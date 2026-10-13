Ya tiene fecha el juicio abreviado para la condena sin cárcel para Daniel Orozco y Janina Ortiz

Daniel Orozco y Janina Ortiz ofrecieron declararse culpables para ser condenados sin ir a la cárcel.

La Fiscalía estará representada por el fiscal investigador, Juan Ticheli, y el Fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide.

Alejandro Iturbide, fiscal jefe de Delitos Económicos, validó el acuerdo con Daniel Orozco y Janina Ortiz a ser condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El Tribunal Penal Colegiado que tendrá la misión de validar el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa técnica de Orozco y Ortiz estará encabezado por la jueza Marina Martín.

Daniel Orozco y Janina Ortiz se declaran culpables

A fines de septiembre y frente a la inminencia de un juicio oral y público, Daniel Orozco y Janina Ortiz acordaron con el fiscal Juan Ticheli declararse culpables de peculado por el caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la comuna de Las Heras. Y ella, además, por coacciones agravadas.

El acuerdo, que apuntó a zafar de la prisión efectiva que pudo caberles al cierre de un juicio tradicional, fue elevado en consulta al fiscal jefe Iturbide, quien hizo lo propio con destino a Paula Quiroga, Procuradora Adjunta Penal. Ambas consultas se hicieron porque, para la época de los hechos, Daniel Orozco y Janina Ortiz eran funcionarios públicos.

La clave del juicio abreviado para Orozco y Ortiz

El martes 20, durante la audiencia, en el Polo Judicial, se ventilarán los términos del acuerdo y la jueza Marina Martín preguntará a los imputados si comprenden haber aceptado la responsabilidad de los hechos.

Luego de que contesten afirmativamente se efectivizarán las condenas a prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.