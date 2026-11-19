Walter Bento fue destituido del cargo de juez federal el 8 de noviembre de 2024; poco después quedó detenido para seguir siendo juzgado. En febrero último lo condenaron a 18 años de cárcel. Foto: Nicolás Ríos / Diario UNO

En febrero de 2026, luego de casi 3 años de juicio oral y público en los Tribunales Federales de Mendoza, Walter Bento fue condenado a 18 años de cárcel por coimas y lavado de dinero durante el ejercicio de la magistratura junto con la esposa, Marta Boiza, su hijo Nahuel Bento y un grupo de abogados implicados.

Qué dijo la Corte sobre el planteo de Walter Bento

El alto tribunal rechazó el recurso de Queja presentado por Walter Bento tras analizar la validez constitucional de la Ley 26.080 respecto a la composición del Jury de Enjuiciamiento que lo destituyó y la separación entre los delitos investigados por la Justicia Federal de Mendoza y la causal de mal desempeño evaluada políticamente.

Finalmente, la Corte determinó que el ex juez federal con competencias Penal y Electoral durante 18 años no logró demostrar afectaciones a sus derechos constitucionales que justifiquen una revisión judicial excepcional, por lo que decidió desestimar la queja.

La caída de Walter Bento

El 8 de noviembre de 2024, el Jury de Enjuiciamiento destituyó a Walter Bento del cargo de juez titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza.

Había sido suspendido en 2023 y desde julio de ese año fue juzgado por delitos de corrupción por el Tribunal que presidió Gretel Diamante y completaron Eliana Rattá y Carolina Pereira.

El juicio penal que terminó en condena para Walter Bento, la esposa, un hijo y abogados implicados en el pago de coimas. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Era investigado por la Fiscalía Federal que lo llevó a juicio. Al mismo tiempo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza llevó el caso al Jury de Enjuiciamiento, que lo destituyó por mal desempeño de acuerdo a los siguientes hechos.

1) Interferencia y entorpecimiento judicial: realizar diversas maniobras tendientes a interferir y obstaculizar el accionar de la justicia a partir del momento en que tomó conocimiento de una investigación penal en su contra

2) Venta de inmueble y elusión de embargo: vender una propiedad omitiendo declarar deliberadamente su condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) en la escritura pública, eludiendo con ello el posterior embargo preventivo ordenado sobre sus bienes tras ser procesado.

3) Obtención inescrupulosa de un crédito hipotecario: tramitar y obtener un crédito hipotecario destinado a "vivienda única" a pesar de contar con múltiples propiedades, suscribiendo una escritura pública con datos falsos e inexactos y dándole al inmueble un destino distinto al pactado

4) Omisiones en declaraciones juradas patrimoniales: omitir incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los ejercicios de 2005 a 2020, en violación de la Ley 25.188 y de las resoluciones del Consejo de la Magistratura