Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, y la esposa, Janina Ortiz, ex funcionaria municipal y suspendida diputada provincial por el demarchismo, ya tienen día y hora para ser condenados en un juicio abreviado por el caso de las cooperativas truchas.
Ya tiene fecha el juicio abreviado para la condena sin cárcel para Daniel Orozco y Janina Ortiz
El ex intendente de Las Heras Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, irán a juicio abreviado para ser condenados por el caso de las cooperativas truchas
El juicio abreviado, al que accedieron para declararse culpables y ser condenados a 3 años de prisión en suspenso (sin cárcel) e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, se desarrollará el martes 20 de octubre a las 14 en el Polo Judicial. Está previsto que el proceso se extienda hasta las 21, de acuerdo a información suministrada oficialmente.
La condena a Janina Ortiz también incluye la penalización por el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en perjuicio de una empleada municipal.
La Fiscalía estará representada por el fiscal investigador, Juan Ticheli, y el Fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide.
El Tribunal Penal Colegiado que tendrá la misión de validar el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa técnica de Orozco y Ortiz estará encabezado por la jueza Marina Martín.
Daniel Orozco y Janina Ortiz se declaran culpables
A fines de septiembre y frente a la inminencia de un juicio oral y público, Daniel Orozco y Janina Ortiz acordaron con el fiscal Juan Ticheli declararse culpables de peculado por el caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la comuna de Las Heras. Y ella, además, por coacciones agravadas.
El acuerdo, que apuntó a zafar de la prisión efectiva que pudo caberles al cierre de un juicio tradicional, fue elevado en consulta al fiscal jefe Iturbide, quien hizo lo propio con destino a Paula Quiroga, Procuradora Adjunta Penal. Ambas consultas se hicieron porque, para la época de los hechos, Daniel Orozco y Janina Ortiz eran funcionarios públicos.
La clave del juicio abreviado para Orozco y Ortiz
El martes 20, durante la audiencia, en el Polo Judicial, se ventilarán los términos del acuerdo y la jueza Marina Martín preguntará a los imputados si comprenden haber aceptado la responsabilidad de los hechos.
Luego de que contesten afirmativamente se efectivizarán las condenas a prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En pocas palabras
- Juicio abreviado: Daniel Orozco y Janina Ortiz serán condenados en octubre por el destino de $31 millones destinados a cooperativas truchas.
- Sentencia: se espera una condena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
- Caso adicional: Janina Ortiz enfrenta cargos por coacciones agravadas con uso de arma de fuego.