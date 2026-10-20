Orozco cargó contra su ex abogada: "Nos hizo perder un tiempo valiosísimo"

Tras declararse culpable de la causa por corrupción, el ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco, cargó contra su ex abogada Elena Quintero, a quien acusó por su "falta de rumbo técnico y pésimo desempeño". Y al mismo tiempo se deshizo en elogios para con su sucesor, Raúl Burela.
"Cerramos esta etapa en nuestra vida para siempre. Fuimos víctimas de un show mediático y pésimas estrategias de prensa que no sirvieron de nada, tuvimos varios abogados. Y apariciones ruidosas de un reconocido letrado a nivel nacional a quien le sirvieron los titulares de prensa", señaló Orozco tras conocerse la sentencia.
Acto seguido, el ex jefe comunal se despachó con todo contra Quintero, abogada de quien acusa al ex subsecretario de Justicia, Marcelo Dagostino, como víctima de violencia de género.
Con Burela a su lado, Orozco señaló que "lo más grave fue el pésimo desempeño de la doctora Elena Quintero. Su falta de rumbo técnico, planteos innecesarios y sus constantes dilaciones, no solo nos hicieron perder un tiempo valiosísimo, sino que demostraron una total incapacidad para defender nuestros derechos".
Orozco: "Nos equivocamos y nos hacemos cargo"
Pero su acusación no terminó allí. Le endilgó a Quintero "errores defensivos" y también "falta de propuestas serias solo sirvieron para estirar el sufrimiento de nuestra familia, desorientar el expediente o astergar sin sentido una solución final que estaba al alcance de la mano".
"Nos dimos cuenta a tiempo de que las causas judiciales se resuelven en los tribunales con trabajo serio y no con improvisación ni apariciones en televisión", enfatizó, antes de agradecer al sucesor de la cuestionada abogada, Raúl Burela.
"Su llegada fue un antes y un después en nuestra causa, con un trabajo técnico impecable. Se pusieron a estudiar cada folio de este enorme expediente, realizaron peritajes claves y demostraron su capacidad profesional que antes nos faltó, logrando lo que parecía imposible, destrabar este conflicto y llegar a un acuerdo definitivo con la Fiscalía", aseguró.
Finalmente, Orozco agradeció "de corazón a cada vecino que nos acompañó, a nuestras familias, por sostenernos en los momentos más duros". Y se deshizo en elogios con Burela por "su enorme trabajo, compromiso y capacidad profesional". Pero también asumió que tanto el como su pareja Ortiz "nos equivocamos, nos hacemos cargo, dejamos atrás las improvisaciones del pasado y los shows mediáticos para enfocarnos en lo más importante de nuestra familia y nuestro futuro".
En pocas palabras
- Orozco criticó a su ex abogada Elena Quintero por su desempeño y falta de rumbo técnico en su defensa.
- El ex intendente de Las Heras señaló errores defensivos e improvisación por parte de Quintero.
- Destacó el trabajo de su sucesor, Raúl Burela, por su capacidad profesional y la resolución del conflicto.