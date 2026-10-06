Javier Milei prepara una visita a Mendoza y hay una pista que lo acerca a Las Heras

El presidente Javier Milei proyecta visitar 9 provincias entre las que está Mendoza.

De todas maneras, desde Buenos Aires ya surgió una pista que acerca a Milei a Las Heras: la intención de Presidencia es recorrer los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). De esos, los dos que se encuentran en Mendoza están ubicados en tierras lasherinas: el parque solar de YPF Luz –que ya visitó Manuel Adorni cuando era Jefe de Gabinete- y el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.

Tras llevar a Cornejo a París, Milei planea una visita a Mendoza

La agenda de Javier Milei por el interior del país incluirá, según se supo hasta el momento,a las 9 provincias en las que hay proyectos RIGI aprobados. Salvo Sergio Ziliotto (La Pampa) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), el resto de los gobernadores de esas provincias viene de viajar junto al presidente a París, donde compartieron reuniones y charlas clave durante la Argentina Week.

Aunque oficialmente se insiste en que el objetivo es mostrar las inversiones, estas visitas programadas se dan en un momento particular de negociación por la reforma electoral y suspensión de las PASO, y el Presupuesto 2027.

Los RIGI de Mendoza

De acuerdo con los datos oficiales, hay 47 proyectos inscriptos en el RIGI: 23 ya fueron aprobados y otros 24 permanecen en evaluación.

De los proyectos aprobados, la mitad corresponde al sector minero, mientras que otros 7 están vinculados con el petróleo y el gas, 2 a la generación de energía eléctrica y 2 a la siderurgia e infraestructura. En conjunto, representan inversiones comprometidas por U$S49.700 millones.

Mendoza tiene dos proyectos aprobados y, al menos por ahora, no registra otros en evaluación. Entre ambos representan una inversión proyectada de U$S1.102 millones y una estimación de 6.684 empleos directos e indirectos.

Parque Solar El Quemado

El Parque Solar El Quemado es un proyecto fotovoltaico de 305 MW, considerado el más grande del país. Fue el primer proyecto aprobado dentro del RIGI y también el primero en entrar en operación bajo este régimen.

Contempla la instalación de más de 511.000 paneles bifaciales de última generación y representa 11% de la capacidad solar instalada en Argentina. La energía generada equivaldrá al consumo de unos 233.000 hogares, con un factor de carga estimado de 31,4%.

Cuando se inauguró el parque solar de YPF estuvo Manuel Adorni.

El titular es Luz del Campo S.A., una empresa de generación eléctrica controlada por YPF Luz. El proyecto contempla una inversión total de U$S211 millones y se estima que generará 384 empleos directos e indirectos.

PSJ Cobre Mendocino

El segundo proyecto mendocino es PSJ Cobre Mendocino, que contempla el desarrollo, la extracción y el procesamiento de cobre, con recuperación de oro, mediante una mina a cielo abierto y una planta concentradora.

La iniciativa tendrá una capacidad estimada para procesar 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro.

El proyecto minero San Jorge. Minera San Jorge

El titular del proyecto es Minera San Jorge S.A. y la inversión total comprometida asciende a U$S891 millones. A lo largo de su ejecución, se estima que generará 6.300 puestos de trabajo directos e indirectos.