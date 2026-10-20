Daniel Orozco, ex intendente radical de Las Heras, y su esposa, Janina Ortiz -ex funcionaria municipal y suspendida legisladora provincial demarchista-, fueron condenados este martes tras haberse declarado culpables de delitos de corrupción en la Municipalidad de Las Heras. Fue tras 6 horas de audiencia.
Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción tras declararse culpables
El ex intendente Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, no irán a la cárcel por ser una condena en suspenso. Tampoco podrán ejercer cargos públicos a perpetuidad
Puntualmente, por haberse apropiado de fondos públicos que, por su condición de funcionarios, tenían la obligación de administrar.
La clave fue el uso de $35,5 millones de las arcas públicas, otorgados a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, que nunca funcionó.
Les fijaron penas de prisión en suspenso por 3 años, durante los cuales no podrán cometer nuevos delitos porque se anularían los efectos suspensivos del fallo e irían a la cárcel.
Cuatro hechos de peculado doloso (intencional) motivaron la condena al ex jefe comunal de Las Heras.
Llegaron al Polo Judicial quince minutos antes del comienzo de la audiencia. Tomados de la mano.
Él, de impecable traje y corbata y anteojos negros. Ella, con nuevo look. Toda de negro, incluso el cabello, que usó recogido. Y lentes de sol. Cabizbaja.
Daniel Orozco y Janina Ortiz, culpables e inhabilitados
El juicio abreviado a Daniel Orozco y Janina Ortiz también derivó en la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El proceso fue encabezado por la jueza penal Marina Martín en la Sala 23 D, en el Polo Judicial Penal.
Daniel Orozco y Janina Ortiz asistieron personalmente junto con el abogado defensor, Raúl Burela.
La querella particular fue ejercida por la Municipalidad de Las Heras y el Gobierno de Mendoza, a través de la Dirección de Cooperativas.
Daniel Orozco y Janina Ortiz, culpables sin cárcel
Acorralados y a punto de ir a juicio oral y público tras la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, Daniel Orozco -médico e intendente lasherino entre 2015 y 2023- y Janina Ortiz -funcionaria de esas gestiones- ofrecieron declararse culpables para ser condenados a una pena en suspenso (en libertad).
La pesquisa reveló que entre 2021 y 2023 Daniel Orozco y Janina Ortiz, junto con otros funcionarios y particulares, estructuraron un mecanismo para desviar $35,5 millones de la Municipalidad de Las Heras.
Finalmente, a instancias del fiscal Juan Ticheli y los fiscales jefes Alejandro Iturbide y Paula Quiroga -intervinieron porque lo establece la ley por tratarse de funcionarios públicos- se acordó la realización del juicio abreviado.
Fue a cambio de condenas a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública.
En el caso de Janina Ortiz, se acumuló la condena por el delito de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal.
Janina Ortiz y la banca de diputada
La condena judicial dejó latente la posibilidad de que Janina Ortiz renuncie a la banca en la Cámara de Diputados de Mendoza a la que accedió en las elecciones legislativas de octubre de 2023.
Cuando ya estaba bajo proceso penal e imputada por el caso de las cooperativas truchas y las amenazas, la Cámara Baja la suspendió. Fue el 27 de marzo de 2024 por 34 votos a favor, 9 votos negativos y 4 abstenciones.
En pocas palabras
- Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron condenados por corrupción tras declararse culpables de peculado. Ella, además, por amenazas.
- Se les dictó 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
- El caso involucra $31 millones destinados a una cooperativa que nunca funcionó.