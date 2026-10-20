Orozco cargó contra su ex abogada: "Nos hizo perder un tiempo valiosísimo"

Con Burela a su lado, Orozco señaló que "lo más grave fue el pésimo desempeño de la doctora Elena Quintero. Su falta de rumbo técnico, planteos innecesarios y sus constantes dilaciones, no solo nos hicieron perder un tiempo valiosísimo, sino que demostraron una total incapacidad para defender nuestros derechos".

Orozco: "Nos equivocamos y nos hacemos cargo"

Pero su acusación no terminó allí. Le endilgó a Quintero "errores defensivos" y también "falta de propuestas serias solo sirvieron para estirar el sufrimiento de nuestra familia, desorientar el expediente o astergar sin sentido una solución final que estaba al alcance de la mano".

"Nos dimos cuenta a tiempo de que las causas judiciales se resuelven en los tribunales con trabajo serio y no con improvisación ni apariciones en televisión", enfatizó, antes de agradecer al sucesor de la cuestionada abogada, Raúl Burela.

"Su llegada fue un antes y un después en nuestra causa, con un trabajo técnico impecable. Se pusieron a estudiar cada folio de este enorme expediente, realizaron peritajes claves y demostraron su capacidad profesional que antes nos faltó, logrando lo que parecía imposible, destrabar este conflicto y llegar a un acuerdo definitivo con la Fiscalía", aseguró.

Finalmente, Orozco agradeció "de corazón a cada vecino que nos acompañó, a nuestras familias, por sostenernos en los momentos más duros". Y se deshizo en elogios con Burela por "su enorme trabajo, compromiso y capacidad profesional". Pero también asumió que tanto el como su pareja Ortiz "nos equivocamos, nos hacemos cargo, dejamos atrás las improvisaciones del pasado y los shows mediáticos para enfocarnos en lo más importante de nuestra familia y nuestro futuro".