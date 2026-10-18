Cornejo y Petri: una relación rota que presagia tensiones e intrigas por las candidaturas del oficialismo

Cornejo y Petri

La relación entre Petri y el cornejismo se ha rasgado de manera tal que resultaría imposible la llegada del legislador libertario de ADN radical a la principal postulación del oficialismo sin que corra abundante sangre. No va a poder ser. “No tiene arreglo”, confiaron fuentes del círculo íntimo del gobernador respecto del grado de lesión de la convivencia.

No hubo un disparador concreto de tales lejanías. O sí, si hurgamos en el cierre casi simultáneo del último congreso radical el año pasado, y de las listas de candidatos de 2025 a cargos electivos para el Congreso, la Legislatura y varios concejos deliberantes. La curia radical no le perdona a Petri que -mientras defendía lugares para los propios en el partido y en las nóminas legislativas- él mismo daba el paso para afiliarse al partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza.

¿Una puñalada? No. Los radicales que adscriben al gobernador sintieron alivio con el cambio de filiación política del exministro de Defensa. Además, le facturan permanentemente que habla casi “como opositor” y que nunca “saca la cara” por el gobierno provincial ¿Debería? Al oficialismo suele molestarle -y mucho- cuando Petri dice que la provincia está estancada. Pero los números crudos de evolución del Producto Bruto Geográfico que publica periódicamente la DEIE así lo confirman: 25.050 millones de pesos en 2015 (a precios básicos constantes de 2004) contra 25.556 millones de pesos el año pasado. Por supuesto, la macro no es achacable a un gobierno provincial. Pero son datos que reflejan lo que no se pudo hacer en estos años. Ya no existen los “vueltos en caramelos”. Los problemas de la obra social de los militares -IOSFA- durante la gestión de Petri en Defensa se volvieron material de consumo del círculo rojo en Mendoza.

Luis Petri desconfía del cornejismo. Cree que sus adversarios tienen sueños húmedos con dejarlo sin partido político para competir el año que viene. Como salvoconducto, el diputado asegura a quien quiera oírlo que cuenta con la palabra expresa del presidente Javier Milei y el apoyo del mandatario para competir bajo la escudería de La Libertad Avanza en 2027. Las monedas están en el aire y el escenario admite dobleces y confusiones. Tal vez por eso Petri suele agradecer lo que llama las “subestimaciones” del oficialismo. Es innecesario explicar la ironía.

¿Cómo influye este esquema de internas intramuros en el acuerdo que la Casa Rosada teje con gobernadores, incluyendo a Cornejo? A Milei no le sobra nada, y los gobernadores necesitan del poder central. No sólo por la “diaria”. YPF acaba de anunciar en Mendoza un RIGI de U$S4.500 millones para explorar la lengua norte de Vaca Muerta. Son los regímenes de incentivo y alivio fiscal sobre los que Axel Kicillof y Máximo Kirchner no dan ni una sola garantía.

Cornejo, Milei y otros gobernadores en el Argentina Week de París.

El estado de situación es que el presidente Milei necesita de gobernadores aliados para darle volumen político a una reelección que hoy está ensombrecida por la economía cercana, la del “metro cuadrado” de los argentinos. Los datos de consumo, trabajo formal y cierre de empresas son malos de manera elocuente. Pero el poder político local intenta obtener de Javier Milei (en realidad de la hermana Karina, que maneja los hilos políticos junto a Diego Santilli, Lule y Martín Menem) el compromiso de que bloquearán a Petri desde la Casa Rosada, para dejar el camino libre al “candidato de Cornejo” ¿A cambio? Apoyo decidido en el Congreso de la Nación, en los medios y las redes, y en el territorio. Algún cornejista de paladar negro susurró la posibilidad de que Petri sea entonces el candidato a senador nacional por esta alianza de oficialismos, en las presidenciales del año que viene. ¿Esa banca no estaría reservada a Alfredo Cornejo?

La contraindicación es que Luis Petri no piensa en bajarse, y no concibe que el presidente se lo pida. ¿Mediría lo mismo el diputado sin la bandera de LLA? ¿Ni la de Cambia Mendoza? En las encuestas “libra por libra” y uno contra uno, aún le sacaría una ventaja tanto a Tadeo García Zalazar y Natalio Mema como a Yayo Suarez. Pero luego, están los contextos. El Partido Demócrata es un vehículo electoral lo suficientemente anticornejista como para llevar a Petri, nuclear a diversos partidos alrededor del candidato e incluso sumar alguna participación peronista y sindical. Muy parecido a la fallida Unión Mendocina que ensayó Omar De Marchi en 2023, con resultados conocidos.

Más tarde o más temprano, con o sin PASO provinciales, votando en junio y septiembre o en octubre, por dentro o por fuera, Luis Petri terminará enfrentando a un cornejista “puro” o a Yayo Suarez. Salvo que el presidente lo convenza de bajarse. Para ello, antes, Karina Milei debería hacer su parte para garantizarse el acuerdo con el gobernador de Mendoza.

