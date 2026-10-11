Milei en Mendoza: Cornejo prepara una visita a San Jorge para mostrar los avances del RIGI

Cornejo, Milei y los gobernadores en la Argentina Week de París.

"Viene", ratifican fuentes que han estado en conversaciones esta misma semana. Entre otras cosas, han estado hablando mientras esperan el llamado para una reunión en Buenos Aires, donde se termine de sellar el acuerdo por la suspensión de las PASO. Afirmaron que tiene que ocurrir en los próximos 7 días. Otros gobernadores aguardan también.

Mendoza no es el único lugar a donde irá el presidente. Tiene otros predilectos -es decir, a donde no mandará a otros jugadores, sino que irá él en persona- entre los que asoman tres.

Milei irá a tres provincias aliadas

El primer escenario es la planta de Toyota en Zárate, que acaba de anotarse un RIGI por 1.400 millones de dólares y que planea cumplir 30 años en Argentina -en 2027- acercándose a 200 mil unidades fabricadas anualmente. Además, son muchas las voces que hablan del "nacimiento" de la nueva Hilux eléctrica en ese centro estratégico. Esperan que vaya el presidente.

Los otros puntos son San Juan -se estima que vaya a Vicuña, Los Azules y/o Veladero- y también, una obviedad a estas alturas, Neuquén, donde están el corazón de Vaca Muerta y del ambicioso plan de exportación de GNL. "Rolo" Figueroa lo espera en distintos puntos, pero suena fuerte el proyecto en Rincón de Aranda. Ahí, Pampa Energía logró un proyecto RIGI por 4.521 millones de dólares que se invertirían en 4 tramos.

A Mendoza podría venir después de eso, porque las actividades en las provincias y ciudades estarán espaciadas por dos semanas, según estiman. En la mayoría ocurriría lo mismo que esta semana en Salar del Hombre Muerto, Salta, a donde el presidente no acudió, sino que envió a Santilli y su hermana al encuentro. Acá, aunque no encabece, la secretaria de la Presidencia vendría sí o sí.

Karina Milei también visitará la provincia. Eso sí que es un hecho.

"A Karina la vamos a ver porque está intentando posicionarse", se sinceran en el primer círculo del oficialismo. En el Gobierno hay inquietos con eso: la hermana asoma para un cargo electivo en 2027 y hay dos opciones fuertes: el Congreso de la Nación o, ¿por qué no?, la mismísima vicepresidencia, lo que sería un avance jugado, pero no imposible, del laboratorio político de los Menem. La inquietud está instalada cerca de Casa de Gobierno, entre otras cosas porque es probable que los comicios estén atados en la misma fecha.

El plan B

Hay un plan B por si los tiempos y los desafíos logísticos no permiten que vaya a San Jorge. Se había hablado de El Quemado, el proyecto fotovoltaico de Las Heras, pero adentro del Gobierno lo descartan. "Ya lo anunciamos y encima vino Manuel Adorni ese día. La verdad es que no da", dicen en franco resumen. Es un argumento interesante, pero hay otro más valioso: el mileísmo, sobre todo, quiere mostrar avances en hidrocarburos y minería.

De todos modos, ya hay avances para que haya otro escenario más céntrico: la Bolsa de Comercio de Mendoza.

PSJ cobre mendocino ingresó al RIGI a mediados de este año.

Poner en valor el RIGI

Lo que viene a hacer el oficialismo es destacar todo lo que puede conseguirse con el nuevo régimen de incentivos. Hubo distintos hechos en los últimos días que pusieron al mecanismo en la agenda: el primero llegó directamente desde la gira en París. Milei volvió con los anuncios de fortísimos desembolsos en Catamarca y Neuquén. El primero, de la minera Glencore, y el segundo, en el rubro hidrocarburífero, a cargo de Pluspetrol y la empresa provincial. Entre los dos, más de 16.000 millones de dólares.

Pero hubo otro hecho que puso las luces encima del RIGI. A las cifras que ya se conocían a nivel estatal, y que marcan 23 proyectos aprobados por más de 49.000 millones de dólares de inversión, se sumó a principios de mes una interesante mirada de la consultora privada Eco Go, de Marina Dal Poggetto, que publicó un exhaustivo estudio llamado "¿Quo vadis, RIGI?" (¿Hacia dónde vas, RIGI?), en el que se analizan 17 proyectos y su costo fiscal frente a los beneficios para el país y las provincias.

Allí se expresan algunos datos, que es mejor aislar para procesarlos de manera pausada:

Tasa de retorno para las empresas: de 10,6% anual a 13,4% anual con RIGI.

Recaudación a nivel país: U$S17.499 (sobre 17 proyectos).

Recaudación resignada a nivel país: U$S8.493 millones (sobre 17 proyectos).

Recaudación de las provincias: 4,6 veces lo que resignan.

Recaudación a nivel país: 1,3 veces lo que resignan.

Estos últimos dos elementos expresan una característica positiva del sistema: las provincias asoman como las grandes ganadoras en este ecosistema. Además de resignar menos en lo tributario, obtienen las regalías por la explotación de sus recursos y tienen más posibilidades de beneficiarse con los empleos que se crean, que están estimados en 108.000 para esta porción de proyectos. Eso, sumado a la posibilidad de explotar sus recursos y de ampliar su vidriera (por ejemplo, su perfil minero) para potenciales inversores.

Latorre, Piña, Shantal. Los mendocinos de Energía en el Argentina Week.

Se gana y se pierde, pero se gana más

Habrá críticas sobre los niveles de recaudación que el país se pierde generando el régimen. Ya comenzaron, de hecho, y hubo un episodio relevante horas atrás: la propia Dal Poggetto señaló el jueves en una entrevista que si solo se hacía un tercio de estos proyectos, pero sin RIGI, entonces ya se ganaba más dinero de lo que se recaudará a través de 100 % con RIGI.

A eso sobrevino una respuesta del ministro Federico Sturzenegger en X, señalando errores en su mirada, a lo que de postre apareció un "repost" del presidente Milei, que resumió el episodio como "Coloso domando a ignorante".

La pregunta a hacerse es simple: ¿esas inversiones igual hubiesen venido sin el RIGI? ¿Aun con las posibilidades y las décadas de buen prontuario que en materia minera, por ejemplo, pueden ofrecer dos competidores directos como Chile y Perú?

Sturzenegger, ministro de Desregulación, salió a cuestionar la mirada crítica de Dal Poggetto, pero no sus números.

El sudafricano Gary Nagle, CEO de Glencore, lo resumió hace días, desde la Argentina Week en París: "Sin el RIGI, proyectos como El Pachón no serían negocio". Es claro que hay avances para los que este mecanismo ha sido una bisagra, un reaseguro para que ocurran.

Es decir, no es descabellado pensar que sin él no solo nos quedaríamos un poco más afuera en este momento histórico, en el que el mundo está muy necesitado de estos insumos, sino que lo estaríamos resignando en un momentum aún más sensible: en el que buena parte de la Argentina está aún más necesitada que ellos de poder explotarlos.