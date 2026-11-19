El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción otorgada por la Organización Sionista Mundial (OSM) durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA, en reconocimiento a su postura frente al antisemitismo y su respaldo al Estado de Israel.
Ante la Organización Sionista Mundial, Milei afirmó que Argentina e Israel son "naciones hermanas"
El presidente recibió un reconocimiento "por su lucha contra el antisemitismo". En su discurso defendió el juicio en ausencia y apuntó contra gestiones anteriores
El premio fue entregado por el titular de la OSM, Yaakov Hagoel. Al agradecer el reconocimiento, el mandatario destacó el valor simbólico de que el acto tuviera lugar en el edificio reconstruido de la mutual judía, al que definió como una respuesta frente a quienes perpetraron el atentado del 18 de julio de 1994.
En su alocución, Milei trazó un paralelismo entre ambos países al señalar: “Entre Israel y la Argentina existe un vínculo que se tejió en la alegría y también en el dolor. Somos naciones hermanas en el dolor, porque ambas conocimos el terrorismo en carne propia, y somos naciones hermanas en la convicción porque ambas sabemos que la libertad hay que defenderla todos los días”.
Recuerdo de las víctimas, justicia y críticas políticas
Durante su intervención, el presidente rindió homenaje a las víctimas de los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA, y relató que en aquella época solía transitar por la zona tras dar clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA): “Yo podría haber sido uno, porque venía de dar clases en la UBA”.
Milei también resaltó el impulso de su gestión a la figura del juicio en ausencia en el sistema jurídico argentino para avanzar en las investigaciones sobre los atentados, y sostuvo que el proceso judicial debe llegar a su instancia de debate oral. En un pasaje de tono político, cuestionó a administraciones anteriores: “Firmamos con Israel un memorándum en defensa de la libertad y la democracia, mientras que otros gobiernos preferían pactar con Irán”.
Por último, el jefe de Estado citó una enseñanza del tratado judío Pirkei Avot atribuida al rabino Tarfón -“No estás obligado a completar la tarea, pero tampoco eres libre de abandonarla”- y cerró su discurso ratificando el acompañamiento a los familiares de las víctimas y a la comunidad judía.