Las cuestiones domésticas

En política son importantes las relaciones, el affectio societatis, el camino recorrido a la par. Karina Milei tiene un delegado en Mendoza: el diputado nacional Facundo Correa Llano. La relación con Petri no es buena. No es que se detesten, no es para tanto, pero se advierten desdén y tensión política cuando se conversa con los entornos. Correa Llano es el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza. Es el que tiene el “sello oficial” y el poder delegado de la Casa Rosada. Desde el año pasado, a Cornejo le informaron que en Mendoza se habla con Facundo. Esa situación no cambió. Pero pasaron cosas.

Facundo Correa Llano, junto a Karina Milei. Foto: Instagram Facundo Correa Llano.

La semana pasada, el diario Los Andes publicó una extensa nota detallando con fruición la larga cohorte de familiares y relaciones que Correa Llano metió en oficinas diversas del Estado. Nada hay que enerve más a los libertarios que ser de la misma bolsa que el resto de la política. El diputado sospecha que el petrismo filtró esos datos, algo que fuentes del sector niegan terminantemente. “Habrá sido algún libertario enojado con Correa Llano. Nosotros no fuimos…”, se defienden. Petri no necesita el permiso de su colega de LLA para ser candidato a gobernador. Pero las cuestiones domésticas son importantes.

El calendario manda

El veteranísimo Juan Carlos Jaliff mandó a hacer una interesante gráfica con los calendarios electorales completos del año que viene, para consumo interno. De sólo verlo, se advierte que el oficialismo no tiene más que unos pocos meses para definir quién será “su” candidato a gobernador entre Ulpiano Suarez, Tadeo García Zalazar y Natalio Mema, los tres declarados, aunque cabría consignar un “tapado”, por las dudas y para cubrir posibilidades: el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi. En el beneficio de inventario cuenta con una larga carrera política y su lealtad a Cambia Mendoza, y en particular a Cornejo.

Este es el calendario electoral completo:

Como se ve, antes del 25 de enero hay que tomar definiciones.

House Organ de los candidatos

Las realidades de Tadeo García Zalazar, Natalio Mema y Yayo Suarez son distintas. Los primeros dos son “del riñón”. Es probable que si Cornejo pudiera decantarse por uno de ellos hoy mismo y sin dudar, lo haría por Tadeo, su ministro de Educación, Cultura e Infancias. Además fue su sucesor durante dos períodos en la intendencia de Godoy Cruz. Se conocen de toda la vida. Pero si fuera por las afinidades personales, en 2019 el gobernador habría optado por Martín Kerchner y no por Rodolfo Suarez, que terminó ganando las elecciones.

La definición del oficialismo estará entre estos nombres, no muy lejos de diciembre. García Zalazar es quien más presiona por esa fecha, porque una vez elegido el postulante, hay que “ordenar” hacia abajo las intendencias y los departamentos que tendrán su cierre de listas el 6 de marzo (cuando estemos eligiendo a una nueva Reina de la Vendimia) y votarán en sus PASO municipales el 25 de abril.

Tadeo hará una medición muy importante con Roberto Stahringer (Sociolítica) la semana que viene. Serán 1.500 casos presenciales con toda la carne a la parrilla y boletas concretas. El ministro viene haciendo mediciones sectorizadas, donde estaría registrando un crecimiento de hasta el doble en conocimiento, intención de voto e imagen, con un trabajo fuerte en redes sociales.

Tadeo García Zalazar.

Natalio Mema, que se casa el 28 de noviembre, tiene menos obligaciones políticas. Es un “millennial” de 40 años, que cuenta con el apoyo generacional de parte del gobierno. Pero no carga en la mochila con militantes que atender, ni gestiones municipales que asegurar. Puede parecer una desventaja, pero su condición de joven es lo que le permite andar con menos bigornias en los bolsillos. Si no llega, no pierde absolutamente nada. Y habrá tenido un camino hecho para más adelante. Y si consigue ser el candidato, dejará tras de sí menos asuntos de los que hacerse cargo.

En este grupo que se terminará definiendo por encuestas y algún consenso con los intendentes aliados (hace poco, Martha Reale midió para el oficialismo), Yayo Suarez anda más suelto. No es del riñón, pero sí de Cambia Mendoza y la UCR y reconoce el liderazgo del gobernador. También hará un sondeo con una muestra lo suficientemente representativa dentro de pocas semanas. Decididamente, el intendente de capital apoya que haya PASO, y si bien acepta el acuerdo con la Casa Rosada, suele tomar distancia del ajuste, la motosierra y la economía que dicta el presidente Milei. Por eso quiere apegarse a la ley electoral mendocina: PASO en junio, elegir gobernador en septiembre, y no mezclarse con la elección nacional. Tiene para sí que cuenta con la medición más favorable en el oficialismo.

Ulpiano Suarez y Natalio Mema.

Hay un actor más que en Mendoza es importante, por los vaivenes que han experimentado en la interna: el PRO que a nivel nacional preside Mauricio Macri, y en Mendoza, Gabriel Pradines. El mejor exponente político que tienen en la provincia es Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo. El partido “amarillo” tiene una posición más o menos unificada: armar un frente donde confluyan el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, y puede que algunos más. Y que dentro de ese frente, los aspirantes a la gobernación disputen una PASO. “Después, veremos a quién apoyamos. Pero eso es otra etapa”, dicen los voceros.

La del PRO es una posición sensata. Pero hablamos de política y de internas de entrecasa ¿A quién le importa la sensatez?