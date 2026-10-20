Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción tras declararse culpables

Daniel Orozco y Janina Ortiz llegaron al Polo Judicial a las 13.45 tomados de las manos y en compañía del abogado defensor, José Burela. Foto: Paula Jalil/radio Nihuil.

Les fijaron penas de prisión en suspenso por 3 años, durante los cuales no podrán cometer nuevos delitos porque se anularían los efectos suspensivos del fallo e irían a la cárcel.

Cuatro hechos de peculado doloso (intencional) motivaron la condena al ex jefe comunal de Las Heras.

Llegaron al Polo Judicial quince minutos antes del comienzo de la audiencia. Tomados de la mano.

Él, de impecable traje y corbata y anteojos negros. Ella, con nuevo look. Toda de negro, incluso el cabello, que usó recogido. Y lentes de sol. Cabizbaja.

Daniel Orozco y Janina Ortiz, culpables e inhabilitados

El juicio abreviado a Daniel Orozco y Janina Ortiz también derivó en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Janina Ortiz y el abogado sonríen antes del juicio abreviado. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO.

El proceso fue encabezado por la jueza penal Marina Martín en la Sala 23 D, en el Polo Judicial Penal.

Marina Martín, jueza penal, avaló el juicio abreviado y condenó a Daniel Orozco y Janina Ortiz.

Daniel Orozco y Janina Ortiz asistieron personalmente junto con el abogado defensor, Raúl Burela.

La querella particular fue ejercida por la Municipalidad de Las Heras y el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Cooperativas.

Daniel Orozco y Janina Ortiz, culpables sin cárcel

Acorralados y a punto de ir a juicio oral y público tras la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, Daniel Orozco -médico e intendente lasherino entre 2015 y 2023- y Janina Ortiz -funcionaria de esas gestiones- ofrecieron declararse culpables para ser condenados a una pena en suspenso (en libertad).

La pesquisa reveló que entre 2021 y 2023 Daniel Orozco y Janina Ortiz, junto con otros funcionarios y particulares, estructuraron un mecanismo para desviar $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras.

Finalmente, a instancias del fiscal Juan Ticheli y los fiscales jefes Alejandro Iturbide y Paula Quiroga -intervinieron porque lo establece la ley por tratarse de funcionarios públicos- se acordó la realización del juicio abreviado.

Alejandro Iturbide, fiscal jefe de Delitos Económicos, avaló el juicio abreviado y las condenas de Daniel Orozco y Janina Ortiz.

Fue a cambio de condenas a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.

En el caso de Janina Ortiz, se acumuló la condena por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal.

Janina Ortiz y la banca de diputada

La condena judicial dejó latente la posibilidad de que Janina Ortiz renuncie a la banca en la Cámara de Diputados de Mendoza a la que accedió en las elecciones legislativas de octubre de 2023.

Cuando ya estaba bajo proceso penal e imputada por el caso de las cooperativas truchas y las amenazas, la Cámara Baja la suspendió. Fue el 27 de marzo de 2024 por 34 votos a favor, 9 votos negativos y 4 abstenciones.