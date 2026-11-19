Javier Milei dio un breve discurso en la AMIA. Foto: A24

Recuerdo de las víctimas, justicia y críticas políticas

Durante su intervención, el presidente rindió homenaje a las víctimas de los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, y relató que en aquella época solía transitar por la zona tras dar clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Yo podría haber sido uno, porque venía de dar clases en la UBA”.

Milei también resaltó el impulso de su gestión a la figura del juicio en ausencia en el sistema jurídico argentino para avanzar en las investigaciones sobre los atentados, y sostuvo que el proceso judicial debe llegar a su instancia de debate oral. En un pasaje de tono político, cuestionó a administraciones anteriores: “Firmamos con Israel un memorándum en defensa de la libertad y la democracia, mientras que otros gobiernos preferían pactar con Irán”.

Por último, el jefe de Estado citó una enseñanza del tratado judío Pirkei Avot atribuida al rabino Tarfón -“No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla”- y cerró su discurso ratificando el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a la comunidad judía.