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Ya tiene fecha el juicio abreviado para la condena sin cárcel para Daniel Orozco y Janina Ortiz

El ex intendente de Las Heras Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, irán a juicio abreviado para ser condenados por el caso de las cooperativas truchas

José Luis Verderico
Por José Luis Verderico [email protected]
Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, van a juicio abreviado para ser condenados por peculado con $31 millones de la Municipalidad de Las Heras.

Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, van a juicio abreviado para ser condenados por peculado con $31 millones de la Municipalidad de Las Heras.

Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, y la esposa, Janina Ortiz, ex funcionaria municipal y suspendida diputada provincial por el demarchismo, ya tienen día y hora para ser condenados en un juicio abreviado por el caso de las cooperativas truchas.

El juicio abreviado, al que accedieron para declararse culpables y ser condenados a 3 años de prisión en suspenso (sin cárcel) e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, se desarrollará el martes 20 de octubre a las 14 en el Polo Judicial. Está previsto que el proceso se extienda hasta las 21, de acuerdo a información suministrada oficialmente.

La condena a Janina Ortiz también incluye la penalización por el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal.

Daniel Orozco y Janina Ortiz ofrecieron declararse culpables para ser condenados sin ir a la cárcel.

Daniel Orozco y Janina Ortiz ofrecieron declararse culpables para ser condenados sin ir a la cárcel.

La Fiscalía estará representada por el fiscal investigador, Juan Ticheli, y el Fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide.

Alejandro Iturbide, fiscal jefe de Delitos Económicos, validó el acuerdo con Daniel Orozco y Janina Ortiz a ser condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Alejandro Iturbide, fiscal jefe de Delitos Económicos, validó el acuerdo con Daniel Orozco y Janina Ortiz a ser condenados a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El Tribunal Penal Colegiado que tendrá la misión de validar el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa técnica de Orozco y Ortiz estará encabezado por la jueza Marina Martín.

Daniel Orozco y Janina Ortiz se declaran culpables

A fines de septiembre y frente a la inminencia de un juicio oral y público, Daniel Orozco y Janina Ortiz acordaron con el fiscal Juan Ticheli declararse culpables de peculado por el caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la comuna de Las Heras. Y ella, además, por coacciones agravadas.

El acuerdo, que apuntó a zafar de la prisión efectiva que pudo caberles al cierre de un juicio tradicional, fue elevado en consulta al fiscal jefe Iturbide, quien hizo lo propio con destino a Paula Quiroga, Procuradora Adjunta Penal. Ambas consultas se hicieron porque, para la época de los hechos, Daniel Orozco y Janina Ortiz eran funcionarios públicos.

La clave del juicio abreviado para Orozco y Ortiz

El martes 20, durante la audiencia, en el Polo Judicial, se ventilarán los términos del acuerdo y la jueza Marina Martín preguntará a los imputados si comprenden haber aceptado la responsabilidad de los hechos.

Luego de que contesten afirmativamente se efectivizarán las condenas a prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En pocas palabras

  • Juicio abreviado: Daniel Orozco y Janina Ortiz serán condenados en octubre por el destino de $31 millones destinados a cooperativas truchas.
  • Sentencia: se espera una condena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
  • Caso adicional: Janina Ortiz enfrenta cargos por coacciones agravadas con uso de arma de fuego.
Resumen generado por Thinkindot AI

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