En aquel lejano 2023 Ojeda intentó prolongar su intendencia 4 años más, pero no logró que la UCR en su conjunto lo respaldara. Él venía de ser soldado de la ex vicegobernadora Laura Montero, y no consiguió que su candidatura cuajara.

Ahora vuelve con ese respaldo libertario que parece fortalecerlo.

"Con Milei tendríamos Portezuelo del Viento"

Tan identificado está Ojeda con La Libertad Avanza que hasta se animó a proyectar qué hubiese pasado si la discusión por la ex megapresa de Poterzuelo del Viento se hubiese dado en la gestión de Javier Milei.

El ex intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, se decidió a ser candidato y volver a recuperar esa comuna para la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza.

"Yo estoy convencido de que si hoy se diera la situación de Portezuelo del Viento, con Javier Milei de presidente, hoy Malargüe tendría Portezuelo del Viento. Porque el presidente laudó a favor de Los Nihuiles, a favor de Mendoza y en contra de La Pampa. Ese gesto para mi basta", marcó.

El ex intendente se encargó de recordar que la frustrada megapresa comenzó a diluirse luego de que el ex presidente Alberto Fernández laudara contra Mendoza y a favor del planteo de La Pampa.

"El gobernador había licitado la obra de 1.023 millones de dólares, se presentó un oferente, se presentó un mejoramiento de oferta y todo se cayó con ese laudo", repasó.

"Milei tiene que tener 4 años más de presidencia"

Así enrolado como está con los libertarios de La Púrpura, Ojeda no titubeó en asegurar que el presidente Javier Milei debería tener una reelección.

"Milei tiene que tener 4 años más de presidencia, porque si no le puede pasar como nos pasó a nosotros, que sembramos y cuando empezó el tiempo para ejecutar eso que sembramos, perdimos por un proceso interno", marcó Ojeda haciendo un paralelismo con la disputa que podría tener Javier Milei si es que Patricia Bullrich se lanzara como candidata.

Ojeda no dudó: "mi candidato es Ulpiano Suarez"

En medio de la disputa interna que tienen los radicales a la hora de definir quién será el candidato a suceder a Alfredo Cornejo en la gobernación, el malargüino Juan Manuel Ojeda no dudó y lo señaló directamente al intendente de Ciudad.

"Lo dije hace 4 años y lo digo mi candidato es Ulpiano Suarez. Es humilde y muy humano y en los tiempos que viene en política se requiere escuchar, armar un buen equipo y ser moderado. Por eso hoy lo acompaño".

Ese respaldo se materializó el fin de semana pasado, cuando Suarez acudió a Malargüe y Ojeda lo acompañó a caminar la comuna.