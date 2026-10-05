La jueza que llevó a juicio a Daniel Orozco y Janina Ortiz dejó el caso de las cooperativas

Daniel Orozco y la esposa, Janina Ortiz, ex intendente y ex funcionaria de la Municipalidad de Las Heras.

Daniel Orozco y Janina Ortiz antes de la condena

Por estas horas, el expediente que tiene como imputados a Daniel Orozco y Janina Ortiz está en manos del fiscal jefe de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide, quien interviene en consulta por tratarse de un caso con funcionarios públicos al momento de los hechos investigados.

Alejandro Iturbide, jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos, revisa el acuerdo que determinará la condena en juicio abreviado para Daniel Orozco y Janina Ortiz por las cooperativas truchas y coacciones agravadas, sólo en caso de ella.

Luego, pasará al despacho de María Paula Quiroga, Fiscal Adjunta de la Procuración General en lo Penal.

Tras acordar con la Fiscalía declararse culpables de los delitos de peculado y coacciones agravadas -este último en el caso de Ortiz- el acuerdo deberá ser validado por los dos fiscales jefes.

Luego, pasará al Tribunal Penal Colegiado, que llevará adelante el juicio abreviado.

La clave de esa audiencia está en que Daniel Orozco y Janina Ortiz participen personalmente y sean interrogados específicamente acerca de si reconocen la responsabilidad penal en los casos de peculado y coacciones agravadas.

Deberán contestar que sí, tras lo cual quedará confirmado y validado el acuerdo con la Fiscalía que establece que pasarán a cumplir la condena a 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Se estima que este proceso quedará completado a fin de mes.