peculado y desvío de $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras, recibiendo prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
- Ausencia de multas económicas: el Código Penal no prevé sanciones monetarias para el delito de peculado, como sí ocurre con el enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
- Recuperación de fondos: la Fiscalía de Estado o la Asesoría del Gobierno de Mendoza pueden iniciar un juicio por responsabilidad civil para recuperar los fondos desviados.