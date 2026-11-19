Todos votaron a favor de la ley que protege a las personas con discapacidad. Hace un año Javier Milei vetó una iniciativa similar. Foto: Senado de la Nación

Reclamos opositores y alerta por el Presupuesto 2027

A pesar del voto unánime en el recinto, distintos bloques de la oposición advirtieron que el cumplimiento efectivo de la norma dependerá de que se asignen los recursos suficientes en el Presupuesto 2027, que la próxima semana comenzará a tratarse en la Cámara de Diputados.

La senadora radical mendocina Mariana Juri pidió sostener la vigilancia legislativa sobre los fondos: “Deberíamos estar atentos a que el presupuesto tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”.

Desde el peronismo, el pampeano Pablo Bensusán y la catamarqueña Lucía Corpacci coincidieron en señalar que, si bien la sanción evita que las personas con discapacidad queden desprotegidas en enero, el gobierno deberá garantizar las partidas reales y acelerar la cancelación de las deudas acumuladas con los prestadores.

El mileísta Luis Juez -que tiene una hija con discapacidad-se abraza con la peronista Juliana Di Tullio. Foto: Noticias Argentinas

Punto por punto: qué establece la nueva ley

El texto convertido en ley deja atrás el régimen transitorio y fija reglas estables para beneficiarios y prestadores de todo el país:

Pensiones y compatibilidad laboral: mantiene la pensión no contributiva por discapacidad equivalente a 70% del haber mínimo jubilatorio para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, habilita a conservar el beneficio aunque la persona tenga un empleo formal o esté inscripta en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Nomenclador único y actualización por inflación: conserva el principio de nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado y ratifica la actualización automática y periódica según el índice de movilidad jubilatoria (vinculado con el IPC).

Cobertura médica garantizada: asegura el acceso a las prestaciones básicas de salud del programa federal Incluir Salud para todos los titulares de pensiones por discapacidad o invalidez laboral.

Deuda con prestadores y reglamentación: incorpora una cláusula transitoria que obliga al Poder Ejecutivo a presentar dentro de los 30 días un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a transportistas y centros terapéuticos, y fija un plazo máximo de 90 días para cancelar esos pagos.

Blindaje presupuestario y auditorías: establece que las partidas del Ministerio de Salud destinadas al área no podrán caer en términos reales respecto del año anterior (con posibilidad de refuerzos del Tesoro). En paralelo, crea un sistema de auditorías periódicas mediante el cruce de datos entre ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS, permitiendo suspensiones preventivas ante irregularidades comprobadas, pero bajo un esquema de “debido proceso inclusivo”.