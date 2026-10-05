La jueza penal Dolores Ramón se apartó del proceso que tiene como protagonistas excluyentes a Daniel Orozco, ex intendente de Las Heras, y a la esposa y ex funcionaria, Janina Ortiz, quienes -tras declararse culpables- serán condenados en juicio abreviado por el caso de las cooperativas truchas financiadas con dinero de la Municipalidad de Las Heras.
La jueza que llevó a juicio a Daniel Orozco y Janina Ortiz dejó el caso de las cooperativas
Dolores Ramón se inhibió en el proceso que derivó en el juicio abreviado. Daniel Orozco y Janina Ortiz serán condenados por las cooperativas truchas
Hace un mes, Ramón, del Juzgado Penal Colegiado, había confirmado la elevación a juicio tras la investigación del fiscal Juan Ticheli, de Delitos Económicos, por el destino de $35 millones que la comuna de Las Heras otorgó a la cooperativa Manos a la Obra.
Ahora, deberá elegirse al nuevo juez por sorteo para llevar adelante el resto del proceso que tiene a otros imputados. Hace 10 días, Daniel Orozco y Janina Ortiz acordaron con el fiscal Ticheli declararse culpables del delito de peculado -más coacciones agravadas en caso de ella- a cambio de penas de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Daniel Orozco y Janina Ortiz antes de la condena
Por estas horas, el expediente que tiene como imputados a Daniel Orozco y Janina Ortiz está en manos del fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, quien interviene en consulta por tratarse de un caso con funcionarios públicos al momento de los hechos investigados.
Luego, pasará al despacho de María Paula Quiroga, Fiscal Adjunta de la Procuración General en lo Penal.
Tras acordar con la Fiscalía declararse culpables de los delitos de peculado y coacciones agravadas -este último en el caso de Ortiz- el acuerdo deberá ser validado por los dos fiscales jefes.
Luego, pasará al Tribunal Penal Colegiado, que llevará adelante el juicio abreviado.
La clave de esa audiencia está en que Daniel Orozco y Janina Ortiz participen personalmente y sean interrogados específicamente acerca de si reconocen la responsabilidad penal en los casos de peculado y coacciones agravadas.
Deberán contestar que sí, tras lo cual quedará confirmado y validado el acuerdo con la Fiscalía que establece que pasarán a cumplir la condena a 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se estima que este proceso quedará completado a fin de mes.
En pocas palabras
- Jueza apartada: Dolores Ramón se inhibió del caso de cooperativas truchas que involucra a Daniel Orozco y Janina Ortiz.
- Juicio abreviado: Orozco y Ortiz acordaron con el fiscal declararse culpables y serán condenados por peculado y coacciones agravadas (este último delito en el caso de ella).
- Próximos pasos: el acuerdo deberá ser validado por fiscales jefes y el Tribunal Penal Colegiado para que tenga vigencia.