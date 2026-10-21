Tras la condena, Janina Ortiz tendrá 7 días para renunciar o será expulsada de la Legislatura

La diputada suspendida Janina Ortiz y su esposo, el ex intendente Daniel Orozco, fueron condenados en juicio abreviado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Fotos: Axel Lloret/Diario UNO.

La clave fue el uso de $35,5 millones de las arcas públicas, otorgados a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra, que nunca funcionó.

Ahora, como ya fue condenada en ese juicio abreviado -y se entiende que la sentencia queda firme y no será apelada porque tanto Ortiz como Orozco reconocieron ser culpables-, se espera que la diputada renuncie, justamente para evitar el escarnio que le significaría ser expulsada.

Si no lo hiciere, el oficialismo debería reunir dos tercios de los 48 integrantes de la Cámara de Diputados para expulsarla, número al que llegaría contando con los aliados políticos. Si se da ese escenario, la expulsión podría darse el 4 de noviembre.

La reemplazante de Janina Ortiz es del PRO y aliada a Cambia Mendoza

La reemplazante de Janina Ortiz en la Cámara de Diputados es la abogada Belén Castillo, una dirigente del PRO que fue asesora del diputado nacional Álvaro Martínez, tanto en la Legislatura como en el Congreso de la Nación. Ella era quien la seguía en la lista con la que fue electa Ortiz en el 2023, y por tanto le corresponde asumir en su lugar.

La abogada Belén Castillo, dirigente del PRO, es quien reemplazará a Janina Ortiz en la banca de la condenada diputada.

Sin embargo, y a pesar de que sigue ligada políticamente a él, y más allá de que Martínez dejó el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza, Castillo asegura que ella eligió continuar en las filas del partido amarillo.

La abogada penalista que ya había reclamado que la Legislatura separara a Ortiz de su banca y la habilitara a asumir a ella, no empezó su relación con el presidente de la Cámara de Diputados -y de la UCR provincial-, Andrés Lombardi, de la mejor manera.

En su afán por acelerar la salida de Ortiz, denunció a Lombardi penalmente, pero después reflexionó -o algo la hizo repensar su postura- y decidió no ratificar la denuncia en la Justicia.

Ahora que su arribo a la Legislatura es inminente, advierte que llegará "como aliada de Cambia Mendoza, que es el rol que tiene el PRO en la provincia, aun cuando tengo también muy buena relación con la gente de La Libertad Avanza", marcó.

Por tanto, está sellado que Castillo vendrá a darle al oficialismo un voto aliado más que se suma a la mayoría propia que ya tiene en la Cámara Baja.

El proceso legislativo marca que si Ortiz renuncia o se la expulsa de la Cámara de Diputados, las autoridades deben convocar a la Cámara Electoral para que ratifique que Belén Castillo es quien debe asumir en su lugar, y luego la deben notificar para que ella presente los requisitos legales para poder asumir.

Una aliada con una impronta en temas de Seguridad

Proyectándose ya en su banca, y pensando en que en principio solo podrá ejercer unos meses como diputada provincial, Castillo remarca que cuando ejerció como asesora legislativa trabajó en varios temas relacionados con la Seguridad, y que le gustaría ampliar algunos de ellos.

"Como asesora trabajé en la reforma del Código Penal, en proyectos que apuntaran a medidas preventivas para afianzar la seguridad y también en la reforma de la imputabilidad de menores. Pero también en proyectos de Salud Mental; y tengo algunas iniciativas que van en ese sentido", puntualizó.